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Сегодня, 18:45

Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо

Игорь Рабинер
Обозреватель
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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Игорь Рабинер — о просьбе записать гол в ворота Уругвая на счет Криштиану Роналду.

Многие меня ругают за критическое отношение к Криштиану, но не устаю удивляться происходящему. После игры футболист заявил, что последним коснулся мяча, когда забивался победный мяч в ворота Уругвая. Сегодня Федерация футбола Португалии направила запрос в ФИФА на пересмотр авторства гола, который записан на счет Бруну Фернандеша.

Ну, вот как это вообще? Какое отношение все это имеет к коллективной игре под названием «футбол»?!

Я был вчера на матче и четко видел, что классического празднования после собственных забитых мячей (которое тут очень любят пародировать португальские болельщики и коллективно делали это в метро до и после игры) Криштиану не осуществлял. То есть уже в тот момент он понимал, что гол — Бруну Фернандеша.

28&nbsp;ноября. Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:0. Криштиану Роналду. Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

После нескольких повторов (вначале было действительно непонятно) осознал это и весь стадион. И хотя у каждого второго человека в футболке сборной Португалии на спине была фамилия Ronaldo, когда автором гола объявили Бруну, никакого недовольства трибун не было и в помине. Ясно было, что мяч ни на миллиметр не изменил направление.

При этом Криштиану надо отдать должное за активное участие в голе — своим движением он дезориентировал уругвайского вратаря, и мяч юркнул в сетку. Роналду поэтому молодец. Но он не автор гола!

Ну, положим, эгоцентризм Роналду всем известен, и его слова после игры никакого удивления не вызывают (тем более что и сам Бруну сказал, что у него возникло впечатление, что Криштиану коснулся мяча).

Но мне совершенно непонятен поступок португальской федерации. Он превращает футбол из командного в индивидуальный вид спорта, извращает атмосферу командной игры и, уверен, в конечном счете идет во вред сборной. Реальный лидер которой, как мы видели вчера по всему матчу, именно Бруну Фернандеш. Тогда как Криштиану — икона.

И еще. Вчера в смешанной зоне очень мало кто из игроков общался, из уругвайцев вообще не остановился никто. Но каждому португальцу (из трех), кто на одну-две минуты останавливался, толпа журналистов первое, что кричала: «Кто забил первый гол?»

Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Черт, да они-то, если это не Криштиану и не уругвайский вратарь (даже Бруну не мог видеть это наверняка), откуда знают? Зачем спрашивать их о том, что они видели еще хуже, чем вы с пятью повторами в ложе прессы? Только ради заголовка?

Только что был крутой, очень жесткий и почти все время равный матч двух серьезных команд, по которому поводов для футбольных вопросов был миллион.

Но нет: «Кто забил?»

И болельщики португальские в два часа ночи в метро распевали на всем известный мотив стремления к титулу чемпионов мира: «Кри-иштиану Ронааалду!» И ни разу там, в метро, не звучало название страны.

Это какая-то подмена понятий.

Это не Либерия, где был один Джордж Веа.

Это не Сенегал и не Египет, где некого поставить в один ряд соответственно с Садио Мане и Мо Салахом.

Криштиану Роналду. «Это был не день Роналду. Криштиану расстроился, что не он забил гол». Взгляд из Португалии

Это сильная сборная с немалым количеством громких имен. И не Роналду там сейчас главный человек, который делает погоду.

Здорово, конечно, что есть легенда, идол, который забивает на пяти ЧМ. Но так нельзя. Эта криштианизация всего, что касается сборной Португалии, принижает других игроков.

И сам Роналду сейчас, в возрасте, не Марадона образца 1986-го или даже 1990 года, когда он мог не в одиночку опять же, но в основном своими усилиями тащить команду — и дотаскивать до чемпионства или финала.

Чемпионом мира может стать только команда. Звезда должна ее украшать, а не подменять и не вытеснять. Федерация футбола Португалии, отправив в ФИФА запрос на пересмотр гола Бруну Фернандеша, нарушила этот неписаный футбольный закон. Если бы все видели, что да — Роналду коснулся и изменил направление мяча, и в протоколе ошиблись, это было бы правильное решение. Но при том, что в действительности случилось, оно выглядит смешно и нелепо.

Криштиану Роналду
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2
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Нидерланды
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Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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