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ЧМ-2022

12 декабря, 13:45

Выбираем самый эффектный и удобный стадион ЧМ-2022. Рейтинг «СЭ»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Стадионы «Эль-Байт», «Лусаил», «974».
Фото Global Look Press
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.
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Севастиан Терлецкий проинспектировал арены в Катаре.

За три недели в Катаре я посетил все восемь стадионов чемпионата мира. Некоторые — не один раз.

Хотел сделать то же самое и на ЧМ в России, но логистика была слишком сложной. Здесь с этим все гораздо проще: максимальное расстояние между аренами всего 75 километров, поэтому можно смотреть вживую по несколько матчей в день.

Болельщики на&nbsp;чемпионатах мира в&nbsp;России в&nbsp;2018 и&nbsp;в&nbsp;Катаре в&nbsp;2022 году. Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

Полученных впечатлений хватило, чтобы составить подробный рейтинг арен, основываясь на ключевых факторах:

- Логистика: насколько просто добраться до стадиона?

- Комфорт: навигация на территории арены, торговые центры и кафе рядом со стадионом, а также доступность точек питания и фан-шопов внутри.

- Визуальная часть: насколько стильно выглядит сооружение.

14.12.2022 | Франция — Марокко

Практически все стадионы новые и современные. Единственная арена с историей — «Халифа». Ее построили еще в 70-х годах и после несколько раз реконструировали.

Все остальные возводили специально к турниру. Выглядят они впечатляюще, но все же чувствуется нехватка культовых сооружений. Как «Лужники» в России или бразильская «Маракана».

Главный минус — кондиционеры. Даже зимой в Катаре плюс 30 — из-за этого практически все стадионы (кроме «974») оборудовали мощной системой охлаждения. Но, кажется, организаторы переусердствовали: сотрудники часто устанавливали слишком низкую температуру. На это жаловались и болельщики, и журналисты.

Теперь перейдем к детальному анализу каждого стадиона.

«Эль-Джануб»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Эта арена отличается тем, что до нее тяжелее всего добираться. Рядом нет кафе или торгового центра, а навигация около сооружения и внутри максимально неудобная.

Снаружи напоминает «Фишт», а внутри - «Велодром» в Марселе. За все время чемпионата мира ни разу не видел на этом стадионе биток — на трибунах всегда много свободных мест. Понимаю, что это необъективный показатель в оценке стадионов, но такие вещи не могут не сказываться на впечатлениях.

«Эль-Тумама»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

По сравнению с остальными аренами «Эль-Тумама» вообще ничем не выделяется и выглядит максимально посредственно. Добираться до него тоже неудобно: помимо метро, нужно еще ехать на автобусе. Конечно, это вообще не проблема, но мы же сравниваем с остальными стадионами. А в большинстве случаев таких трудностей не возникает.

«Эдьюкейшн Сити»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Стадион очень компактный. Но визуально тоже скучный - ничего примечательного в нем нет. Чем-то напоминает домашнюю арену «Ференцвароша». Главный плюс — до «Эдьюкейшн» очень легко добираться.

«Халифа»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Дизайнеры этой арены будто захотели использовать узнаваемые детали культовых стадионов: арку от «Уэмбли», круговые лестницы от «Сан-Сиро». Но все совпадения и отсылки случайны. «Халифа» не только футбольная арена, но и легкоатлетическая. Для меня это всегда минус — лучше, когда трибуны расположены максимально близко к полю.

Добираться до «Халифы» удобно, а совсем рядом со стадионом есть большой торговый центр «Вилладжо». Там всегда можно покушать и устроить шопинг.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Ахмед Бин Али»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Этот стадион напоминает «Эль-Тумаму» и «Эдьюкейшн» — в первую очередь тем, что в нем нет отличительных черт. Разве что подсветка.

Зато «Ахмед Бин Али» находится в шаговой доступности от гигантского торгового центра Mall of Qatar стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Это дает стадиону преимущество перед большинством арен Катара: до и после матчей там куча болельщиков, но из-за огромных масштабов всем хватает места.

«Эль-Байт»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Стадион, где прошел матч открытия чемпионата мира. Он впечатляет своей оригинальной архитектурой: арена выполнена в виде огромного бедуинского шатра. Если однажды увидите ее, точно ни с чем не перепутаете.

Внутри сооружение напоминает стадион «Аякса». Наверное, из-за раскраски кресел. Над трибунами натянута ткань, отсылающая к местным мотивам. Очень крутой и аутентичный стадион!

Главный минус — логистика. До «Эль-Байта» нельзя добраться на метро. Приходится ехать на автобусе или такси - с учетом плотного трафика перед матчами это не самая приятная история.

«Лусаил»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Если бы вам поставили задачу описать идеальный стадион для финала чемпионата мира, вы бы представили себе что-то похожее на «Лусаил». Огромный, золотой и современный. Очень впечатляет!

Рядом построили бульвар с кучей кафе и магазинов. Стадион совсем рядом с одноименной станцией метро. Да, навигация внутри арены не самая понятная, но это объясняется масштабами сооружения.

«974»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.
Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Самый попсовый и любимый стадион этого чемпионата мира. Все уже в курсе, что арена построена из 974 контейнеров. Но если вам скажут, что арена состоит только из грузовых контейнеров, не верьте. Основа стадиона — модульная металлическая конструкция, а контейнеры — это стены и зонирование помещений внутри арены. Смотрится все это невероятно круто и неординарно. Туалеты, точки питания, микст-зона, лифты — все поместили в контейнеры. Вау!

Кстати, отсутствие кондиционеров здесь вообще не проблема, так как на «974» проводили только вечерние матчи. Доехать до стадиона можно на метро. А навигация на внешней и внутренней территории арены, пожалуй, лучшая в Катаре.

Оператор трансляции ЧМ-2022. ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу, расписание игр

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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A
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Скрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
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13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
- : -
14.12
22:00
Франция
Марокко
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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