Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!

Сегодня, 10:00
Когда на 39-й минуте голландский судья Данни Маккелли назначил пенальти за контакт в воздухе руки Войцеха Щенсны с лицом Лео Месси, я испытал даже не двойственные, а тройственные чувства.
Во-первых, скрывать не буду, я болел за Аргентину. По чисто футбольным, подчеркну, соображениям. Месси на своём последнем (хотя кто знает — он из сборной уже уходил) чемпионате мира не мог, не должен был вылететь после группового турнира! Тем более учитывая, в какой он форме в нынешнем сезоне, в отличие от прошлого.
Во-вторых, современные судейские трактовки допускают возможность таких пенальти, и мы не раз их видели. Да, по нашим укоренившимся представлениям (имею в виду болельщиков и коллег, которые смотрят футбол с 80-х, 90-х годов прошлого века), это игровой момент, инерция, и за такое пенальти не дают. Но если сейчас даже в мяч в своей штрафной сыграть нельзя, а потом ногой въехать — есть большая опасность пенальти...
Щенсны-то в мяч как раз не сыграл. А рукой по лицу Месси заехал еще в момент, когда мяч находился в поле. Да, Лео к тому времени уже пробил головой, и именно поэтому мы привыкли считать, что это не пенальти. Но в последнее время, в годы ВАР, появился термин — «телевизионный пенальти». В игре такой не прочувствуешь и не поставишь. При видеопросмотре — запросто. И поди знай, где правда. Это «серая зона», каких, увы, хватает в футбольных правилах и их трактовках.
Абсолютно убежден, что наказания Маккелли за эту точку от ведомства Пьерлуиджи Коллины не понесет. Он никаких установок не нарушил. А вот понес бы, если б не назначил 11-метровый? Вопрос более сложный.
Но факт, что он вызвал у большого числа болельщиков недоумение или даже гнев. Да, они иной раз склонны все упрощать. Но когда человек уже пробил головой мимо ворот, и никто ему не мешал за рамками правил это сделать; если лишь потом произошло столкновение, а главное, гола быть уже не могло — здравый смысл подсказывает, что это не пенальти. Выходит, текущие трактовки правил входят в противоречие со здравым смыслом. И вот то самое «в-третьих», о котором, прочитав вначале (про тройственные чувства), вы наверняка заждались.
Но так вышло, что Щенсны сделал это только для того, чтобы пенальти от Месси блистательно отразить. Удар-то был сильным, пусть и не в самый угол, — как он, прыгая, успел еще и ногу поднять?! А учитывая, что это был второй отраженный им пенальти за два матча, иначе чем фантастикой такое не назовёшь.
Вот только Аргентина и до пенальти владела полным преимуществом, а после — так вообще не давала сборной Польши вспомнить о своем существовании, а Роберту Левандовски — о том, что в футбол играют с мячом, который до него просто не долетал.
До перерыва южноамериканцы каким-то непостижимым образом не забили, и возникло ощущение: если полякам до такой степени прет, то может переть до конца. Но первые же минуты второго тайма доказали обратное. Щенсны пропустил два, а легко мог бы пять-шесть.
Месси на этот раз не забил и не отдал. Но как же он в свои 35 с половиной играл! На каких же легких ногах, только на обострение, и все ведь проходило — дриблинг, пасы. Только не залетало. Но моментов генерировалось столько, что залетело у других. И предчувствие краха «альбиселесте» всего-навсего после первого тайма матча с Мексикой, казалось, было в какой-то другой жизни.
Месси, тогда забив Очоа из далеко не самой простой позиции в самый уголок, перевернул для своей сборной все. Кто там говорит, что он в порядке, когда вся команда в порядке? Вот вам доказательство обратного. Все было плохо, и у Месси тоже. Как и в первом матче, он запустил в небеса мяч со штрафного — а столь неточно пробитый стандарт говорит о том, что не идет вся игра.
Вопреки всему он забил, когда это было нужнее всего. И пробил аргентинскую пробку, и последнюю треть матча команда Скалони провела так, как от нее ждали перед ЧМ по итогам длиннющей беспроигрышной серии.
А с Польшей она окончательно сбросила психологические оковы — и ее стало невозможно остановить. До сих пор до конца не понимаю, Аргентина была в этом матче так сильна или Польша так слаба.
И слава богу, что Месси не забил этот пенальти. Потому что все тут же забыли бы об огромном преимуществе Аргентины до и после, а говорили бы только об этом.
Теперь же, когда пенальти не был забит, зато матч выигран «в одну калитку» с диким соотношением ударов, все могут спокойно рассуждать об уровне «альбиселесте», форме Месси и причинах такой невзрачности польской сборной, исключая Щенсны.
Лео оказался гением и в вопросе, когда лучше пенальти не забить. То, что грозило стать драмой, если не трагедией, превратилось в милый пустяк. Спасибо тебе и за это, Месси. И так хочется верить, что эта неудача с пенальти — не репетиция чего-то куда более значимого.
Стартовал новый этап конкурса прогнозов по ЧМ. Заходи и играй!
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.50 X 3.70 П2 1.88
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 9.10 X 4.70 П2 1.42
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)