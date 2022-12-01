Невероятная драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

Сегодня, 00:30
Про удивительную серию сборной Мексики, которая на семи чемпионатах мира подряд, начиная с турнира 1994 года в США, выходит из группы и так же стабильно вылетает в 1/8 финала, сказано достаточно. Идентичным достижением — семь проходов в следующий раунд подряд — на этом временном отрезке может похвастать только Бразилия (а на ЧМ-2022 уже случился и восьмой). Всегда проходили в плей-офф и Нидерланды, но оранжевые пропускали ЧМ-2002 и ЧМ-2018. А так на групповой стадии срезались хоть раз все топ-сборные — Германия, Франция, Испания, Италия, Англия, Португалия, Аргентина, Уругвай.
Своя история успеха есть и у Саудовской Аравии, которая также засветилась в плей-офф чемпионата мира — причем на ЧМ-1994, когда это случилось, аравийцы ненароком обидели сборную России. Команда Павла Садырина тогда заняла третье место в группе, которое при формуле с 24 участниками было полупроходным, как сейчас на чемпионатах Европы, и ждала, как сыграют остальные. Надежда в том числе была и на матч Бельгия — Саудовская Аравия: нужна была победа «красных дьяволов». Но выиграли саудовцы — 1:0, а Саид Овайран забил один из самых красивых голов того турнира, накрутив полсостава бельгийцев.
Поверить в такой обидный исход было трудно, и казалось, что Бельгия, к тому моменту уже обеспечила себе выход в плей-офф, уступила специально, лишь бы выбить с чемпионата мира Россию, а защитники специально расступались перед Овайраном. Правда, делать это «красным дьяволам» не было никакого резона: из-за этого поражения в 1/8 финала они попали на Германию. И только потом в детское сознание ворвалась простая истина, с которой пришлось смириться на долгие годы: боление за сборную России на большом турнире всегда (ну, почти) связано со страданием.
Победа нужна была Саудовской Аравии и на этот раз. Ничья тоже оставляла шансы на выход в 1/8 финала, но тогда приходилось надеяться на подходящий результат в параллельном матче между Аргентиной и Польшей. Например, на победу поляков, хотя были и другие варианты. Мексика же должна была только выигрывать, и то не факт, что это позволило бы продлить невероятную серию — нужно было в любом случае смотреть, что у соперников.
Все это позволяло рассчитывать, что команды не будут катать вату и терпеливо чего-то выжидать, а включатся сразу. Поначалу так и случилось — уже в 8-й минуте Мексика и Саудовская Аравия обменялись ударами в створ, причем попытка Алексиса Веги была очень опасной.
Но довольно быстро стало понятно, что обоюдоострой перестрелки не будет. Мексика забрала мяч (процент владения стабильно был в районе 70%) и начала методичное давление, раскачивая оборону саудовцев. Те героически держались, играя максимально самоотверженно. Так, из 11 попыток мексиканцев в первом тайме пять оказались заблокированными. Плюс Саудовской Аравии на этом чемпионате мира не везет с травмами. В матче с Аргентиной вылетели Ясир Аль-Шахрани, которому сломал челюсть собственный вратарь, а также капитан Салман Аль-Фарадж. А с Мексикой уже в первом тайме попросил замену правый защитник Али Аль-Болеахи, который на ровном месте неудачно подвернул ногу.
Понятно, что обе команды вынуждены были оглядываться на матч Аргентины и Польши, и гол Алексиса Макаллистера, забитый в самом начале второго тайма, заставлял Мексику выпрыгивать из штанов — при таком раскладе нужно было побеждать с разницей «+3», да и саудовцев ничья теперь уже не устраивала.
Новости со стадиона «974» очевидно взбодрили Мексику, которая начала оперативно решать свою грандиозную задачу. Помогли стандарты: после углового Энри Мартин забил с паса пяткой так и не доехавшего до «Динамо» Сесара Монтеса, а Луис Чавес положил настоящую бомбу со штрафного — метров с 26-28, точно в верхний угол!
А когда в параллельном матче счет стал 2:0 в пользу Аргентины, все оказалось очень близко к римейку истории с ЧМ-2018, когда Япония обошла Сенегал за счет меньшего числа штрафных баллов. На месте африканцев оказалась Мексика — при абсолютно равных показателях с Польшей (разность мячей 2-2 и ничья в очной встрече) она уступала ей из-за большего числа желтых карточек. Мексиканцам нужно было либо самим забивать третий гол, либо надеяться, что это сделает Аргентина.
Но ни того, ни другого не случилось, хотя моментов у Мексики было достаточно. Два их гола были отменены из-за положения вне игры, и сейчас, когда на этом чемпионате мира есть полуавтоматическая система определения офсайда, к этим решениям не придерешься (хотя оба раза все было более или менее ясно). Окончательно же похоронил Мексику Салем Аль-Давсари, забивший в контратаке. Хотя вряд ли мексиканцам легче оттого, что вылетели они из-за разности мячей, а не большего числа желтых карточек.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 30.0 X 12.0 П2 1.10
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)