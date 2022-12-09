На кого на ЧМ-2022 ставят суперкомпьютеры? У всех предсказуемый чемпион мира и неожиданные финалисты

Сегодня, 14:00
В 2010 году главным прогнозистом мирового футбола был осьминог Пауль, а сейчас все чаще доверяют мнениям роботов. Уже существует множество различных моделей предсказания исходов игр на основе тонн статистических данных. У каждого суперкомпьютера — свой алгоритм, поэтому их прогнозы отличаются друг от друга, но все-таки совпадений достаточно. Мы решили сравнить взгляды на четвертьфиналистов ЧМ-2022 трех умных машин: Opta, Gracenote и FiveThirtyEight.
Gracenote: 30% — 70%
FiveThirtyEight: 23% — 77%
Opta: 11,5% — 20,3% — 68,2%
У финалистов предыдущего чемпионата мира наименьшие шансы на выход в следующий раунд из всех оставшихся восьми участников. Все роботы единогласно отправляют Бразилию в полуфинал и не видят у Хорватии больших шансов. Opta, правда, считает, что с вероятностью в 20% в этой паре будет овертайм, но и это объяснимо: «Шашечные» постоянно играют в плей-офф чемпионатов мира по 120 минут.
Gracenote: 42% — 58%
FiveThirtyEight: 42% — 58%
Opta: 27,1% — 28,7% — 44,2%
Эта пара намного плотнее. Первые два суперкомпьютера идентично смотрят на нее: Gracenote и FiveThirtyEight считают, что команда Лионеля Месси пройдет дальше с вероятностью в 58%. У Opta, грубо говоря, такое же мнение: она дает аргентинцам 58,5% на полуфинал. Она же считает, что из всех четвертьфинальных пар в этой — наивысшие шансы на овертайм. Делаем вывод, что южноамериканцы пройдут, но на это им понадобится минимум два часа.
Gracenote: 49% — 51%
FiveThirtyEight: 52% — 48%
Opta: 31,4% — 27,8% — 40,8%
А здесь мнения разделились. Opta дает Франции наибольший процент на полуфинал — 54,3%, а FiveThirtyEight ставит на Англию. Gracenote выбирает Францию, но разница ничтожна. Очевидно, что в битве Мбаппе и Кейна все суперкомпьютеры видят овертайм, а то и серию пенальти. Англичане исторически плохо исполняют 11-метровые на крупных турнирах, поэтому, наверное, Gracenote отдает незначительное предпочтение французам.
Gracenote: 41% — 59%
FiveThirtyEight: 32% — 68%
Opta: 17,8% — 24,9% — 57,3%
По мнению искусственного интеллекта, самому неожиданному из четвертьфиналистов будет тяжело бороться с Португалией. Все единогласно ставят на европейскую сборную, но шансы видят разные: Opta отмеряет Португалии 70,2%, FiveThirtyEight — 68%, а Gracenote считает, что не все так однозначно. Видимо, команда Фернанду Сантуша победит, но точно не со счетом 6:1.
Gracenote: Аргентина — Бразилия / Франция — Португалия
FiveThirtyEight: Аргентина — Бразилия / Англия — Португалия
Opta: Аргентина — Бразилия / Франция — Португалия
Если слепо верить суперкомпьютерам, то три из четырех четвертьфиналов можно не смотреть: все видят в полуфинале Аргентину, Бразилию и Португалию. У Франции и Англии самая плотная пара: две из трех моделей отдают незначительное предпочтение команде Дидье Дешама, а FiveThirtyEight отправляет на встречу с Криштиану Роналду британцев.
Никто из суперкомпьютеров не ставит на Аргентину в полуфинале с Бразилией. Удивляет и то, что никто не отправил в финальную пару к южноамериканцам французов. FiveThirtyEight дает 51% на победу Англии над Португалией, а Opta и Gracenote отдают такое же мизерное предпочтение команде Сантуша в своих полуфиналах с Францией.
Gracenote: Бразилия — Португалия
FiveThirtyEight: Бразилия — Англия
Opta: Бразилия — Португалия
Наконец, триумфатором искусственный интеллект единогласно выбирает Бразилию. Причем отрыв от второго места у каждого из прогнозистов приличный, разве что Gracenote дает Бразилии чуть меньше шансов.
А дальше — особенно интересно. Два из трех суперкомпьютеров называют вторым фаворитом чемпионата мира Аргентину, которая как раз должна встретиться с Бразилией в полуфинале, по их мнению. FiveThirtyEight не котирует команду Месси и дает ей лишь 13% на титул. Здесь приблизительно равные шансы на место второго фаворита у Англии и Португалии.
Ставки сделаны, но кто на самом деле сыграет в финале? И угадают ли суперкомпьютеры чемпиона?
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)