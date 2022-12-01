Промах Месси и страсть Аргентины. История с непредсказуемой развязкой

Сегодня, 08:00
Еще до старта чемпионата мира сборная Аргентины притягивала к себе внимание множества нейтральных болельщиков. Летом 2021-го эта банда выиграла Кубок Америки, затем растоптала чемпионов Европы итальянцев в Финалиссиме. Естественно, перед ЧМ в Катаре эти события вдохнули новую жизнь в извечный вопрос — повторит ли Месси подвиг Марадоны?
Команда и правда подобралась что надо. Нынешний состав чем-то напоминает тот, что был в 1986-м: есть один герой, на кристаллизацию гения которого работают десять партнеров. В общем, следить за «альбиселесте» многим интересно априори.
И аргентинцы не разочаровали голодного до острого сюжета зрителя, в 1-м туре смачно хлопнувшись в лужу против записного аутсайдера группы Саудовской Аравией. Но, как оказалось, лишь для интриги, чтобы в следующем матче Месси забил победный гол и оставил стране шансы на выход из группы. Ну а в последнем туре написала еще один сценарий для триллера.
Вообще Аргентина и на прошлом чемпионате мира устроила драму еще на групповом этапе. После ничьей с Исландией и поражения 0:3 от Хорватии лишь в последнем туре Месси и Маркос Рохо выцарапали путевку в плей-офф. На этот раз пройти дальше получилось без такой дозы валидола, но нервная развязка в квартете получилась и без аргентинцев. До последней минуты Мексика сохраняла шансы обогнать поляков — нужно было просто забить третий гол Саудовской Аравии или ждать, когда кто-то из «альбиселесте» прошьет-таки Щенсны еще разок. Но Мартинес и Тальяфико «отказывались» реализовывать свои моменты, зато саудовец Аль-Давсари, тот самый, что не забил пенальти Польше в предыдущем туре, забетонировал для нее место в плей-офф неожиданным мячом на 95-й минуте.
В общем, там, где Аргентина — страсть и огонь. Еще больше атмосферы добавляют ее фанаты, пожалуй, самые яркие и громкие на этом ЧМ. Они первые, кто устроил в Катаре сумасшествие по ходу футбольного матча, превратив собранный из контейнеров посреди пустыни стадион в филиал «Ла Бомбонеры». Каждая игра аргентинцев в Катаре превратилась в шоу, и это наверняка примагнитило к ним еще больше внимания.
Но что представляет из себя сборная Аргентины, если отринуть эмоции и постараться взглянуть на ситуацию трезво? «Альбиселесте» попали в группу, где были однозначными фаворитами — уровень всех трех оппонентов явно ниже. И с каждым из них испытали проблемы того или иного масштаба. Саудовцы наказали за нереализованные моменты двумя хлесткими ударами, мексиканцы на равных бодались больше часа. К 3-му туру аргентинцы раскочегарились, но и тут имели тотальное преимущество во многом из-за слишком опасливой манеры вжавшихся в штрафную поляков.
Ни одна из этих сборных не способна сыграть с Аргентиной на встречных курсах — запрессовать, капитально выключить Месси, жестко наказать за расхлябанность в обороне. Тест-драйв группового этапа команда Лионеля Скалони прошла со скрипом, ее уязвимые места стали очевидны даже для многих болельщиков, что уж говорить про экспертов и тренеров потенциальных соперников в плей-офф. Хватит ли южноамериканцам голого мастерства и страсти в противостояниях с более статусными сборными?
Кажется, именно в этом вопросе разгадка финала захватывающего аргентинского сюжета.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.00 X 3.50 П2 2.04
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)