Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:30

«Это был не день Роналду. Криштиану расстроился, что не он забил гол». Взгляд из Португалии

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Колонка португальского футбольного агента Паулу Барбозы для «СЭ» — о победе над Уругваем (2:0) и выходе в плей-офф ЧМ в Катаре.
Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
2:0
Уругвай

— Понятно, что результат остается, игра забывается. Победа есть победа. Португалия идет дальше. Это самое важное.

Однако, положа руку на сердце, наша команда сегодня выглядела не слишком убедительно. В целом, матч получился не очень интересным. Благодаря обеим сборным. Португалии повезло, что она первой забила. Хотя до этого у Уругвая был убойный момент еще в первом тайме — Бентанкур не переиграл Кошту.

28&nbsp;ноября. Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:0. Криштиану Роналду. Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

До перерыва мы много владели мячом, но до конкретики дело не доходило. Думаю, Фернанду Сантуш выбрал не совсем верный стартовый состав. Он довольно консервативный тренер и не всегда выпускает на поле тех игроков, которые находятся в оптимальной форме. Мне кажется, с первых минут нужно было делать ставку на Рафаэла Леау. Молодой, очень креативный исполнитель, способный что-то придумать необычное впереди. Считаю, и Жоау Мариу сейчас в полном порядке.

Есть вопрос и по включению 39-летнего Пепе в стартовый состав. На мой взгляд, это очень рискованный шаг со стороны тренерского штаба. Сами понимаете, возраст, да и в «Порту» он мало играет.

Футболисты сборной Португалии. Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

Жоау Феликс? Пока особого прогресса не видно. Сегодня он и вовсе сыграл слабенько — чего уж скрывать. Очень слабенько... Причина? Дело в том, что в мадридском «Атлетико» он провел не так много матчей. В последнее время выходил только на замену. Поэтому сейчас не может поймать ритм игры, не попадает в темп. Это проблема, но, считаю, он еще наберет обороты. В его таланте и потенциале по-прежнему никто не сомневается.

Криштиану Роналду, конечно, старался. При этом очевидно, что он уже не имеет в сборной того удельного веса, какой у него был раньше. Это видно. Он все равно остается футболистом, который в любой момент может решить эпизод. Но сегодня, на мой взгляд, был не его день.

Судьи матча решили, что Криштиану Роналду не&nbsp;коснулся мяча головой и&nbsp;лишили португальца девятого гола на&nbsp;чемпионатах мира.

Мне показалось, что Роналду не совсем понял, что это не он забил гол. Автор мяча — Бруну Фернандеш. Поэтому Криштиану и расстроился. Он посчитал, что каким-то образом дотронулся до мяча. Но мы же видим на повторе, что это не так. Нет ничего плохого в том, что Роналду расстроился. Он амбициозен, хочет постоянно пополнять свой лицевой счет.

Сейчас Роналду больше играет на команду. Но это и естественно. Как может быть иначе? Все же понимают, что он впереди уже не так эффективен, как раньше. Поэтому Криштиану нередко сам опускается довольно глубоко. Он осознает, что ему надо больше участвовать в коллективных действиях нашей сборной.

Если говорить о лучшем игроке матча, то я выделю двоих — Бруну Фернандеша и вратаря Диогу Кошту. Сегодня он был надежен, не нервничал, не терял концентрацию в концовке игры.

У меня нет вопросов по судейству. Такие пенальти по новым трактовкам ставятся. Это бесспорно. Не стоит говорить, что арбитры помогли Португалии. ВАР все расставил по своим местам.

Не думаю, что такая Португалия пройдет слишком далеко. Пока наш потолок — четвертьфинал. К сожалению, не выше. Надо прибавлять. Потенциал у этой команды есть, но нужно играть гораздо лучше, мощнее.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Паулу Барбоза
6
2
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Эквадор Эквадор 2 3-1 4
2 Нидерланды Нидерланды 2 3-1 4
3 Сенегал Сенегал 2 3-3 3
4 Катар Катар 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
- : -
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
- : -
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
1A
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
2A
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
2A
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
1A
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 6.80 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.40 X 3.30 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 7.80 X 4.30 П2 1.50
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.00 X 3.50 П2 2.05
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.30 X 4.40 П2 1.51
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.64
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.30 П2 3.00
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
«Я — русский на 100 процентов. Даже не обсуждается!» Интервью с молодой звездой НХЛ из России
«Я — русский на 100 процентов. Даже не обсуждается!» Интервью с молодой звездой НХЛ из России
В Германии рассказали о желании Зеленского устранить Кличко с политической арены
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем с США на ЧМ
Экс игрок «Арсенала» Адамс: «Я бы остановил Кейна даже с сигарой в зубах»
Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ
Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брейне в расположении сборной Бельгии
Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами
Энрике заявил, что игроки сборной Японии не очень сильны физически
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

Исламская революция, свержение шаха, захват заложников. Как Иран и США стали непримиримыми врагами