Выбираем самый эффектный и удобный стадион ЧМ-2022. Рейтинг «СЭ»

Севастиан Терлецкий проинспектировал арены в Катаре.

За три недели в Катаре я посетил все восемь стадионов чемпионата мира. Некоторые — не один раз.

Хотел сделать то же самое и на ЧМ в России, но логистика была слишком сложной. Здесь с этим все гораздо проще: максимальное расстояние между аренами — всего 75 километров, поэтому можно смотреть вживую по несколько матчей в день.

Полученных впечатлений хватило, чтобы составить подробный рейтинг арен, основываясь на ключевых факторах:

- Логистика: насколько просто добраться до стадиона?

- Комфорт: навигация на территории арены, торговые центры и кафе рядом со стадионом, а также доступность точек питания и фан-шопов внутри.

- Визуальная часть: насколько стильно выглядит сооружение.

14.12.2022 | Франция — Марокко

Практически все стадионы новые и современные. Единственная арена с историей — «Халифа». Ее построили еще в 70-х годах и после несколько раз реконструировали.

Все остальные возводили специально к турниру. Выглядят они впечатляюще, но все же чувствуется нехватка культовых сооружений. Как «Лужники» в России или бразильская «Маракана».

Главный минус — кондиционеры. Даже зимой в Катаре плюс 30 — из-за этого практически все стадионы (кроме «974») оборудовали мощной системой охлаждения. Но, кажется, организаторы переусердствовали: сотрудники часто устанавливали слишком низкую температуру. На это жаловались и болельщики, и журналисты.

Теперь перейдем к детальному анализу каждого стадиона.

«Эль-Джануб»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Эта арена отличается тем, что до нее тяжелее всего добираться. Рядом нет кафе или торгового центра, а навигация около сооружения и внутри максимально неудобная.

Снаружи напоминает «Фишт», а внутри - «Велодром» в Марселе. За все время чемпионата мира ни разу не видел на этом стадионе биток — на трибунах всегда много свободных мест. Понимаю, что это необъективный показатель в оценке стадионов, но такие вещи не могут не сказываться на впечатлениях.

«Эль-Тумама»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

По сравнению с остальными аренами «Эль-Тумама» вообще ничем не выделяется и выглядит максимально посредственно. Добираться до него тоже неудобно: помимо метро, нужно еще ехать на автобусе. Конечно, это вообще не проблема, но мы же сравниваем с остальными стадионами. А в большинстве случаев таких трудностей не возникает.

«Эдьюкейшн Сити »

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Стадион очень компактный. Но визуально тоже скучный - ничего примечательного в нем нет. Чем-то напоминает домашнюю арену «Ференцвароша». Главный плюс — до «Эдьюкейшн» очень легко добираться.

«Халифа»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Дизайнеры этой арены будто захотели использовать узнаваемые детали культовых стадионов: арку от «Уэмбли», круговые лестницы от «Сан-Сиро». Но все совпадения и отсылки случайны. «Халифа» не только футбольная арена, но и легкоатлетическая. Для меня это всегда минус — лучше, когда трибуны расположены максимально близко к полю.

Добираться до «Халифы» удобно, а совсем рядом со стадионом есть большой торговый центр «Вилладжо». Там всегда можно покушать и устроить шопинг.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Ахмед Бин Али»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Этот стадион напоминает «Эль-Тумаму» и «Эдьюкейшн» — в первую очередь тем, что в нем нет отличительных черт. Разве что подсветка.

Зато «Ахмед Бин Али» находится в шаговой доступности от гигантского торгового центра Mall of Qatar стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Это дает стадиону преимущество перед большинством арен Катара: до и после матчей там куча болельщиков, но из-за огромных масштабов всем хватает места.

«Эль-Байт»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Стадион, где прошел матч открытия чемпионата мира. Он впечатляет своей оригинальной архитектурой: арена выполнена в виде огромного бедуинского шатра. Если однажды увидите ее, точно ни с чем не перепутаете.

Внутри сооружение напоминает стадион «Аякса». Наверное, из-за раскраски кресел. Над трибунами натянута ткань, отсылающая к местным мотивам. Очень крутой и аутентичный стадион!

Главный минус — логистика. До «Эль-Байта» нельзя добраться на метро. Приходится ехать на автобусе или такси - с учетом плотного трафика перед матчами это не самая приятная история.

«Лусаил»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Если бы вам поставили задачу описать идеальный стадион для финала чемпионата мира, вы бы представили себе что-то похожее на «Лусаил». Огромный, золотой и современный. Очень впечатляет!

Рядом построили бульвар с кучей кафе и магазинов. Стадион совсем рядом с одноименной станцией метро. Да, навигация внутри арены не самая понятная, но это объясняется масштабами сооружения.

«974»

Стадионы чемпионата мира в Катаре.

Самый попсовый и любимый стадион этого чемпионата мира. Все уже в курсе, что арена построена из 974 контейнеров. Но если вам скажут, что арена состоит только из грузовых контейнеров, не верьте. Основа стадиона — модульная металлическая конструкция, а контейнеры — это стены и зонирование помещений внутри арены. Смотрится все это невероятно круто и неординарно. Туалеты, точки питания, микст-зона, лифты — все поместили в контейнеры. Вау!

Кстати, отсутствие кондиционеров здесь вообще не проблема, так как на «974» проводили только вечерние матчи. Доехать до стадиона можно на метро. А навигация на внешней и внутренней территории арены, пожалуй, лучшая в Катаре.