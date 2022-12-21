11 причин, почему Аргентина стала чемпионом мира

Обозреватель «СЭ» проследил путь Аргентины к золоту от игры к игре, от состава к составу, чтобы понять, как выковывалась чемпионская команда, и сделал выводы в 11 пунктах.
На том же «Лусаиле», кстати, тоже при 88 тысячах, «Альбиселесте» начала с поражения, которое казалось невозможным. Лионель Месси быстро забил с пенальти, но потом все обернулось одной из главных сенсаций турнира.
Если сравнить стартовый состав команды Лионеля Скалони в первом и последнем матчах ЧМ-2022, то совпадает немало — восемь фамилий. В частности, вся линия обороны — Молина и Тальяфико по краям, Отаменди и Ромеро в центре. Ди Мария, которого потом начнут мучить травмы, и он оправится от них (и то вопрос, до какой степени) только к финалу — тоже в составе. А трое, кого не будет в основе в финале, — Паредес, Папу Гомес и Лаутаро Мартинес. Схема была — 4-2-3-1, которая после группового турнира применяться не будет.
Пока начинают матч на скамейке будущий лучший молодой игрок турнира Фернандес, будущий автор дубля в полуфинале Альварес и будущий автор первого гола полякам Макаллистер. Команда сталкивается с очень высокой линией обороны, ее гол за голом отменяют из-за маленьких офсайдов, а к двум подряд голам саудовцев (второй из которых — один из лучших на турнире) оказывается не готовой, проигрывает и оказывается на грани катастрофы. Ещё один проигрыш, а то и ничья — и всё, как это произойдет, например, с Германией.
После пяти (!) изменений в стартовом составе случился отвратительный первый тайм с Мексикой на том же «Лусаиле», когда, кроме лютого рубилова, не было ничего. Это уже потом был спасительно-переломный гол Месси из-за штрафной в нижний угол, второй мяч Энцо Фернандеса с паса Лео, опубликованное Энцо после игры письмо его 17-летнего к Месси с мольбой вернуться в сборную... А после первого тайма выглядело очень возможным, что аргентинское танго в Катаре-2022 спето.
В основе на этот матч Скалони поменял ТРЕХ из четырех защитников — всех, кроме Отаменди. Как видим, в итоге он вернётся к первоначальному варианту. Про вратаря дальше специально упоминать не буду — с первой до последней минуты играл лучший голкипер турнира Эмилиано Мартинес.
Это дебют на турнире у аргентинцев схемы 4-4-2, которая идеально сработает в полуфинале с хорватами. А пока в полузащите появился Макаллистер, который забронирует место в основе. Снова в основе — Ди Мария и Лаутаро Мартинес. Гомеса уже нет. Но снова ещё нет ни Фернандеса, ни Альвареса — они в этот день первыми выходят на замену и, особенно Энцо, набирают висты. В первый и последний раз в основе появляется Гидо Родригес. Его меняют первым, Лаутаро Мартинеса — вторым: кажется, Скалони с ним все постепенно становится ясно. Месси открывает счет уже при Фернандесе и Альваресе, и это многое дает понять Скалони.
Месси в конце первого тайма при 0:0 не забивает пенальти Щенсны, но с первых секунд второго (да и в первом тоже) «Альбиселесте» стирает соперника с газона. Забивают Макаллистер и Альварес. Это единственный матч Месси на турнире без голов, но он легок, неуловим и ведет всю игру. Кстати, в рамках тех же 4-2-3-1, при которых случился проигрыш аравийцам. Пока Аргентина начинала матчи по двум схемам, но соперников ждут ещё и 4-3-3, и 3-5-2...
В состав возвращаются два защитника — Молина и Ромеро вместо Лисандро Мартинеса и Монтиэля, и только Акунью второй матч подряд предпочитают Тальяфико. Наконец-то складывается пазл будущей чемпионской полузащиты — де Пауль играет в ней с первого матча, Макаллистер — вторую игру подряд, и вот с первых минут выходит Фернандес. Вместо Гидо Родригеса.
Впервые в основе нет Лаутаро Мартинеса. И впервые же в ней выходит Альварес. По-прежнему в основе Ди Мария. То есть на поле — почти финальный состав! 10 из 11. Только Акунья, а не Тальяфико. И впервые на турнире Аргентина показывает яркий внятный футбол весь матч. Вот когда Скалони нащупал сермягу этой команды! Произошло это на стадионе «974».
Австралию аргентинцы на арене «Ахмед Бин Али» преодолевают сложнее, чем должны бы. У них начинаются проблемы со счетом 2:0. Месси с игры открывает, Альварес после ошибки вратаря закрепляет — но в итоге будущие чемпионы еле отобьются, а Лаутаро Мартинес запорет в концовке кучу моментов.
Защита та же, что и с Польшей, полузащита — тоже. Впервые травма не позволяет выйти в старте Ди Марии — это будет продолжаться до финала. Вместо него в последний раз на ЧМ появляется Папу Гомес. Его заменят уже на 50-й. Начинают матч по 4-3-3.
На стадии 1/8 финала и Португалия (6:1), и Бразилия (4:1), и Англия (3:0) выдают товар лицом убедительнее, чем Аргентина. Все они вылетят в четвертьфинале.
Первый большой, статусный матч — с Нидерландами. Он становится лучшим на тот момент на турнире, и превзойдет его только финал. Каждую секунду все близко к массовой драке, но Аргентина и играет лучше (в том числе весь овертайм после дикого разочарования на 11-й добавленной минуте к основному времени), и показывает себя настоящей сплоченной командой. А Эмилиано Мартинес впервые на турнире выигрывает серию пенальти.
Это была единственная игра, когда Скалони, зеркаля Луи ван Гала, перешел на схему с тремя центральными защитниками. Сработало!
Сработало, например, в том, что с паса Месси счет открыл поднявшийся выше обычного и закрывший всю бровку Молина. Лишь на резкую перестройку ван Гала, выпустившего ближе к концу основного времени вперед всех больших, на которых начали грузить, Скалони быстро отреагировать не успел. В результате 2:0 на 11-й добавленной превратились в 2:2. На месте «Альбиселесте» сломался бы любой, а они вышли на овертайм, словно ничего не произошло. Потом то же повторится в финале...
По сравнению с Австралией из-за смены схемы в центр обороны третьим к Отаменди и Ромеро добавился Лисандро Мартинес — единственная замена в стартовом составе. Он вытеснил из состава Папу Гомеса. Пару нападающих составили Месси и Альварес, а полузащита у Аргентины не менялась с Польши. Только с Хорватией в нее — опять же из-за смены схемы — добавится ещё один человек.
Нюанс: решающий пенальти забил Лаутаро Мартинес, у которого весь турнир ничего не получалось в игре, но Скалони не испугался доверить ему послематчевый 11-метровый. И сказал на прессухе (как и после финала), что часто приходится назначать список бьющих, а теперь желающих было больше пяти, и приходилось выбирать. Видно, что тренер доверяет бить не в последнюю очередь тем, кто на свежих ногах, кто вышел на замены. Сейчас — Лаутаро Мартинес, в финале — Дибала, Монтиэль...
Если с Польшей аргентинцы первый раз сыграли чемпионским каркасом состава и впервые показали внятный футбол, то именно после Нидерландов стало ясно: команда Скалони и Месси — кандидат в чемпионы.
Полуфинал с Хорватией стал самой беспроблемной игрой для Аргентины на всем чемпионате — даже с беззубой Польшей было сложнее. Там первого гола пришлось ждать до начало второго тайма, а тут к концу первого уже было 2:0. Аргентина сознательно отдала мяч Хорватии (в финале она этого не сделает), получила пространство и идеально им воспользовалась.
Каких только схем Скалони на турнире ни применял. Теперь — 4-4-2. Для этого в составе и понадобился Паредес, которого в предыдущем матче Лаос должен был удалять, но пожалел. Бывший зенитовец прибавился к постоянной тройке хавов — де Паулю, Фернандесу и Макаллистеру. Из состава выпал Лисандро Мартинес — пятый защитник. Ещё Акунью, игравшего в основе четыре матча подряд, меняет Тальяфико. То есть замены в старте — две.
Пара форвардов та же, что и с Нидерландами, — Месси — Альварес. Она и делает результат, а для молодого Альвареса, сделавшего дубль, эта игра становится лучшей на ЧМ. В финале он особо заметен не будет.
Обратил на себя внимание первый выход на замену Дибалы, причем не «под премиальные» в самой концовке, а на 74-й минуте. Да, счет был 3:0, но тем самым Скалони показал форварду, что тот ему нужен. Пауло ответит взаимностью на исходе финала...
На финал Скалони выбирает 4-3-3, которую в последний раз использовал с Австралией. Для этой схемы необходим Ди Мария. И он есть, и старина в порядке. Как всегда в главных матчах — это ведь Анхель год назад в финале Кубка Америки на «Маракане» похоронил Бразилию. Францию — не похоронил, но заработанный пенальти и гол — более чем весомый вклад в победу. И если бы в концовке муха гениальности не укусила Мбаппе, а в ответ не забей Месси третий гол Аргентины — думаю, быть Ди Марии лучшим игроком финала. Но, думаю, он и так не расстроен.
Четверка защитников на финал у «Альбиселесте» вышла та же, что и в полуфинале, и в... матче с Саудовской Аравией. Из полузащиты убрали Паредеса (хавбеков стало трое), добавив вингера Ди Марию. Остальные — те же. То есть в третий раз в плей-офф — до того так было на Австралию после Польши и на Нидерланды после Австралии — Скалони сделал всего по одной замене в стартовом составе. При этом всякий раз меняя схему.
Я уже упоминал о необычной роли — отработал в свою штрафную и помешал нанести решающий удар Мбаппе — которую за считанные минуты на поле сыграл Дибала. А потом он же забил пенальти.
И ещё один нюанс: последний, четвертый пенальти в серии исполнял Монтиэль. Тот самый, который на 118-й при ударе Мбаппе выставил локоть и привез пенальти, с которого Килиан сделал 3:3. Но это не помешало доверию Скалони, и защитник его оправдал, как и остальные бившие. В отличие от Комана и Тшуамени.
1. Понятно, что в 35 лет Месси посетило озарение, он был не только звездой, но и впервые на ЧМ — настоящим лидером коллектива. А коллектив, в который влилось много молодых футболистов, для которых Лео — бог, готов был за него умереть. Эти три фактора в совокупности (игра и лидерские качества Месси, готовность команды умереть за него на поле на его последнем ЧМ) стали, пожалуй, главными. Но не только. Попробуем на основании пути, который мы прострелили, найти и другие причины.
2. Скалони оказался очень гибким с тактической точки зрения тренером. Команда ни разу не повторяла схемы в двух матчах подряд и ни разу не выпускала один и тот же состав. Все время шла какая-то подстройка под конкретного соперника и никогда не было такого: «Лео выйдет и решит». И именно поэтому Лео выходил и решал. Потому что на поле была команда.
Один только пример. Вот говорят — Пауло Дибала, большой талант и крутой бомбардир, почти не играл на ЧМ, Скалони не нашел ему применения и т.д.
Но, может, его роль, его предназначение для этого золота Аргентины в том и заключались, чтобы выйти на замену на первой добавленной минуте к овертайму, отработать в свою штрафную и оказаться тем самым четвертым игроком, который подстраховал Ромеро, Паредеса и кого-то ещё, обыгранных Мбаппе, — и в последнее мгновение выбить у Килиана мяч, не позволить ему на заключительной секунде игры нанести роковой удар?
Может, не требовались от него здесь бомбардирские подвиги — Аргентина и так в плей-офф забила десять голов в четырех матчах и шесть — в полуфинале и финале? А нужно было именно это — когда и без того супергерой Мбаппе мог забить один из величайших голов в истории игры, не позволить ему пробить?..
Забивали в плей-офф Месси, Молина, Альварес, Ди Мария. Этого хватило. И Дибала свое ещё забьёт. А пока ему нужно было добежать назад, успеть, пока Мбаппе замахивался.
И он успел. Потому что у Аргентины была команда. И Дибала, знаменитый игрок, который мог быть обижен на весь белый свет, и в привычные функции которого не входит бегать вглубь собственной штрафной, — прибежал. Отработал. Сыграл на команду. И она стала чемпионом мира.
3. Огромную психологическую роль сыграла прошлогодняя победа на Кубке Америки впервые за 28 лет, причем особенно то, что в финале обыграли Бразилию на «Маракане». Это сбросило с плеч аргентинцев огромный груз, они поверили, что способны вообще на всё.
4. Очень вовремя получили щелчок по носу от Саудовской Аравии. Тут, правда, были возможны два варианта. Либо команда разваливается и переругивается, как после проигрыша Марокко (причем во втором туре) произошло с бельгийцами, либо, наоборот, дополнительно сплачивается, понимает, что, по выражению Месси, «теперь каждый матч до конца турнира — финал» и превращается в банду. Правда, в первом тайме с Мексикой она и была только бандой, забыв о футболе. Но потом один удар Месси — возможно, даже главный для Аргентины на этом турнире — все перевернул.
5. У Скалони, от которого четыре года назад ничего не ждали (он никогда не был на первых ролях и многим показался случайной фигурой), получилось создать хорошие отношения и с Месси, и вообще внутри коллектива. Говорят, что с Сампаоли, которому Скалони помогал в России-2018, у «Альбиселесте» были постоянные конфликты, игроки его идей и взбалмошности не понимали. И ценили то, что Скалони в том тренерском штабе — единственный, с кем можно нормально разговаривать. То есть сборную он возглавил с вотумом доверия от игроков — и не растерял, а только укрепил его, показав свою справедливость.
6. Перед финалом Скалони позвал находиться в расположении сборной пять игроков во главе с Серхио Агуэро, которые были частью этой команды, но по тем или иным причинам не смогли в Катаре сыграть. И для игроков основной заявки это было очень важно — видеть, что к тем парням относятся не как к расходному и уже не нужному материалу. И именно на плечах Агуэро будет сидеть Месси во время празднования золота после финального свистка.
7. Скалони весь групповой турнир искал хребет новой команды, понимал, что многое не идет и нужно что-то другое. К матчу с Польшей он этот хребет в виде тройки полузащитников де Пауль — Фернандес — Макаллистер (только первый изначально был в основе) нашел: эта группа игроков выжигала центр и наиболее быстро и удобно доставляла мяч Месси. В это же время стало понятно, что Лаутаро Мартинес проваливает турнир, и Альварес эффективнее. Он тоже впервые вышел в основе с Польшей.
С Мексикой на поле вышли пять новых игроков по сравнению с Саудовской Аравией, на Польшу — четыре по сравнению с Мексикой. Дальнейшие изменения в составе были уже косметическими (1-1-2-1) а тройка полузащитников и Альварес, начиная с Польши, выходили с первых минут до конца турнира всегда.
8. Фактор Эмилиано Мартинеса. У вратаря на турнире не было ни одной ошибки, он был бесконечно уверен в себе. Выиграл две серии пенальти и сделал ногой ключевой сейв на Коло Муани на 120-й минуте финала. Сам видел только один случай, когда голкипер играл у Аргентины ТАКУЮ роль — Гойкоэчеа на ЧМ-90. И при острейшей конкуренции со стороны Ливаковича и Буну приз лучшему вратарю Эмилиано дали по делу.
9. Умение Ди Марии играть решающие матчи. Франция-2022 последовала за Бразилией-2021. Даже несмотря на травму.
10. Скалони не перебрал ни с художниками, ни с «пролетариями» на поле, сложился баланс атаки и обороны. Может, пытайся он инкорпорировать Дибалу в основу, двух не прессингующих творцов для «Альбиселесте» оказалось бы слишком много. При этом все игроки полузащиты плюс крайние защитники (вспомним гол Молины нидерландцами) могли забить и отдать. Команда играла одновременно в боевитый и позитивный футбол, не полагалась на одного Месси и в плей-офф забила 10 мячей, аккуратно распределяя их по 2-3 на каждую игру.
11. Болельщики. Наряду с марокканцами — лучшие на турнире. Когда на финал через полсвета приезжают 50 ТЫСЯЧ жителей твоей далеко не самой богатой страны, тебе хочется за них горы свернуть. А когда они ещё и поют такие песни, как «Мучачос»...