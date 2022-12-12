Выбираем самый эффектный и удобный стадион ЧМ-2022. Рейтинг «СЭ»

12 декабря, 13:45
За три недели в Катаре я посетил все восемь стадионов чемпионата мира. Некоторые — не один раз.
Хотел сделать то же самое и на ЧМ в России, но логистика была слишком сложной. Здесь с этим все гораздо проще: максимальное расстояние между аренами — всего 75 километров, поэтому можно смотреть вживую по несколько матчей в день.
Полученных впечатлений хватило, чтобы составить подробный рейтинг арен, основываясь на ключевых факторах:
- Логистика: насколько просто добраться до стадиона?
- Комфорт: навигация на территории арены, торговые центры и кафе рядом со стадионом, а также доступность точек питания и фан-шопов внутри.
- Визуальная часть: насколько стильно выглядит сооружение.
Практически все стадионы новые и современные. Единственная арена с историей — «Халифа». Ее построили еще в 70-х годах и после несколько раз реконструировали.
Все остальные возводили специально к турниру. Выглядят они впечатляюще, но все же чувствуется нехватка культовых сооружений. Как «Лужники» в России или бразильская «Маракана».
Главный минус — кондиционеры. Даже зимой в Катаре плюс 30 — из-за этого практически все стадионы (кроме «974») оборудовали мощной системой охлаждения. Но, кажется, организаторы переусердствовали: сотрудники часто устанавливали слишком низкую температуру. На это жаловались и болельщики, и журналисты.
Теперь перейдем к детальному анализу каждого стадиона.
Эта арена отличается тем, что до нее тяжелее всего добираться. Рядом нет кафе или торгового центра, а навигация около сооружения и внутри максимально неудобная.
Снаружи напоминает «Фишт», а внутри - «Велодром» в Марселе. За все время чемпионата мира ни разу не видел на этом стадионе биток — на трибунах всегда много свободных мест. Понимаю, что это необъективный показатель в оценке стадионов, но такие вещи не могут не сказываться на впечатлениях.
По сравнению с остальными аренами «Эль-Тумама» вообще ничем не выделяется и выглядит максимально посредственно. Добираться до него тоже неудобно: помимо метро, нужно еще ехать на автобусе. Конечно, это вообще не проблема, но мы же сравниваем с остальными стадионами. А в большинстве случаев таких трудностей не возникает.
Стадион очень компактный. Но визуально тоже скучный - ничего примечательного в нем нет. Чем-то напоминает домашнюю арену «Ференцвароша». Главный плюс — до «Эдьюкейшн» очень легко добираться.
Дизайнеры этой арены будто захотели использовать узнаваемые детали культовых стадионов: арку от «Уэмбли», круговые лестницы от «Сан-Сиро». Но все совпадения и отсылки случайны. «Халифа» не только футбольная арена, но и легкоатлетическая. Для меня это всегда минус — лучше, когда трибуны расположены максимально близко к полю.
Добираться до «Халифы» удобно, а совсем рядом со стадионом есть большой торговый центр «Вилладжо». Там всегда можно покушать и устроить шопинг.
Этот стадион напоминает «Эль-Тумаму» и «Эдьюкейшн» — в первую очередь тем, что в нем нет отличительных черт. Разве что подсветка.
Зато «Ахмед Бин Али» находится в шаговой доступности от гигантского торгового центра Mall of Qatar стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Это дает стадиону преимущество перед большинством арен Катара: до и после матчей там куча болельщиков, но из-за огромных масштабов всем хватает места.
Стадион, где прошел матч открытия чемпионата мира. Он впечатляет своей оригинальной архитектурой: арена выполнена в виде огромного бедуинского шатра. Если однажды увидите ее, точно ни с чем не перепутаете.
Внутри сооружение напоминает стадион «Аякса». Наверное, из-за раскраски кресел. Над трибунами натянута ткань, отсылающая к местным мотивам. Очень крутой и аутентичный стадион!
Главный минус — логистика. До «Эль-Байта» нельзя добраться на метро. Приходится ехать на автобусе или такси - с учетом плотного трафика перед матчами это не самая приятная история.
Если бы вам поставили задачу описать идеальный стадион для финала чемпионата мира, вы бы представили себе что-то похожее на «Лусаил». Огромный, золотой и современный. Очень впечатляет!
Рядом построили бульвар с кучей кафе и магазинов. Стадион совсем рядом с одноименной станцией метро. Да, навигация внутри арены не самая понятная, но это объясняется масштабами сооружения.
Самый попсовый и любимый стадион этого чемпионата мира. Все уже в курсе, что арена построена из 974 контейнеров. Но если вам скажут, что арена состоит только из грузовых контейнеров, не верьте. Основа стадиона — модульная металлическая конструкция, а контейнеры — это стены и зонирование помещений внутри арены. Смотрится все это невероятно круто и неординарно. Туалеты, точки питания, микст-зона, лифты — все поместили в контейнеры. Вау!
Кстати, отсутствие кондиционеров здесь вообще не проблема, так как на «974» проводили только вечерние матчи. Доехать до стадиона можно на метро. А навигация на внешней и внутренней территории арены, пожалуй, лучшая в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)