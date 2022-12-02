«Не забудьте свои флаги!» Реакция соцсетей на вылет Германии с ЧМ-2022

Самый массовый троллинг чемпионата мира.

Вылет сборной Германии уже на групповой стадии ЧМ-2022 — главная сенсация турнира в Катаре, которая вызвала мощнейший резонанс в соцсетях.

«Не забудьте ваши флаги»: катарский журналист проводил Германию, напомнив про их акцию перед игрой первого тура с Японией. Тогда немцы показательно закрыли рты во время командного фото — в знак протеста против запрета ФИФА на радужные повязки.

Шутки про аэропорт — самые распространенные в адрес Германии.

А защитнику сборной Германии Рюдигеру припомнили его стиль бега в матче с Японией. Тогда немцы проиграли 1:2, упустив преимущество в счете.

Бруну тащит Португалию, Мбаппе — Францию, Щенсный — Польшу, а Германию теперь будет тащить самолет немецкой авиакомпании.

Японцы после выхода в плей-офф пародировали политический жест бундестим.

Тема выноса мусора также не осталась в стороне. Японцы славятся тем, что всегда оставляют после себя чистоту на трибунах.

Вот так выглядит победа Японии над Германией в групповом этапе ЧМ в Катаре.

Илон Маск поздравил Японию и опубликовал самый залайканный пост вечера:

Легенда сборной Англии Фрэнк Лэмпард, комментируя самый обсуждаемый момент в матче Япония — Испания, вспомнил незасчитанный гол в ворота Германии в 2010 году, когда судьи не увидели, что мяч пересек линию.

На этот раз все решили миллиметры, только не в пользу немцев.

А вот с такой уже легендарной обложкой вышел специальный выпуск The Times: