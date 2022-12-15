Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

15 декабря, 15:30

«Даже если бы Марокко сравняло счет, Франция прошла в финал. Но фаворит — Аргентина с Месси». Мнение Рахимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марроканские футболисты после финального свистка.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Известный тренер Рашид Рахимов — о полуфинале ЧМ-2022 Франция — Марокко (2:0).
18.12.2022 | Аргентина — Франция

— Я еще до матча полагал, что запал марокканцев, их огромное желание, самоотдача, запредельный настрой не могли продолжаться долго, — говорит Рахимов. — Силы-то не безграничны. Однако все равно против французов они выкладывались, до последнего боролись. Хотя, считаю, была допущена ошибка с составом.

— Какая?

— Не следовало выпускать Саисса. Да, он капитан, рвался в бой. Но выходить на поле в таком состоянии, когда ты не можешь сыграть на 100 процентов, где ты можешь не добежать, недобороться... Риск! В подсознании же все равно сидит мысль о незалеченной травме и о том, что ты, не дай бог, подведешь партнеров... Его в итоге заменили уже на 21-й минуте. В целом вчера африканцам не хватило запала.

— Тем не менее Марокко заслужило овации.

— Конечно. Я, кстати, говорил, что африканцы выйдут из группы, в которой играли бельгийцы и хорваты.

Футболисты сборной Марокко на&nbsp;ЧМ-2022. ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко

— Вот как?

— Да. В бельгийцев я не верил изначально.

— Почему?

— Когда уже восемь лет говорят, что это золотое поколение, а оно никак не может выйти на этот уровень, то игроки теряют уверенность в своих силах... За это время все уже бельгийцев изучили и поняли, как находить против них противоядие.

— А у вас не было ощущения, что Марокко может спасти матч с Францией? Ведь в концовке первого тайма и в первые 15 минут второго они просто лишили «Трехцветных» мяча, постоянно нагнетали.

— Да, были подходы, моменты. Забить-то они, в принципе, могли. Но даже если бы сравняли счет, уверен, дальше прошла бы Франция.

— Почему?

— Французы играли очень рационально, на результат. В дебюте встречи оказывали давление, забили быстрый гол. После этого играли средним блоком, искали выход из обороны в атаку. А когда у тебя в команде есть такой скоростной исполнитель, как Мбаппе, который может улететь на пространстве, это создаст проблемы любому сопернику. При этом нужно отдать должное марокканцам. Они провели этот чемпионат мира, здорово реализовав свои козыри — организованная игра, максимальная самоотдача. При потере вся команда сразу садилась за линию мяча, возвращалась назад.

Второй гол французов. Фото Reuters
Второй гол французов.
Фото Reuters

— Французы вас не разочаровали? Не складывалось ощущение, что в определенный отрезок матча они выглядели даже беспомощными?

— Нет-нет. Ни в коем случае! Они грамотно сыграли в полуфинале. А вы вспомните чемпионат мира в России. Все очень похоже. Французы умеют играть на результат. Обойма футболистов им это позволяет. Даже без выбывших Погба, Бензема, Канте подопечные Дешама добрались до финала.

— Дешам угадал с заменами? Тюрам, заменивший Жиру, здорово вошел в игру?

— Да и в других матчах тренер тоже не ошибся. Конечно, многих удивило, что Дешам снял с игры Жиру, но Тюрам-то явно усилил французов. Ход себя оправдал. Да и Муани, вышедший вместо Дембеле, обладает ценным качеством — здорово цепляется за мячи. Да еще и оказался в нужное время в нужном месте, забил второй гол. Французы очень правильно распределили силы, чтобы дойти до финала.

— Как вам Мбаппе в этом полуфинале?

— Многие считают его лидером французов. Но я в этой роли вижу все же Гризманна. Против марокканцев Мбаппе, наверное, сыграл не в свою силу. Однако пара моментов у него все равно была.

Антуан Гризманн с&nbsp;мячом. Гризманн — мозг сборной Франции в Катаре. А по Марокко мы в том числе будем вспоминать ЧМ-2022

— Почему же он не сыграл в свою силу?

— Хакими, действовавший справа в обороне, очень хорошо знает его возможности по «ПСЖ». Мбаппе было непросто. Килиан мог что-то придумать, когда против него играл 20-й номер — Дари.

— Кто теперь ваш фаворит в финале?

— Перед началом турнира я называл две команды — Бразилию и Аргентину. Бразильцы — это индивидуальный класс каждого исполнителя. Наверное, это несчастье, что такая команда не дошла до финала. Ведь даже защитники у бразильцев никому не проиграют один в один, не выносят мяч куда попало, а сохраняют и начинают атаки. Общая техническая оснащенность — на высочайшем уровне.

Тео Эрнандес забил гол в&nbsp;ворота сборной Марокко на&nbsp;пятой минуте полуфинального матча. Это первый мяч, пропущенный марокканцами на&nbsp;ЧМ-2022 от&nbsp;соперника.

— А почему изначально верили в аргентинцев?

— Я видел почти все их матчи на Кубке Америки. Эта команда любит пространство. Ей тяжело, когда соперники закрываются. А когда против них выходят более-менее равные противники, у южноамериканцев появляется шанс сыграть в свой любимый футбол. Перехват мяча. Быстрый выход в атаку. Впереди есть великолепный Месси, раскрылся Альварес, хотя турнир начинал Мартинес. В средней линии здорово смотрятся Макаллистер и Де Пауль — сумасшедший объем работы!

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

— А вы не думаете, что у французов лучше поставлена командная игра?

— Думаю. Да, получше. Но надо учитывать фактор Месси. По моему мнению, он себя специально подводил к финалу. Лео в первом матче против саудитов ходил пешком. Почему? Готовил себя к длинной дистанции, экономил силы для семи матчей. А дальше начал добавлять. Посмотрите, как он великолепно выглядел в четвертьфинале, полуфинале. В финале, считаю, он покажет все, на что сейчас способен, выйдет на пик.

— Значит, для вас Аргентина фаворит, потому что Месси набрал отличную форму?

— Да. Месси может решить эпизод. Третий гол в ворота хорватов — ярчайшее тому подтверждение.

— Но у французов есть Гризманн и Мбаппе.

— Я же не спорю. (Смеется.) Есть. Но, мне кажется, аргентинцы сыграют против обоих довольно плотно и жестко.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
15
44
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Скрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.90 X 3.10 П2 2.80
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.36 X 3.50 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Крамарич не удивлен, что сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022
Сборная Португалии попрощалась с Сантушем
Леау считает Эрнандеза лучшим левым защитником в мире
Денис Казанский назвал вратаря Льориса самым слабым звеном в сборной Франции
Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»
Месси отказался покидать базу сборной Аргентины в выходной после выхода в финал ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток

На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец