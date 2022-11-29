«Это был не день Роналду. Криштиану расстроился, что не он забил гол». Взгляд из Португалии

Колонка португальского футбольного агента Паулу Барбозы для «СЭ» — о победе над Уругваем (2:0) и выходе в плей-офф ЧМ в Катаре.

— Понятно, что результат остается, игра забывается. Победа есть победа. Португалия идет дальше. Это самое важное.

Однако, положа руку на сердце, наша команда сегодня выглядела не слишком убедительно. В целом, матч получился не очень интересным. Благодаря обеим сборным. Португалии повезло, что она первой забила. Хотя до этого у Уругвая был убойный момент еще в первом тайме — Бентанкур не переиграл Кошту.

До перерыва мы много владели мячом, но до конкретики дело не доходило. Думаю, Фернанду Сантуш выбрал не совсем верный стартовый состав. Он довольно консервативный тренер и не всегда выпускает на поле тех игроков, которые находятся в оптимальной форме. Мне кажется, с первых минут нужно было делать ставку на Рафаэла Леау. Молодой, очень креативный исполнитель, способный что-то придумать необычное впереди. Считаю, и Жоау Мариу сейчас в полном порядке.

Есть вопрос и по включению 39-летнего Пепе в стартовый состав. На мой взгляд, это очень рискованный шаг со стороны тренерского штаба. Сами понимаете, возраст, да и в «Порту» он мало играет.

Жоау Феликс? Пока особого прогресса не видно. Сегодня он и вовсе сыграл слабенько — чего уж скрывать. Очень слабенько... Причина? Дело в том, что в мадридском «Атлетико» он провел не так много матчей. В последнее время выходил только на замену. Поэтому сейчас не может поймать ритм игры, не попадает в темп. Это проблема, но, считаю, он еще наберет обороты. В его таланте и потенциале по-прежнему никто не сомневается.

Криштиану Роналду, конечно, старался. При этом очевидно, что он уже не имеет в сборной того удельного веса, какой у него был раньше. Это видно. Он все равно остается футболистом, который в любой момент может решить эпизод. Но сегодня, на мой взгляд, был не его день.

Мне показалось, что Роналду не совсем понял, что это не он забил гол. Автор мяча — Бруну Фернандеш. Поэтому Криштиану и расстроился. Он посчитал, что каким-то образом дотронулся до мяча. Но мы же видим на повторе, что это не так. Нет ничего плохого в том, что Роналду расстроился. Он амбициозен, хочет постоянно пополнять свой лицевой счет.

Сейчас Роналду больше играет на команду. Но это и естественно. Как может быть иначе? Все же понимают, что он впереди уже не так эффективен, как раньше. Поэтому Криштиану нередко сам опускается довольно глубоко. Он осознает, что ему надо больше участвовать в коллективных действиях нашей сборной.

Если говорить о лучшем игроке матча, то я выделю двоих — Бруну Фернандеша и вратаря Диогу Кошту. Сегодня он был надежен, не нервничал, не терял концентрацию в концовке игры.

У меня нет вопросов по судейству. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам.

Не думаю, что такая Португалия пройдет слишком далеко. Пока наш потолок — четвертьфинал. К сожалению, не выше. Надо прибавлять. Потенциал у этой команды есть, но нужно играть гораздо лучше, мощнее.