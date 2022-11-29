Месси сравнялся с Марадоной, гол-фантом Роналду, Франция, Бразилия и Португалия в плей-офф: события ЧМ-2022

Чем запомнятся матчи второго тура чемпионата мира в Катаре.

Франция прервала серию провалов чемпионов мира

26 ноября Франция победила Данию на самом необычном стадионе турнира из 974 контейнеров (2:1) и первой гарантировала выход из группы. Четыре года назад эти соперники сыграли единственную нулевую ничью ЧМ-2018. После чемпионства в России и титула в Лиге наций «трехцветные» дважды уступили северянам в новом сезоне турнира УЕФА. Теперь исход определил очередной яркий матч Мбаппе. Форвард оформил дубль, это его 3-й гол на этом чемпионате и 7-й в финальных турнирах (здесь он совсем близко к Месси и Роналду).

Мбаппе при праздновании убежал к трибунам. Между звездой «ПСЖ» и болельщиками не все и не всегда было ровно, как и внутри сборной. Сейчас французская пресса и инсайдеры сообщили о нормализации атмосферы после отъезда Бензема (и не исключают его возвращения). При всех потерях команда Дидье Дешама оформила две победы и сняла проклятие чемпионов мира из Европы в XXI веке: в плей-офф не выходила сама Франция (чемпион-1998 в 2002-м), а также Италия (2006/2010), Испания (2010/2014) и Германия (2014/2018).

В другом матче группы Австралия победила Тунис (1:0), теперь ее ждет решающая игра с датчанами.

Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0). Фото Reuters

Аргентину снова спас Месси

Аргентина вернулась на главную арену ЧМ-2022 «Лусаил» после поражения от Саудовской Аравии и старта Бразилии. В матче с Мексикой (2:0) команде Лионеля Скалоне и Месси требовалось показать сплочение и желание побеждать, о котором говорил капитан. Аргентинцы долго мучились против выстроенной и жесткой обороны от экс-тренера сборной и «Барселоны» Херардо Мартино. Стена мексиканцев с вратарем Очоа была пробита Месси: Лео в своих золотых бутсах отправил мяч в угол после передачи Ди Марии, побежал праздновать к трибуне за воротами и задержался там с коротким эмоциональным посланием.

Месси затем сделал ассист перед эффектным ударом Фернандеса, стал первым в истории футболистом с голевыми передачами на пяти чемпионатах мира. И был бы вровень с Роналду по голам на таком же рекордном числе ЧМ, но у него нет забитых мячей в Южной Африке-2010 в составе команды с Марадоной в роли тренера.

В этот вечер Месси сравнялся с Марадоной по числу матчей и голов в финальных турнирах ЧМ — 21 игра, 8 мячей. От Лео при всех различиях в игре и жизни, при всем разнообразии достижений ждут повторения главного успеха в карьере Диего — чтобы он привел свою сборную к победе на чемпионате мира. Эта аргентинская надежда в Катаре-2022 все еще жива. И пока болельщики поют имя капитана, сам он отметился яркой песней в раздевалке (с возмутившим мексиканцев отношением к футболке соперника).

В другом матче группы Саудовская Аравия уступила Польше (0:2), хотя снова удивила своей игрой и могла дать повод оценить ходы тренера Эрве Ренара (в перерыве с Аргентиной француз выдал мощную мотивационную речь о противодействии Месси).

Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2). Фото Reuters

Бельгия слишком стара

27 ноября Бельгия вписалась в серию неожиданных результатов ЧМ-2022 и проиграла Марокко (0:2). Африканская сборная сначала удивила загадочной заменой вратарей между исполнением гимнов и командным фото, а затем ловила соперника на ошибках и поймала просчет Куртуа. Первый матч бельгийцев в Катаре против Канады вызвал большие вопросы при положительном результате. Теперь игра одной из самых рейтинговых сборных мира не принесла ей ничего хорошего.

По ходу чемпионата разошлась цитата из интервью де Брейне перед турниром: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022, мы слишком стары, шанс был в 2018-м». Звезда «Ман Сити» считает, что новые игроки сборной пока не вышли на уровень ушедших ключевых исполнителей, а потому команда с одной стороны все еще хороша, а с другой — стареющая. Средний возраст стартового состава бронзовых призеров ЧМ-2018 в Катаре превышает 30 лет. Вероятно, в России у них на самом деле был главный шанс.

В другом матче группы Хорватия разгромила Канаду (4:1). Дэвис все же забил первый гол своей сборной в истории чемпионатов мира (это ее второй турнир после ЧМ-1986), но команда Джона Хердмана не реализовала неприличный посыл из речи тренера после достойной игры с Бельгией и не смогла победить вице-чемпионов мира-2018. Канадцы досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, а бельгийцы и хорваты сойдутся в последнем туре.

Гол Никласа Фюллькруга в матче Испании и Германии (1:1). Фото Reuters Фото Reuters

Ничья в главной игре

Матч Испании и Германии считался самым рейтинговым во всем групповом турнире. Столкновение двух игровых философий на напоминающем шатер стадионе «Аль-Байт» (1:1) получило дополнительную интригу после поражения бундестим на старте. Ханси Флик отреагировал на неудачный второй тайм и 1:2 в матче с Японией рядом перестановок. Его команда на этот раз сыграла более качественно, на другом уровне — таком же, как топовый соперник.

Испанцы так же сильно использовали давление в прессинге чужой обороны и ловили ошибки, как это делали сами немцы. Счет во втором тайме открыл снова вышедший на замену Мората, в ответ отличился другой центрфорвард из резерва — Фюллькруг. Ничья не позволила Германии покинуть последнее место, но сохранила реальные шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы Коста-Рика после 0:7 от испанцев обыграла Японию (1:0), на этот раз выстояв в обороне и забив победный мяч первым ударом в створ за два матча.

Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0). Фото Reuters

Бразилия с двумя сухими победами

28 ноября Бразилия обыграла Швейцарию на популярном стадионе из 974 контейнеров (1:0) и второй обеспечила себе выход в плей-офф. Команда Тите встретилась с сербами и швейцарцами на втором подряд чемпионате мира и на этот раз обыграла в группе не только первых, но и вторых. Соперники долго держались против фаворита, во втором тайме все же пропускали. Звезда первого матча Ришарлисон на этот раз заменил Неймара в роли игрока, которого соперники едва ли не больше всех били по ногам. После отмены мяча Винисиуса нашелся неочевидный автор гола и герой вечера — Каземиро.

Неймар пропустил матч из-за травмы голеностопа, на стадионе появился только его двойник-болельщик. Форвард рассчитывает восстановиться к плей-офф. Вместе с ним и Данило игру рисковали пропустить Антони, Лукас Пакета и Алиссон, причина — мини-вспышка вирусной инфекции. Бразильцы все же не остались без своего основного вратаря, который провел второй сухой матч.

В другом матче группы Камерун и Сербия выдали самую сумасшедшую игру этого чемпионата (3:3), сербы вырвались вперед после двух голов в добавленное время первого тайма и затем повели с перевесом «плюс два», но камерунцы ответили двумя своими быстрыми мячами. Только для борьбы в группе этого мало.

Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Getty Images

Португалия обошлась (почти) без голов Роналду

Португалия победила Уругвай на главной арене турнира «Лусаил» (2:0) и третьей гарантировала выход из группы. В матче-повторении 1/8 финала ЧМ-2018 все решилось после перерыва и дубля Бруну Фернандеша (четыре с половиной года назад в Сочи победу уругвайцам принес дубль Кавани). При этом оба мяча вышли спорными: в первом оказалось непросто подтвердить авторство, второй случился после нового скандального пенальти.

Много шума привычно вокруг Роналду. После матча с Ганой внимание привлекли момент с извлечением из игровой формы батончика или жвачки и празднование гола на фоне баннера с Месси (фанаты соперника решили затроллить его фотографией вечного конкурента и футболкой «МЮ»). В камеры попали эмоции форварда на скамейке после замены и страстная поддержка вратаря Кошты. Обсуждали сбор почти всей команды на ужин и щедрые предложения звезде от клубов Ближнего Востока. И теперь идут споры: коснулся или нет Криштиану мяча головой после подачи на него Фернандеша (отдельный привет Вареле, который сорвал линию офсайда).

В другом матче группы Гана и Корея выдали эмоциональную игру (3:2), в которой азиатская сборная отыграла два мяча и потом имела немногим более получаса на поиск ответа после третьего пропущенного гола. Борьба за плей-офф в игре ганцев и уругвайцев обещает быть не менее напряженной.

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Reuters

Другие события второго тура ЧМ-2022

Катар проиграл Сенегалу (1:3), забил первый в истории сборной гол на чемпионате мира и после второго поражения первым лишился шансов на выход из группы. Так слабо хозяева ЧМ еще не выступали.

Нидерланды и Эквадор (1:1) обменялись голами Гакпо и Валенсии, капитан южноамериканцев получил травму и покинул поле.

Иран победил Уэльс (2:0) после двух голов в последние минуты второго тайма, азиатская команда забила дублеру удаленного Хеннесси (первая на ЧМ-2022 красная карточка).

Англия и США сыграли вничью (0:0), матч был скучным, самым опасным моментом можно было счесть странный поступок американца Маккенни, который перед вводом мяча из аута вытер руки о плечо жилетки-манишки пожилого фотографа (тот лишь рассмеялся).

О событиях стартового тура — ранее. Завершение группового раунда — с 29 ноября по 2 декабря.