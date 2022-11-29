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Сегодня, 02:00

Месси сравнялся с Марадоной, гол-фантом Роналду, Франция, Бразилия и Португалия в плей-офф: события ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото AFP
Килиан Мбаппе — автор двух голов в матче Франции и Дании (2:1).
Фото Reuters
Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото Reuters
Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2).
Фото Reuters
Гол Никласа Фюллькруга в матче Испании и Германии (1:1).
Фото Reuters
Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0).
Фото Reuters
Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Getty Images
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Reuters
1/8
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Чем запомнятся матчи второго тура чемпионата мира в Катаре.

Франция прервала серию провалов чемпионов мира

26 ноября Франция победила Данию на самом необычном стадионе турнира из 974 контейнеров (2:1) и первой гарантировала выход из группы. Четыре года назад эти соперники сыграли единственную нулевую ничью ЧМ-2018. После чемпионства в России и титула в Лиге наций «трехцветные» дважды уступили северянам в новом сезоне турнира УЕФА. Теперь исход определил очередной яркий матч Мбаппе. Форвард оформил дубль, это его 3-й гол на этом чемпионате и 7-й в финальных турнирах (здесь он совсем близко к Месси и Роналду).

Килиан Мбаппе. Мбаппе изумителен! Вывел Францию в плей-офф и сделал рывок к «Золотому мячу»

Мбаппе при праздновании убежал к трибунам. Между звездой «ПСЖ» и болельщиками не все и не всегда было ровно, как и внутри сборной. Сейчас французская пресса и инсайдеры сообщили о нормализации атмосферы после отъезда Бензема (и не исключают его возвращения). При всех потерях команда Дидье Дешама оформила две победы и сняла проклятие чемпионов мира из Европы в XXI веке: в плей-офф не выходила сама Франция (чемпион-1998 в 2002-м), а также Италия (2006/2010), Испания (2010/2014) и Германия (2014/2018).

В другом матче группы Австралия победила Тунис (1:0), теперь ее ждет решающая игра с датчанами.

Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0). Фото Reuters
Лионель Месси после гола в матче Аргентины с Мексикой (2:0).
Фото Reuters

Аргентину снова спас Месси

Аргентина вернулась на главную арену ЧМ-2022 «Лусаил» после поражения от Саудовской Аравии и старта Бразилии. В матче с Мексикой (2:0) команде Лионеля Скалоне и Месси требовалось показать сплочение и желание побеждать, о котором говорил капитан. Аргентинцы долго мучились против выстроенной и жесткой обороны от экс-тренера сборной и «Барселоны» Херардо Мартино. Стена мексиканцев с вратарем Очоа была пробита Месси: Лео в своих золотых бутсах отправил мяч в угол после передачи Ди Марии, побежал праздновать к трибуне за воротами и задержался там с коротким эмоциональным посланием.

Месси затем сделал ассист перед эффектным ударом Фернандеса, стал первым в истории футболистом с голевыми передачами на пяти чемпионатах мира. И был бы вровень с Роналду по голам на таком же рекордном числе ЧМ, но у него нет забитых мячей в Южной Африке-2010 в составе команды с Марадоной в роли тренера.

Лионель Месси. Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину

В этот вечер Месси сравнялся с Марадоной по числу матчей и голов в финальных турнирах ЧМ — 21 игра, 8 мячей. От Лео при всех различиях в игре и жизни, при всем разнообразии достижений ждут повторения главного успеха в карьере Диего — чтобы он привел свою сборную к победе на чемпионате мира. Эта аргентинская надежда в Катаре-2022 все еще жива. И пока болельщики поют имя капитана, сам он отметился яркой песней в раздевалке (с возмутившим мексиканцев отношением к футболке соперника).

В другом матче группы Саудовская Аравия уступила Польше (0:2), хотя снова удивила своей игрой и могла дать повод оценить ходы тренера Эрве Ренара (в перерыве с Аргентиной француз выдал мощную мотивационную речь о противодействии Месси).

Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2). Фото Reuters
Кевин де Брейне в матче Бельгии с Марокко (0:2).
Фото Reuters

Бельгия слишком стара

27 ноября Бельгия вписалась в серию неожиданных результатов ЧМ-2022 и проиграла Марокко (0:2). Африканская сборная сначала удивила загадочной заменой вратарей между исполнением гимнов и командным фото, а затем ловила соперника на ошибках и поймала просчет Куртуа. Первый матч бельгийцев в Катаре против Канады вызвал большие вопросы при положительном результате. Теперь игра одной из самых рейтинговых сборных мира не принесла ей ничего хорошего.

27&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 0:2. Первый пропущенный гол Тибо Куртуа. Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

По ходу чемпионата разошлась цитата из интервью де Брейне перед турниром: «У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022, мы слишком стары, шанс был в 2018-м». Звезда «Ман Сити» считает, что новые игроки сборной пока не вышли на уровень ушедших ключевых исполнителей, а потому команда с одной стороны все еще хороша, а с другой — стареющая. Средний возраст стартового состава бронзовых призеров ЧМ-2018 в Катаре превышает 30 лет. Вероятно, в России у них на самом деле был главный шанс.

В другом матче группы Хорватия разгромила Канаду (4:1). Дэвис все же забил первый гол своей сборной в истории чемпионатов мира (это ее второй турнир после ЧМ-1986), но команда Джона Хердмана не реализовала неприличный посыл из речи тренера после достойной игры с Бельгией и не смогла победить вице-чемпионов мира-2018. Канадцы досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, а бельгийцы и хорваты сойдутся в последнем туре.

Гол Никласа Фюллькруг в матче Испании и Германии (1:1). Фото Reuters
Гол Никласа Фюллькруга в матче Испании и Германии (1:1). Фото Reuters
Фото Reuters

Ничья в главной игре

Матч Испании и Германии считался самым рейтинговым во всем групповом турнире. Столкновение двух игровых философий на напоминающем шатер стадионе «Аль-Байт» (1:1) получило дополнительную интригу после поражения бундестим на старте. Ханси Флик отреагировал на неудачный второй тайм и 1:2 в матче с Японией рядом перестановок. Его команда на этот раз сыграла более качественно, на другом уровне — таком же, как топовый соперник.

27&nbsp;ноября. Испания&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 1:1. Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

Испанцы так же сильно использовали давление в прессинге чужой обороны и ловили ошибки, как это делали сами немцы. Счет во втором тайме открыл снова вышедший на замену Мората, в ответ отличился другой центрфорвард из резерва — Фюллькруг. Ничья не позволила Германии покинуть последнее место, но сохранила реальные шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы Коста-Рика после 0:7 от испанцев обыграла Японию (1:0), на этот раз выстояв в обороне и забив победный мяч первым ударом в створ за два матча.

Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0). Фото Reuters
Гол Каземиру в матче Бразилии и Швейцарии (1:0).
Фото Reuters

Бразилия с двумя сухими победами

28 ноября Бразилия обыграла Швейцарию на популярном стадионе из 974 контейнеров (1:0) и второй обеспечила себе выход в плей-офф. Команда Тите встретилась с сербами и швейцарцами на втором подряд чемпионате мира и на этот раз обыграла в группе не только первых, но и вторых. Соперники долго держались против фаворита, во втором тайме все же пропускали. Звезда первого матча Ришарлисон на этот раз заменил Неймара в роли игрока, которого соперники едва ли не больше всех били по ногам. После отмены мяча Винисиуса нашелся неочевидный автор гола и герой вечера — Каземиро.

Футболисты сборной Бразилии. Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ

Неймар пропустил матч из-за травмы голеностопа, на стадионе появился только его двойник-болельщик. Форвард рассчитывает восстановиться к плей-офф. Вместе с ним и Данило игру рисковали пропустить Антони, Лукас Пакета и Алиссон, причина — мини-вспышка вирусной инфекции. Бразильцы все же не остались без своего основного вратаря, который провел второй сухой матч.

В другом матче группы Камерун и Сербия выдали самую сумасшедшую игру этого чемпионата (3:3), сербы вырвались вперед после двух голов в добавленное время первого тайма и затем повели с перевесом «плюс два», но камерунцы ответили двумя своими быстрыми мячами. Только для борьбы в группе этого мало.

Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Getty Images
Криштиану Роналду в моменте с первым голом в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Getty Images

Португалия обошлась (почти) без голов Роналду

Португалия победила Уругвай на главной арене турнира «Лусаил» (2:0) и третьей гарантировала выход из группы. В матче-повторении 1/8 финала ЧМ-2018 все решилось после перерыва и дубля Бруну Фернандеша (четыре с половиной года назад в Сочи победу уругвайцам принес дубль Кавани). При этом оба мяча вышли спорными: в первом оказалось непросто подтвердить авторство, второй случился после нового скандального пенальти.

28&nbsp;ноября. Португалия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:0. Криштиану Роналду. Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф

Много шума привычно вокруг Роналду. После матча с Ганой внимание привлекли момент с извлечением из игровой формы батончика или жвачки и празднование гола на фоне баннера с Месси (фанаты соперника решили затроллить его фотографией вечного конкурента и футболкой «МЮ»). В камеры попали эмоции форварда на скамейке после замены и страстная поддержка вратаря Кошты. Обсуждали сбор почти всей команды на ужин и щедрые предложения звезде от клубов Ближнего Востока. И теперь идут споры: коснулся или нет Криштиану мяча головой после подачи на него Фернандеша (отдельный привет Вареле, который сорвал линию офсайда).

В другом матче группы Гана и Корея выдали эмоциональную игру (3:2), в которой азиатская сборная отыграла два мяча и потом имела немногим более получаса на поиск ответа после третьего пропущенного гола. Борьба за плей-офф в игре ганцев и уругвайцев обещает быть не менее напряженной.

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0). Фото Reuters
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш после победного гола в матче Португалии и Уругвая (2:0).
Фото Reuters

Другие события второго тура ЧМ-2022

Катар проиграл Сенегалу (1:3), забил первый в истории сборной гол на чемпионате мира и после второго поражения первым лишился шансов на выход из группы. Так слабо хозяева ЧМ еще не выступали.

Нидерланды и Эквадор (1:1) обменялись голами Гакпо и Валенсии, капитан южноамериканцев получил травму и покинул поле.

Иран победил Уэльс (2:0) после двух голов в последние минуты второго тайма, азиатская команда забила дублеру удаленного Хеннесси (первая на ЧМ-2022 красная карточка).

Англия и США сыграли вничью (0:0), матч был скучным, самым опасным моментом можно было счесть странный поступок американца Маккенни, который перед вводом мяча из аута вытер руки о плечо жилетки-манишки пожилого фотографа (тот лишь рассмеялся).

О событиях стартового тура — ранее. Завершение группового раунда — с 29 ноября по 2 декабря.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Эквадор Эквадор 2 3-1 4
2 Нидерланды Нидерланды 2 3-1 4
3 Сенегал Сенегал 2 3-3 3
4 Катар Катар 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
- : -
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
- : -
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
1A
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
2A
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
2A
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
1A
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.47 X 3.20 П2 3.20
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 2.00
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.30 X 4.40 П2 1.51
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.64
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.50 X 3.90 П2 1.70
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.30 П2 3.00
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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