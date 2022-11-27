Аргентина: вылет с турнира, первое место в группе или битва в плей-офф с Францией? Расклады чемпионата мира

Сегодня, 00:40
1-й тур: Дания — Тунис — 0:0, Франция — Австралия — 4:1
2-й тур: Тунис — Австралия — 0:1, Франция — Дания — 2:1
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18.00), Австралия — Дания (18.00).
Победа обеспечила Франции выход в плей-офф и практически гарантировала первое место в группе. Теоретический шанс догнать действующих чемпионов мира есть у Австралии, но с учетом необходимости отыгрывать разницу по голам (сейчас «+4» против «-2») это выглядит нереально.
Тунис с большой вероятностью не попадет в плей-офф. Чтобы это сделать, ему нужно побеждать Францию и надеяться либо на ничью австралийцев и датчан, либо на успех скандинавов, причем в последнем случае африканцы должны закончить группу с лучшей разностью мячей, чем команда Каспера Юльманна. Другие расклады тунисцев не устроят.
Судьба второго места в группе, скорее всего, решится в матче Австралия — Дания. Европейцам нужна победа, сборную с Зеленого континента устроит и ничья.
1-й тур: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2, Мексика — Польша — 0:0
2-й тур: Польша — Саудовская Аравия — 2:0, Аргентина — Мексика — 2:0
В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Польша — Аргентина (22.00), Саудовская Аравия — Мексика (22.00).
Победа совсем не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. В случае поражения от Польши они покинут ЧМ, в случае ничьей все зависит от другого матча в группе. Успех Саудовской Аравии отправит Лионеля Месси домой, ничья позволит альбиселесте сыграть в 1/8 финала, при победе Мексики придется считать разность мячей. Если будет, например, 3:0 — аргентинцы останутся третьими.
Если южноамериканская сборная победит Польшу, то она, скорее всего, займет первое место в группе — если только Саудовская Аравия не разгромит Мексику.
Польше для выхода в плей-офф хватит и ничьей, причем, вероятно, даже для первого места. В случае поражения ей будет нужно, чтобы Мексика не проиграла Саудовской Аравии, а если победила, то не крупно.
Саудовцам для попадания в 1/8 финала желательно побеждать. С ничьей есть большие риски остаться третьими, проиграв по разности мячей Польше или Аргентине.
Мексике нужна только победа, да и еще определенный результат в параллельном матче. Либо поражение Аргентины, либо, наоборот, ее крупная победа (или очень крупный успех самой Мексики), чтобы обойти поляков по разности голов.
Команды из групп С и D встретятся друг с другом в 1/8 финала. Самый интригующий сюжет — потенциальная битва Франции и Аргентины. Чтобы он стал реальностью, нужны ничья южноамериканцев с поляками и такой же исход во встрече саудовцев с мексиканцами либо некрупная победа последних.
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