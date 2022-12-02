«Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева

Роман Нагучев, комментировавший матч Германия — Коста-Рика (4:2), — о невыходе бундестим из группы.

Испания проиграла специально? Не верю в теорию заговора

— По делу ли Германия не попала в плей-офф? — первый вопрос Нагучеву.

— Думаю, все закономерно. Команда уровня сборной Германии с таким подбором исполнителей не должна доводить до последнего тура и вверять свою судьбу в чужие руки. Эту проблему она должна была решить сама. В итоге решила лишь наполовину, обыграв Коста-Рику.

— Испания подвела.

— Да. Проиграла Японии. Такое бывает. Иногда большие команды на таких турнирах выбирают себе сетку. В этом нет ничего постыдного.

— Испания проиграла специально, чтобы попасть на Марокко?

— И все же я не верю в теорию заговора. Просто сборная Японии выдала такой вот матч. Даже 17 процентов владения мячом ей хватило для победы. 10 лет назад «Селтик» в похожей манере обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов.

— То есть немцам не стоит винить в своих бедах испанцев?

— Нет. Им нужно пенять на самих себя.

— Главная игровая проблема этой сборной Германии?

— Считаю, ее очень точно обозначил еще до начала турнира Бастиан Швайнштайгер. Он сказал, что у этой сборной Германии есть одна слабость — бундестим позволяет соперникам возвращаться в игру. Причем Швайнштайгер отмечал это еще в Лиге наций. Если помните, немцы вели в счете в матче с англичанами (2:0), но затем позволили британцам в течение девяти минут забить три мяча... В общем, у Германии есть проблемы с контролем над игрой. И в Катаре это проявилось во всей красе.

— В матчах с Японией и Коста-Рикой?

— Да. Немцы вели в счете, имели большое преимущество. Но проводя почти идеальные первые таймы, они вдруг почему-то теряли контроль над происходящим после перерыва. Соперники, видимо, об этом знали — вот и воспользовались.

Кай Хаверц. Фото Reuters

Почему Хаверц играл мало? Время Мюллера прошло

— Кто был лидером этой сборной Германии? Вам не кажется, что немцам не хватило вожака?

— Нет, мне так не кажется. Просто я думаю, что эти вожаки еще слишком молоды, чтобы стать полноценными лидерами. Если говорить про более опытных игроков, то Йозуа Киммих вполне подходит на эту роль. После вчерашнего матча он дал довольно жесткое интервью, смысл которого сводился к следующему: «Не знаю, что произошло, но мне кажется, что во всем виноват я. Сейчас мы вернемся домой, и я хочу провалиться сквозь землю». Считаю, это очень достойные слова. Он не стал никого обвинять, искать какие-то отговорки. Это вполне по-немецки. Ребята понимают, что проиграли они сами. Через два года эта сборная будет очень сильной.

— Думаете?

— Да. Я даже полагаю, что это будет чуть ли не самая зрелая команда, которая сыграет на домашнем чемпионате Европы.

— Даже так?

— Возможно, эта сборная будет вообще сильнейшей на континенте наряду с Францией.

— У вас есть вопросы к главному тренеру Хансу-Дитеру Флику по составу на эти три игры? Какие его решения вас удивили?

— Для меня остается загадкой, почему Кай Хаверц был в стартовом составе лишь в первом матче против Японии. Мне показалось, что он был лучшим в атаке бундестим, когда находился на поле (Хаверц, выйдя на замену, оформил дубль в матче с Коста-Рикой. — Прим. «СЭ»). Понимаю, что Флику сложно отказаться от услуг Томаса Мюллера. Но, к сожалению, что в «Баварии», что в национальной команде его время уходит. На его месте уже давно должны играть другие исполнители. Думаю, сказалось и общественное давление на Флика — болельщики хотели видеть Мюллера в составе.

— Кого не хватило этой команде?

— Тимо Вернера. Его травма — безусловно, удар по планам на чемпионат мира.

— Выходит, немцам не хватило форварда-киллера?

— Да я бы так сказал. Никлас Фюллькруг вполне подходит под это определение. В Катаре он был хорош. По большому счету немцам не хватило более собранной игры в последние 15 минут матча с Японией. По показателю xG немцы должны были забить на групповом этапе 10 голов. Это больше, чем любая другая команда!

Подопечные Флика играли здорово, но, увы, не все 90 минут. Как я уже сказал, все дело в потере контроля над игрой. Против Испании бундестим смогла вернуться в матч, провела отличный второй тайм. Но вот против команд, которые на бумаге слабее, у немцев собраться почему-то не получается. Это и отличает нынешнюю сборную от той, которая выступала в 90-е.

Ханси Флик. Фото Reuters

Флик может остаться

— Куда же пропал знаменитый немецкий дух?

— В Германии тоже об этом сейчас много говорят. Но, например, Лотар Маттеус после матча с Испанией сказал, что Фюллькруг как раз возвращает немцам их футбольное достоинство. Но в целом соглашусь. Прежнего качества, когда Германия добивала соперников, не хватает.

— От Мусиалы, которому прочат великое будущее, ожидали большего?

— Это один из первых его сезонов на взрослом уровне. Объективно сложно ждать от юноши, которому еще нет и 20 лет, какой-то феерии на чемпионате мира. Да еще и в такой сложной ситуации, в которой оказалась сборная Германии. Да, конечно, он мог проявить себя лучше, но лучше могли проявить себя и все остальные. Думаю, этот ЧМ станет очень хорошим уроком. На Евро-2000 23-летний Михаэль Баллак в составе сборной Германии занял последнее место в группе, а через два года стал вице-чемпионом мира. Можно провести параллели с Мусиалой. Джамал получил сейчас ценный опыт. Юные звезды нередко начинают с поражений. Ничего страшного — жизнь продолжается.

— Значит, вы не считаете это немецкое поколение слабейшим в истории?

— Это не слабейшее поколение. Просто этому составу не хватило системности. Думаю, год пандемии негативно сказался на стройности подготовки. Во время пандемии Немецкий футбольный союз прежде всего думал о том, чтобы сохранить клубы бундеслиги — не дать умереть. Например, «Ганноверу», «Шальке», которые находились на грани банкротства. Они в итоге спаслись. И теперь следующий шаг — это развитие сборной Германии.

— Есть резервы?

— Конечно. Например, Флориан Вирц восстановится после «крестов» и вернется в строй. В Катаре его явно не хватало. Да и в целом в Германии много классных молодых игроков, которые через два года повзрослеют, заматереют. Учитывая их талант, не думаю, что нынешний провал на ЧМ станет большой проблемой. Подозреваю, что они о нем скоро забудут.

— Даже так?

— Да. Провал все-таки не очень логичный. Сборная Германии играла в футбол, просто допускала ошибки. Так бывает.

— А кто будет тренировать сборную? Флик дал понять, что не собирается уходить.

— Вполне реально, что он останется. Немцы проанализируют этот ЧМ и поймут, что были весьма сюрреалистичные обстоятельства, которые повлияли на такой результат. А именно — слабые 15 минут в матче с Японией и поражение испанцев в последнем туре. Думаю, очень важно дать тренеру поработать. Флик — системный специалист. В «Баварии» он это уже показал. Наверное, покажет и в сборной.