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ЧМ-2022

Сегодня, 14:00

Чемпионат мира — оазис романтизма. Это позволяет так сверкать Месси и Гризманну

Максим Никитин
Корреспондент
Лионель Месси и Антуан Гризманн.
Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году.
Фото Global Look Press
Хуан Роман Рикельме.
Фото Global Look Press
1/3
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В клубном футболе места романтизму не осталось.

Чемпионат мира в Катаре для меня — точно особенный и важный. И, как кажется, каждый последующий станет все более эксклюзивным, поскольку в этих турнирах, в отличие от клубного, можно погрузиться в футбол, в котором созданы идеальные условия для сенсации и подвига.

Нет, понятно, что современный клубный футбол есть за что любить. В нем эстетика плотно слилась с расчетом: тотальный прессинг — с ультразвуковым дриблингом, а многоэтажные тактические задания — с мгновениями импровизации, время которых, правда, тоже строго ограничено.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Но в нем почти не бывает простора для героя, который, наплевав на тактические механизмы, сделал бы что-то значимое в одиночку. Например, вытащил бы команду в финал Лиги чемпионов. Сейчас сложно представить ситуацию, когда один футболист становится важнее системы. Во всяком случае на каком-то более или менее серьезном отрезке.

Один пытался. Лионель Месси не просто так ушел в «ПСЖ». В какой-то момент «Барселона» превратилась в футбольного ретрограда из-за веры, что Лео способен выигрывать турниры в одиночку: без внятной системы и сопоставимых мастеров в каждой линии рядом.

Лионель Месси. ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения

Вы помните последнюю победу «Барсы» в ЛЧ? Сезон-2014/15. Месси в компании Луиса Суареса и Неймара, а еще Андрес Иньеста и совсем праймовый Бускетс — чуть глубже. Эта команда не зацикливалась на величии Месси, а сверкала гранями возможностей. После той победы возможности команды постепенно таяли и превратили гигантский клуб в храм, где все четко знали, в кого они верят. Но кроме веры не умели ничего значимого.

Плохо, когда идолу приходится выходить на поле не с партнерами, а с болельщиками. Но это на клубном уровне, где властвует упорядоченность. А вот в играх сборной так, видимо, еще можно. И, надеюсь, будет можно всегда.

Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году. Фото Global Look Press
Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году.
Фото Global Look Press

Месси в сборной Аргентины — чистейший романтизм. Хаотичный футбол сборных разрешает феноменам творить где угодно и как угодно. Лео играет почти без привязки к зоне, партнерам и здравому смыслу. Он играет будто бы в прострации, не обращая внимания ни на что, кроме мяча. Правый фланг на своей половине поля, штрафная площадь соперника, центральный круг: где мяч — там он. Где он — там магия.

Что-то похожее исполняет Антуан Гризманн. Его функции тоже сложно считать, и почти невозможно понять, где он окажется в следующую минуту. Ясно одно: там, скорее всего, будет остро или эстетично. Кто он? «Восьмерка»? «Десятка»? «Оттянутый форвард»? Думаю, определенно вам не скажет даже Дидье Дешам. И сам Антуан не скажет. Но какая разница, если он показывает лучший футбол в жизни?

Я уверен, многие влюбляются в нападающих — они забивают голы, появляются в протоколах и оформляют результат. Но еще больше людей привязываются к «десяткам», то есть к классическим атакующим полузащитникам, которым, строго говоря, наплевать на тактику. Которые просто берут мяч и играют в футбол как умеют.

Антуан Гризманн с&nbsp;мячом. Гризманн — мозг сборной Франции в Катаре. А по Марокко мы в том числе будем вспоминать ЧМ-2022

В этом смысле время сейчас бедное, игроков таких почти нет. Тем более что в центре плотно и креативить разрешается только на флангах, хотя еще лет двадцать назад я кайфовал от Хуана Романа Рикельме, который почти в одиночку затащил «Вильярреал» в полуфинал ЛЧ.

Когда он не забил решающий пенальти Леманну — я рыдал. Потому что у героя не получилось. Вот он, чистый драматизм, но как запоминается! Именно поэтому люди искали нового Марадону в Савиоле, Месси, Рикельме, Тевесе и много ком еще. Но не находили.

Хуан Роман Рикельме. Фото Global Look Press
Хуан Роман Рикельме.
Фото Global Look Press

Почему так мощна вселенная супергероев? Потому что обычному человеку хочется ощущать присутствие нечеловеческой силы хотя бы в образах.

И вот, кажется, на этом ЧМ стало ясно, что в клубном футболе осталось место для локальных достижений, а все эти «десятки», романтизм и подлинное масштабное геройство сохранились только на мировых чемпионатах, где тренеры просто не успевают настроить циничные командные механизмы, плотность и все остальное, что убирает пространство между линиями.

Так что ЧМ — оазис, в котором еще находится место творчеству и подвигу. Собственно, поэтому мы так восхищаемся Гризманном, Месси и их плавающими позициями.

А еще зачерпываем вдохновение от настоящего, хоть и «двороватого» футбола, который футбольный прогресс вышвырнул из нашей повседневности.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Антуан Гризманн
Лионель Месси
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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Англия
Иран
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21.11
22:00
США
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1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
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22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
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13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.70 X 3.30 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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