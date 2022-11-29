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Сегодня, 00:15

Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

Гоша Чернов
Корреспондент
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Криштиану Роналду.
Фото Reuters
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Дубль Бруну Фернандеша принес европейской сборной место в 1/8 финала.
Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
2:0
Уругвай

Акцент на середину поля

Именно Уругвай четыре года назад вышиб Португалию с чемпионата мира, лишив Криштиану Роналду очередной возможности выиграть главный футбольный трофей. Тем июньским вечером в Сочи все решил дубль Кавани, ответить на который португальцы смогли лишь голом Пепе. Уже тогда и тот, и другой считались ветеранами. И кто бы мог подумать, что оба выйдут в стартовом составе друг против друга четыре года спустя.

ЧМ-2022: 28&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Португалия победила Уругвай, Бразилия обыграла Швейцарию, феерия в матчах Камерун — Сербия и Корея — Гана. Онлайн-трансляция 28 ноября

39-летний Пепе пропустил первый матч группы с Ганой, но пришел на помощь команде сейчас. После той встречи у Данилу Перейры возникли загадочные проблемы с ребром, которые не мог объяснить даже главный тренер Фернанду Сантуш, поэтому в основе вышел многоопытный Пепе. Кроме того, португальцы сделали еще пару перестановок на левом фланге, а заодно трансформировали схему — из 4-3-3 в ромб 4-1-2-1-2.

Эта задумка была явно направлена на доминирование в середине поля. Но фокус в том, что и Уругвай после тусклой ничьей с Кореей перетряхнул расстановку и переключился на 3-5-2, то есть тоже сделал акцент на центр поля. На месте оказался и 35-летний Кавани, который в предыдущей встрече вышел лишь на замену. В паре с ним действовал Нуньес, а Суарес остался в запасе.

28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Фото Reuters
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0.
Фото Reuters

Бестолковое владение португальцев

Уругвайцы преподнесли еще один сюрприз: в основе появился беглый динамовец Варела, который все еще принадлежит бело-голубым. Ему главный тренер Диего Алонсо отрядил всю правую бровку целиком, но он, как и другой латераль Оливера, не был активен в атаке.

Футболисты сборной Португалии. Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

А все из-за того, что Португалия при счете 0:0 владела мячом 70% времени и за весь первый тайм позволила сопернику создать только один опасный момент. Правда, он мог превратиться в лучший гол турнира — Бентанкур раскидал защитников в стиле Месси или Марадоны, но Диогу Кошта принял удар на себя.

В остальном — Уругвай только оборонялся и предпринимал слабые попытки для контратак. Однако и Португалия не впечатляла. Она подолгу владела мячом, но часто без продвижения. Хотя Криштиану Роналду режиссеры трансляции и выхватывали при каждой возможности, до перерыва он был незаметен. Кроме удара в стенку со штрафного отметить больше нечего.

28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Фото Reuters
28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0. Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

Волшебная прическа Криштиану

После перерыва мало что поменялось. Уругвай продолжал прижиматься к своим воротам, а португальцы старались пробиваться к воротам Рочета через фланги. И на 54-й минуте у них получилось найти путь: Бруну Фернандеш сделал навес в штрафную, где Криштиану Роналду выпрыгнул выше всех. Варела остался близко к воротам, поэтому офсайда не было.

Сперва показалось, что именно лучший бомбардир на уровне сборных забил очередной гол. Но после долгих раздумий ФИФА переписала гол на Фернандеша. Получается, что Роналду просто дезориентировал голкипера своим прыжком.

Уругвай моментально отреагировал на пропущенный мяч — сделал пару замен, перестроился на 4-4-2 и вообще заиграл активнее. Непонятно, что южноамериканцам мешало сделать это раньше, но моменты пошли: забивать могли Пеллистри, Суарес, Де Арраскаэта, но то каркас ворот, то Кошта выручали португальцев.

Европейцам во многом везло, но они все равно заслужили победу. И все-таки добились ее. Хотя второй мяч был забит со спорного пенальти — Хименес сыграл рукой, которая естественным образом опиралась на газон, а Фернандеш реализовал 11-метровый (Роналду к тому времени уже был заменен). За минуту до финального свистка Бруну мог оформить и хет-трик, но попал в штангу.

Однако и этого хватило Португалии для победы и мести Уругваю за ранний вылет с прошлого чемпионата мира. Теперь уже сами южноамериканцы на дне, а Португалия досрочно выходит в следующий раунд.

Момент матча Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай. Португалия — Уругвай: на судью нашло затмение — пенальти назначен ошибочно
Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
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П 54
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П 51
10.12
22:00
П 52
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П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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18:00
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П 59
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П 60
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П 55
10.12
18:00
П 56
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П 49
09.12
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П 50
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1F
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1G
05.12
22:00
2H
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27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.24 X 6.50 П2 15.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.47 X 3.20 П2 3.20
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 2.00
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.64
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
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Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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