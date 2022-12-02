Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?

Вспоминаем историю противостояния и споров вокруг Косово.

Инцидент в Калининграде

Публичная фигура, которая сейчас использует в своей речи оборот «спорт вне политики», в глазах здравомыслящего сообщества воспринимается в лучшем случае закоренелым циником, в худшем — если не сумасшедшим, то полностью оторванным от реальности человеком. Обстановка в ключевом матче группы G с участием сборных Сербии и Швейцарии потенциально способна достигнуть точки кипения.

Для этого необязательно сразу глубоко погружаться в далекую историю. Сначала стоит вспомнить игру этих команд четыре года назад в Калининграде. Российский чемпионат мира запомнился своими искренними гостеприимством и дружелюбием, но та встреча на общем фоне выделялась бурным выплеском эмоций. Причем далеко не только позитивных.

Зрители, среди которых был приличный контингент приехавших из Сербии фанатов, в основном поддерживали балканских братьев и вели себя достаточно агрессивно по отношению к швейцарцам. В составе альпийской команды выступали несколько этнических косовских албанцев. Двое из них — Гранит Джака и Джердан Шакири — стали авторами голов и помогли Швейцарии одержать волевую победу со счетом 2:1.

Решающий мяч был забит уже в добавленное время ко второму тайму. Оба игрока, которые выступают и на чемпионате мира в Катаре, отпраздновали взятие ворот характерным жестом скрещенных рук, изобразив орла. Стилизованный профиль этой птицы изображен на государственном флаге Албании. Тот же самый жест показал капитан команды Штефан Лихштайнер. Видимо, он решил выразить солидарность с партнерами, ведь у него косовских корней нет.

В многонациональной Швейцарии, где официальными считаются сразу четыре языка (французский, немецкий, итальянский, романшский), албанское меньшинство растет и приближается к 300 тысячам (из 8,6 миллиона). Оно уступает только итальянской, немецкой и португальской диаспорам. В нынешнем составе помимо Шакири и Джаки есть еще один этнический албанец — Ардон Яшари, родители которого родом из Северной Македонии. В сборной представлены люди с африканскими корнями, боснийскими, доминиканскими, а главный тренер команды Мурат Якин, работавший в «Спартаке», имеет турецкое происхождение. Для выходцев из бедных стран выбиться в люди через спорт — прекрасная возможность. Этот фактор помогает швейцарцам стать сплоченнее.

Ардон Яшари. Фото AFP

Спорная территория

Косово получило независимость в 2008 году. Но его признал только «цивилизованный западный мир» (и то не весь, Испания, у которой есть проблемы с Каталонией, этого делать не стала), тогда как многие страны, включая Россию, Китай, большую часть Азии, Африки и Латинской Америки, возразили и встретили решение протестами. Для Сербии потеря Косово и Метохии (так исторически назывался весь регион) — не только отторжение части территории. Эта область, которая сыграла важнейшую роль в формировании сербского народа.

Там до сих пор находится много православных храмов и святых мест. Например, комплекс Печская Патриархия. Здесь на протяжении нескольких веков с перерывами располагался патриарший престол Сербской православной церкви. О знаменитой битве на Косовом поле в 1389 году знает каждый хорошо учивший историю. В сражении объединенное войско сербов и боснийцев потерпело поражение от турецкой армии. Его предводитель князь Лазарь Хребелянович попал в плен и был казнен, а один из его воинов Милош Обилич убил османского султана и погиб сам. Оба сербских героя признаны святыми.

Шакири родился непосредственно в Косово, а Джака — в Швейцарии в семье беженцев из этого региона. Отношения кошки и собаки — образец тишины и спокойствия, если сравнить с «нежными» чувствами, которые испытывают друг к другу сербы и албанцы.

После того матча футболисты, отвечая на вопросы о жесте, политкорректно говорили исключительно об эмоциях и способах их выражения. Троицу, позволившую себе вольность на грани провокации, ФИФА суммарно оштрафовала на 25 тысяч швейцарских франков.

Это решение вызвало бурную реакцию в Албании, Косово и Швейцарии. Всего за пару дней на одной краудфандинговой платформе были собраны необходимые средства. На странице этой кампании написали, что Шакири и Джака «принесли радость и счастье всем швейцарцам и албанцам по всему миру». В акции по сбору средств также принял участии министр торговли и промышленности Косово Байрам Хасани, который отправил полторы тысячи долларов. Премьер-министр Албании Эди Рама в своих соцсетях указал номер банковского счета, на который желающие могли перевести деньги для оплаты штрафа.

В самой Швейцарии далеко не всем понравилось поведение игроков национальной сборной. Шакири вышел на матчах в специальных бутсах. На одной был изображен косовский флаг, на другой — швейцарский. У еще одного сборника Валона Бехрами, родившегося в Косово, несколько красочных татуировок. Есть и тот самый орел, а еще флаги Албании и Швейцарии. Реакция Натали Рикли, политика из Швейцарской народной партии, выглядела взвешенной и логичной. «Меня это не радует, — написала она в соцсетях после финального свистка. — Оба гола забиты не за Швейцарию, а за Косово. Если в один прекрасный день победит эта национальная команда, то я буду за нее рада, но на чемпионате мира мы играем и болеем за Швейцарию».

Жест Гранита Джаки. Фото Getty Images

Корни ненависти

Пришлось раскошелиться за длинный язык главному тренеру сборной Сербии Младену Крстаичу. Он раскритиковал работу немецкого судьи Феликса Брыха. «Мы просто ограблены, — отметил специалист, который не снял с себя вины за поражение. — После матча арбитр не сказал мне ничего особенного. Я бы отправил его в Гаагу и судил так, как он нас в матче со Швейцарией».

Именно в этом голландском городе с 1993 по 2007 год функционировал Международный трибунал по бывшей Югославии. В задачу этого органа, который создан по инициативе ООН, входило расследование преступлений, совершенных с 1991 по 2001 год в ходе нескольких военных конфликтов на югославской территории, и наказание виновных. Однако за решетку в основном угодили сербские и черногорские лидеры, а большинство их противников оправдали. В Сербии такие решения встретили с возмущением. Для подавляющего большинства ее жителей это удар по национальной гордости и вопиющая несправедливость.

Крайне напряженные отношения сербов с бывшими соседями по Югославии родились не вдруг и имеют глубокие корни. Семена ненависти посеяны очень давно. Дело не только в религиозной составляющей, хотя этот фактор тоже имеет большое значение. Сербы в основном православные, хотя есть христиане других конфессий и даже мусульмане. Албанцы преимущественно придерживаются ислама суннитского толка, однако около трети населения составляют христиане (большая часть — католики, есть православные и протестанты).

Однако главный национальный герой Албании, боровшийся за ее самостоятельность с османами в XV веке, вошел в историю под именем Скандербег и был католиком. Его настоящее имя Георгий Кастриоти, и по матери он происходил из знатного сербского рода. Скандербег попал в заложники к туркам, принял ислам, воевал на их стороне, но потом дезертировал во время битвы при Нише, вернулся в христианскую веру и поднял восстание против недавних соратников.

Сербы и албанцы несколько веков провели в составе Османской империи. Турецкие наместники и чиновники вели политику активного прозелитизма, поощряли переход местного населения из христианства в ислам. Со временем это обстоятельство стало причиной большого конфликта между соседями. Сербия получила независимость в 1878 году по условиями Берлинского мира, который подвел черту под очередной русско-турецкой войной. Албания получила такой же статус только в 1912-м во время Первой Балканской войны. По ее итогам Косово вошло в состав королевства Сербии.

Во время Второй мировой Югославия была расчленена на несколько частей. Указом итальянского короля Виктора Эммануила Третьего создали великое герцогство Албания. Оно включало в себя оккупированные территории, включая Косово. В регион хлынули албанцы. По разным оценкам, приехавших было от 80 до 100 тысяч. Они устроили этнические чистки и вынудили многих сербов (цифры исследователей начинаются со 100 тысяч) бежать.

После окончания войны ситуация не поменялась. Лидер Югославии Иосип Броз Тито, учитывая отчаянное сопротивление косовских албанцев, принял решение запретить сербским жителями возвращаться в Косово. Он рассчитывал присоединить Албанию целиком в рамках Балканской конфедерации. Однако руководство СССР отвергло этот план, не желая чрезмерного усиления влияния Тито. Отношения двух стран испортились, а нормализация отношений началась только после смерти Иосифа Сталина в 1953-м.

Коммунистическая Албания во главе со своим лидером Энвером Ходжа возмущалась тем, что связи с Косово и Метохией разорваны. Там, несмотря на строгий контроль из Белграда, росли националистические настроения. В 1963 году регион получил статус автономии. Сербы и черногорцы, находясь под давлением, искали лучшей доли и переезжали в другие части страны. На их места приезжали албанцы из других регионов Югославии.

Иосип Броз Тито. Фото Global Look Press

Распад Югославии

Переложение сказки про «лису-захватчицу и избушку» на албанский лад предсказуемо привело к взрыву. Уже после смерти Тито в 1981-м в главном городе края Приштине состоялась студенческая демонстрация с требованиями улучшить условия проживания и питания. Ее разогнали, но появился повод разгореться беспорядкам по всему региону. Только введение армейских частей помогло силам правопорядка утихомирить бунтовщиков.

Положение сербов в Косово продолжало ухудшаться. Многие старались его покинуть. Попытка Слободана Милошевича, который занимал пост председателя Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии, а с 1989 года стал президентом страны, жесткой рукой навести порядок запоздала. Серия гражданских войн привела к распаду Югославии. В феврале 1998-го активизировались боевики Армии освобождения Косово, стремившиеся к независимости региона. Сербы устраивали полицейские операции и подключали к ним армейские подразделения. Мирные жители с обеих сторон страдали. Количество беженцев росло.

Попытки НАТО урегулировать конфликт путем переговоров завершились ничем, этнические чистки продолжались — дело дошло до военной операции. Она не была санкционирована ООН. С марта по июнь 1999-го авиация НАТО устроила массовые бомбардировки югославских городов и военных объектов с целью «принуждения к миру». Сербы пошли на уступки и в регион ввели силы военного контингента НАТО.

Было понятно, что найти компромисс, устраивающий обе стороны, не удастся. Сербское меньшинство Косово отчаянно боролось за свои права. Однако в феврале 2008-го местный парламент принял решение о провозглашении независимости. Летом 2010-го Международный суд ООН признал законность этого решения.

Через шесть лет Косово приняли в ФИФА и УЕФА, и на Балканах появилась еще одна сборная, причем с совсем неслабым подбором футболистов. Возможно, те же Джака и Шакири выбрали бы ее, появись она на десятилетие раньше. Сегодня же им предстоит снова играть против главного политического оппонента Косова, и от этого матча точно стоит ждать горячих эмоций.

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