Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Португальцы более чем уверенно разобрались со Швейцарией и вышли в четвертьфинал.

Капитан на скамейке

Во время исполнения гимна Португалии зрители стадиона «Лусаил» наблюдали сюрреалистичную картину: десятки фотографов облепили скамейку запасных и наставили на нее объективы своих камер, а основной состав при этом снимали единицы. Более чем показательный для нынешнего времени эпизод.

Все объясняет одно имя — Криштиану Роналду. Впервые с Евро-2008 сборная Португалии начала матч крупного турнира без своей главной звезды. И ведь не из-за травмы или дисквалификации: официальная причина — тактическое решение. Именно так объяснил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш спорный выбор стартового состава, в котором не нашлось места капитану.

Шок? Разумеется. Криштиану — символ футбольной Португалии. Он и сам ждал чемпионат мира и возвращение за сборную, потому что там ему доверяют, в отличие от «Манчестер Юнайтед». За последние 18 лет Роналду выходил на замену лишь в четырех играх сборной, включая встречу со Швейцарией. Но об этом — чуть позже.

Криштиану Роналду (слева). Фото Reuters

Блеск юного Рамуша

Сантуш удивил не только переводом в запас Криштиану, но и других лидеров — на скамейке матч начали Рубен Невеш и Жоау Канселу, так что каждая полевая линия поредела от решений тренера. Но они оказались верными.

Сантуша на родине часто критикуют за консервативность и отсутствие гибкости, а еще ему все время припоминают финал Евро-2016, где командой открыто руководил травмированный Роналду. Но тихий португалец уже восемь лет прекрасно владеет ситуацией и каждый раз затыкает критиков. А таким непопулярным «тактическим решением» Сантуш показывает, что для него нет авторитетов. Роналду был явно недоволен ранней заменой в игре с Кореей, а на одной из предматчевых пресс-конференций тренер публично заявил, что ему не понравилось поведение Криштиану.

И пусть Сантуш подчеркивает, что он убрал Роналду по соображениям тактики. В любом случае он прав, так как добивается результата. В игре с Кореей Португалия уступила, и Сантушу нужно было встряхивать команду. И вот она, свежесть: 21-летний Гонсалу Рамуш, до этого мелькнувший в Катаре лишь на десять минут, открыл счет могучим ударом в ближнюю «девятку», причем с левой ноги.

6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Пепе. Фото Reuters

Вечный Пепе

В момент гола форварда «Бенфики» камера переключилась на Роналду. У него явно были смешанные чувства. С одной стороны, он радовался голу, ведь сам публично заявлял о намерении победить на чемпионате мира. С другой стороны, гол забил сменщик Роналду — 21-летний Рамуш занял именно святое место капитана.

Португалия и дальше продолжала давить: Отавиу и тот же Рамуш нанесли неплохие удары. А Швейцария проснулась лишь к 30-й минуте, когда Шакири удался мощный выстрел со штрафного. Был хороший момент и у Фройлера, когда Диогу Кошта с трудом выручил португальцев.

Но именно команда Сантуша контролировала ход игры и логично забила второй мяч. Причем сделал это 39-летний Пепе, который годится Рамушу в отцы. Прекрасная подача Бруну Фернандеша с углового — и 2:0.

6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Фото Reuters

Первый хет-трик чемпионата

К перерыву счет не был разгромным, но Португалия выглядела настолько солидно, что сомневаться в исходе было нельзя. Мурат Якин в перерыве сделал лишь одну замену, убрав с поля провалившего тайм защитника Шера, но команде требовалось больше перестановок.

А вот Португалия без запасных чувствовала себя отлично, хотя Роналду на первых минутах отправился в разминочную зону. Оттуда Криштиану увидел второй гол своего сменщика — Рамуш оформил дубль. Швейцарские защитники, как и Роналду, наблюдали за атаками со стороны и вскоре получили четвертый — на этот раз забил Геррейру, но пас ему сделал Рамуш.

Аканджи отыграл один мяч с углового, но этот гол утонул не только в мячах португальцев, но и в криках «Лусаила». Весь второй тайм стадион скандировал имя Криштиану, требуя его выход на поле. И под эти крики Рамуш будто бы назло забил третий гол. Первый хет-трик на чемпионате мира оформил явно не тот, от кого этого ждали.

6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Криштиану Роналду. Фото AFP

Появление кумира

На 73-й минуте трибуны заметно оживились, ведь на бровке появился человек, ради которого они и пришли на стадион. Роналду явно был доволен таким приемом — с нескрываемой улыбкой он заменил героя встречи Рамуша и побежал забивать. Вскоре как раз в пользу португальцев назначили штрафной, однако Роналду попал в стенку. Позже, правда, нападающий все же отправил мяч в сетку, только из офсайда.

Криштиану стремился забить свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира, но вместо него это сделал другой вышедший на замену форвард — Рафаэл Леау установил окончательный счет в добавленное время. 6:1 — чрезвычайно событийный матч с непредсказуемым счетом, который выводит Португалию в заслуженный четвертьфинал. Там ее уже ждет главная сенсация турнира — сборная Марокко. Сыграет ли с ней Роналду?