11 причин, почему Аргентина стала чемпионом мира

Мнение обозревателя «СЭ».

Обозреватель «СЭ» проследил путь Аргентины к золоту от игры к игре, от состава к составу, чтобы понять, как выковывалась чемпионская команда, и сделал выводы в 11 пунктах.

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2. Иногда полезно начать с худшего

На том же «Лусаиле», кстати, тоже при 88 тысячах, «Альбиселесте» начала с поражения, которое казалось невозможным. Лионель Месси быстро забил с пенальти, но потом все обернулось одной из главных сенсаций турнира.

Если сравнить стартовый состав команды Лионеля Скалони в первом и последнем матчах ЧМ-2022, то совпадает немало — восемь фамилий. В частности, вся линия обороны — Молина и Тальяфико по краям, Отаменди и Ромеро в центре. Ди Мария, которого потом начнут мучить травмы, и он оправится от них (и то вопрос, до какой степени) только к финалу — тоже в составе. А трое, кого не будет в основе в финале, — Паредес, Папу Гомес и Лаутаро Мартинес. Схема была — 4-2-3-1, которая после группового турнира применяться не будет.

Пока начинают матч на скамейке будущий лучший молодой игрок турнира Фернандес, будущий автор дубля в полуфинале Альварес и будущий автор первого гола полякам Макаллистер. Команда сталкивается с очень высокой линией обороны, ее гол за голом отменяют из-за маленьких офсайдов, а к двум подряд голам саудовцев (второй из которых — один из лучших на турнире) оказывается не готовой, проигрывает и оказывается на грани катастрофы. Ещё один проигрыш, а то и ничья — и всё, как это произойдет, например, с Германией.

Аргентина — Мексика — 2:0. Пять замен в стартовом составе

После пяти (!) изменений в стартовом составе случился отвратительный первый тайм с Мексикой на том же «Лусаиле», когда, кроме лютого рубилова, не было ничего. Это уже потом был спасительно-переломный гол Месси из-за штрафной в нижний угол, второй мяч Энцо Фернандеса с паса Лео, опубликованное Энцо после игры письмо его 17-летнего к Месси с мольбой вернуться в сборную... А после первого тайма выглядело очень возможным, что аргентинское танго в Катаре-2022 спето.

В основе на этот матч Скалони поменял ТРЕХ из четырех защитников — всех, кроме Отаменди. Как видим, в итоге он вернётся к первоначальному варианту. Про вратаря дальше специально упоминать не буду — с первой до последней минуты играл лучший голкипер турнира Эмилиано Мартинес.

Это дебют на турнире у аргентинцев схемы 4-4-2, которая идеально сработает в полуфинале с хорватами. А пока в полузащите появился Макаллистер, который забронирует место в основе. Снова в основе — Ди Мария и Лаутаро Мартинес. Гомеса уже нет. Но снова ещё нет ни Фернандеса, ни Альвареса — они в этот день первыми выходят на замену и, особенно Энцо, набирают висты. В первый и последний раз в основе появляется Гидо Родригес. Его меняют первым, Лаутаро Мартинеса — вторым: кажется, Скалони с ним все постепенно становится ясно. Месси открывает счет уже при Фернандесе и Альваресе, и это многое дает понять Скалони.

Польша — Аргентина — 0:2. Три мушкетера полузащиты — впервые вместе

Месси в конце первого тайма при 0:0 не забивает пенальти Щенсны, но с первых секунд второго (да и в первом тоже) «Альбиселесте» стирает соперника с газона. Забивают Макаллистер и Альварес. Это единственный матч Месси на турнире без голов, но он легок, неуловим и ведет всю игру. Кстати, в рамках тех же 4-2-3-1, при которых случился проигрыш аравийцам. Пока Аргентина начинала матчи по двум схемам, но соперников ждут ещё и 4-3-3, и 3-5-2...

В состав возвращаются два защитника — Молина и Ромеро вместо Лисандро Мартинеса и Монтиэля, и только Акунью второй матч подряд предпочитают Тальяфико. Наконец-то складывается пазл будущей чемпионской полузащиты — де Пауль играет в ней с первого матча, Макаллистер — вторую игру подряд, и вот с первых минут выходит Фернандес. Вместо Гидо Родригеса.

Впервые в основе нет Лаутаро Мартинеса. И впервые же в ней выходит Альварес. По-прежнему в основе Ди Мария. То есть на поле — почти финальный состав! 10 из 11. Только Акунья, а не Тальяфико. И впервые на турнире Аргентина показывает яркий внятный футбол весь матч. Вот когда Скалони нащупал сермягу этой команды! Произошло это на стадионе «974».

Аргентина — Австралия — 2:1. У Бразилии, Англии и Португалии все получилось намного легче

Австралию аргентинцы на арене «Ахмед Бин Али» преодолевают сложнее, чем должны бы. У них начинаются проблемы со счетом 2:0. Месси с игры открывает, Альварес после ошибки вратаря закрепляет — но в итоге будущие чемпионы еле отобьются, а Лаутаро Мартинес запорет в концовке кучу моментов.

Защита та же, что и с Польшей, полузащита — тоже. Впервые травма не позволяет выйти в старте Ди Марии — это будет продолжаться до финала. Вместо него в последний раз на ЧМ появляется Папу Гомес. Его заменят уже на 50-й. Начинают матч по 4-3-3.

На стадии 1/8 финала и Португалия (6:1), и Бразилия (4:1), и Англия (3:0) выдают товар лицом убедительнее, чем Аргентина. Все они вылетят в четвертьфинале.

Аргентина — Нидерланды — 2:2, победа в серии пенальти. Теперь ясно: Аргентина — претендент на золото

Первый большой, статусный матч — с Нидерландами. Он становится лучшим на тот момент на турнире, и превзойдет его только финал. Каждую секунду все близко к массовой драке, но Аргентина и играет лучше (в том числе весь овертайм после дикого разочарования на 11-й добавленной минуте к основному времени), и показывает себя настоящей сплоченной командой. А Эмилиано Мартинес впервые на турнире выигрывает серию пенальти.

Это была единственная игра, когда Скалони, зеркаля Луи ван Гала, перешел на схему с тремя центральными защитниками. Сработало!

Сработало, например, в том, что с паса Месси счет открыл поднявшийся выше обычного и закрывший всю бровку Молина. Лишь на резкую перестройку ван Гала, выпустившего ближе к концу основного времени вперед всех больших, на которых начали грузить, Скалони быстро отреагировать не успел. В результате 2:0 на 11-й добавленной превратились в 2:2. На месте «Альбиселесте» сломался бы любой, а они вышли на овертайм, словно ничего не произошло. Потом то же повторится в финале...

По сравнению с Австралией из-за смены схемы в центр обороны третьим к Отаменди и Ромеро добавился Лисандро Мартинес — единственная замена в стартовом составе. Он вытеснил из состава Папу Гомеса. Пару нападающих составили Месси и Альварес, а полузащита у Аргентины не менялась с Польши. Только с Хорватией в нее — опять же из-за смены схемы — добавится ещё один человек.

Нюанс: решающий пенальти забил Лаутаро Мартинес, у которого весь турнир ничего не получалось в игре, но Скалони не испугался доверить ему послематчевый 11-метровый. И сказал на прессухе (как и после финала), что часто приходится назначать список бьющих, а теперь желающих было больше пяти, и приходилось выбирать. Видно, что тренер доверяет бить не в последнюю очередь тем, кто на свежих ногах, кто вышел на замены. Сейчас — Лаутаро Мартинес, в финале — Дибала, Монтиэль...

Если с Польшей аргентинцы первый раз сыграли чемпионским каркасом состава и впервые показали внятный футбол, то именно после Нидерландов стало ясно: команда Скалони и Месси — кандидат в чемпионы.

Аргентина — Хорватия — 3:0. Отдали мяч — получили самый легкий матч в Катаре

Полуфинал с Хорватией стал самой беспроблемной игрой для Аргентины на всем чемпионате — даже с беззубой Польшей было сложнее. Там первого гола пришлось ждать до начало второго тайма, а тут к концу первого уже было 2:0. Аргентина сознательно отдала мяч Хорватии (в финале она этого не сделает), получила пространство и идеально им воспользовалась.

Каких только схем Скалони на турнире ни применял. Теперь — 4-4-2. Для этого в составе и понадобился Паредес, которого в предыдущем матче Лаос должен был удалять, но пожалел. Бывший зенитовец прибавился к постоянной тройке хавов — де Паулю, Фернандесу и Макаллистеру. Из состава выпал Лисандро Мартинес — пятый защитник. Ещё Акунью, игравшего в основе четыре матча подряд, меняет Тальяфико. То есть замены в старте — две.

Пара форвардов та же, что и с Нидерландами, — Месси — Альварес. Она и делает результат, а для молодого Альвареса, сделавшего дубль, эта игра становится лучшей на ЧМ. В финале он особо заметен не будет.

Обратил на себя внимание первый выход на замену Дибалы, причем не «под премиальные» в самой концовке, а на 74-й минуте. Да, счет был 3:0, но тем самым Скалони показал форварду, что тот ему нужен. Пауло ответит взаимностью на исходе финала...

Аргентина — Франция — 3:3, победа в серии пенальти

На финал Скалони выбирает 4-3-3, которую в последний раз использовал с Австралией. Для этой схемы необходим Ди Мария. И он есть, и старина в порядке. Как всегда в главных матчах — это ведь Анхель год назад в финале Кубка Америки на «Маракане» похоронил Бразилию. Францию — не похоронил, но заработанный пенальти и гол — более чем весомый вклад в победу. И если бы в концовке муха гениальности не укусила Мбаппе, а в ответ не забей Месси третий гол Аргентины — думаю, быть Ди Марии лучшим игроком финала. Но, думаю, он и так не расстроен.

Четверка защитников на финал у «Альбиселесте» вышла та же, что и в полуфинале, и в... матче с Саудовской Аравией. Из полузащиты убрали Паредеса (хавбеков стало трое), добавив вингера Ди Марию. Остальные — те же. То есть в третий раз в плей-офф — до того так было на Австралию после Польши и на Нидерланды после Австралии — Скалони сделал всего по одной замене в стартовом составе. При этом всякий раз меняя схему.

Я уже упоминал о необычной роли — отработал в свою штрафную и помешал нанести решающий удар Мбаппе — которую за считанные минуты на поле сыграл Дибала. А потом он же забил пенальти.

И ещё один нюанс: последний, четвертый пенальти в серии исполнял Монтиэль. Тот самый, который на 118-й при ударе Мбаппе выставил локоть и привез пенальти, с которого Килиан сделал 3:3. Но это не помешало доверию Скалони, и защитник его оправдал, как и остальные бившие. В отличие от Комана и Тшуамени.

Выводы

1. Понятно, что в 35 лет Месси посетило озарение, он был не только звездой, но и впервые на ЧМ — настоящим лидером коллектива. А коллектив, в который влилось много молодых футболистов, для которых Лео — бог, готов был за него умереть. Эти три фактора в совокупности (игра и лидерские качества Месси, готовность команды умереть за него на поле на его последнем ЧМ) стали, пожалуй, главными. Но не только. Попробуем на основании пути, который мы прострелили, найти и другие причины.

2. Скалони оказался очень гибким с тактической точки зрения тренером. Команда ни разу не повторяла схемы в двух матчах подряд и ни разу не выпускала один и тот же состав. Все время шла какая-то подстройка под конкретного соперника и никогда не было такого: «Лео выйдет и решит». И именно поэтому Лео выходил и решал. Потому что на поле была команда.

Один только пример. Вот говорят — Пауло Дибала, большой талант и крутой бомбардир, почти не играл на ЧМ, Скалони не нашел ему применения и т.д.

Но, может, его роль, его предназначение для этого золота Аргентины в том и заключались, чтобы выйти на замену на первой добавленной минуте к овертайму, отработать в свою штрафную и оказаться тем самым четвертым игроком, который подстраховал Ромеро, Паредеса и кого-то ещё, обыгранных Мбаппе, — и в последнее мгновение выбить у Килиана мяч, не позволить ему на заключительной секунде игры нанести роковой удар?

Может, не требовались от него здесь бомбардирские подвиги — Аргентина и так в плей-офф забила десять голов в четырех матчах и шесть — в полуфинале и финале? А нужно было именно это — когда и без того супергерой Мбаппе мог забить один из величайших голов в истории игры, не позволить ему пробить?..

Забивали в плей-офф Месси, Молина, Альварес, Ди Мария. Этого хватило. И Дибала свое ещё забьёт. А пока ему нужно было добежать назад, успеть, пока Мбаппе замахивался.

И он успел. Потому что у Аргентины была команда. И Дибала, знаменитый игрок, который мог быть обижен на весь белый свет, и в привычные функции которого не входит бегать вглубь собственной штрафной, — прибежал. Отработал. Сыграл на команду. И она стала чемпионом мира.

3. Огромную психологическую роль сыграла прошлогодняя победа на Кубке Америки впервые за 28 лет, причем особенно то, что в финале обыграли Бразилию на «Маракане». Это сбросило с плеч аргентинцев огромный груз, они поверили, что способны вообще на всё.

4. Очень вовремя получили щелчок по носу от Саудовской Аравии. Тут, правда, были возможны два варианта. Либо команда разваливается и переругивается, как после проигрыша Марокко (причем во втором туре) произошло с бельгийцами, либо, наоборот, дополнительно сплачивается, понимает, что, по выражению Месси, «теперь каждый матч до конца турнира — финал» и превращается в банду. Правда, в первом тайме с Мексикой она и была только бандой, забыв о футболе. Но потом один удар Месси — возможно, даже главный для Аргентины на этом турнире — все перевернул.

5. У Скалони, от которого четыре года назад ничего не ждали (он никогда не был на первых ролях и многим показался случайной фигурой), получилось создать хорошие отношения и с Месси, и вообще внутри коллектива. Говорят, что с Сампаоли, которому Скалони помогал в России-2018, у «Альбиселесте» были постоянные конфликты, игроки его идей и взбалмошности не понимали. И ценили то, что Скалони в том тренерском штабе — единственный, с кем можно нормально разговаривать. То есть сборную он возглавил с вотумом доверия от игроков — и не растерял, а только укрепил его, показав свою справедливость.

6. Перед финалом Скалони позвал находиться в расположении сборной пять игроков во главе с Серхио Агуэро, которые были частью этой команды, но по тем или иным причинам не смогли в Катаре сыграть. И для игроков основной заявки это было очень важно — видеть, что к тем парням относятся не как к расходному и уже не нужному материалу. И именно на плечах Агуэро будет сидеть Месси во время празднования золота после финального свистка.

7. Скалони весь групповой турнир искал хребет новой команды, понимал, что многое не идет и нужно что-то другое. К матчу с Польшей он этот хребет в виде тройки полузащитников де Пауль — Фернандес — Макаллистер (только первый изначально был в основе) нашел: эта группа игроков выжигала центр и наиболее быстро и удобно доставляла мяч Месси. В это же время стало понятно, что Лаутаро Мартинес проваливает турнир, и Альварес эффективнее. Он тоже впервые вышел в основе с Польшей.

С Мексикой на поле вышли пять новых игроков по сравнению с Саудовской Аравией, на Польшу — четыре по сравнению с Мексикой. Дальнейшие изменения в составе были уже косметическими (1-1-2-1) а тройка полузащитников и Альварес, начиная с Польши, выходили с первых минут до конца турнира всегда.

8. Фактор Эмилиано Мартинеса. У вратаря на турнире не было ни одной ошибки, он был бесконечно уверен в себе. Выиграл две серии пенальти и сделал ногой ключевой сейв на Коло Муани на 120-й минуте финала. Сам видел только один случай, когда голкипер играл у Аргентины ТАКУЮ роль — Гойкоэчеа на ЧМ-90. И при острейшей конкуренции со стороны Ливаковича и Буну приз лучшему вратарю Эмилиано дали по делу.

9. Умение Ди Марии играть решающие матчи. Франция-2022 последовала за Бразилией-2021. Даже несмотря на травму.

10. Скалони не перебрал ни с художниками, ни с «пролетариями» на поле, сложился баланс атаки и обороны. Может, пытайся он инкорпорировать Дибалу в основу, двух не прессингующих творцов для «Альбиселесте» оказалось бы слишком много. При этом все игроки полузащиты плюс крайние защитники (вспомним гол Молины нидерландцами) могли забить и отдать. Команда играла одновременно в боевитый и позитивный футбол, не полагалась на одного Месси и в плей-офф забила 10 мячей, аккуратно распределяя их по 2-3 на каждую игру.

11. Болельщики. Наряду с марокканцами — лучшие на турнире. Когда на финал через полсвета приезжают 50 ТЫСЯЧ жителей твоей далеко не самой богатой страны, тебе хочется за них горы свернуть. А когда они ещё и поют такие песни, как «Мучачос»...