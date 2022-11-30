Месси не забил пенальти Польше. Лео мог обойти по голам на ЧМ Марадону и Роналду

Конфуз аргентинца.

Аргентина и Польша в первом тайме в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 не смогли отметиться голами, но ближе всего к этому были аргентинцы.

На 37-й минуте встречи арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР: Войцех Щенсны в попытке сыграть верховой мяч рукой ударил Лео Месси в лицо. Арбитр оценил этот момент как фол и указал на точку.

Лидер сборной Аргентины пробил в правый верхний угол ворот — Щенсны угадал направление удара и отразил его. Поляк на ЧМ-2022 отразил уже второй пенальти подряд.

Месси, у которого на чемпионатах мира 8 голов, мог забить свой 9-й гол на турнире, если бы не промах.

По 8 голов на чемпионатах мира также у Диего Марадоны, Криштиану Роналду, Ривалдо, Руди Феллера, Адемира и Оскара Мигеса. Их обойти Месси пока не удалось.

Но по количеству матчей на чемпионатах мира Месси превзошел великого аргентинца: у Лео теперь 22 матча на турнирах, у Марадоны — 21 игра. А среди лидеров по этому показателю Лео отстает только от Паоло Мальдини (23 матча за Италию), Мирослава Клозе (24 матча) и Лотара Маттеуса (25 матчей).

Всего у Месси на ЧМ-2022 два гола и один голевой пас.