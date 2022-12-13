Команда-семья и команда-банда. Аргентина не дала Мартинесу превратиться в Игуаина и готова драться за Месси

13 декабря, 16:15
Термин «команда-семья» все мы слышали сотни раз. Но, как правило, применительно к клубам, где футболисты находятся вместе одиннадцать месяцев в году. Со сборными сложнее, однако Аргентине удалось сплотиться на победном Кубке Америки. После 28 лет без трофеев этот успех стал в стране культовым, а речь Лионеля Месси перед финальным матчем — изюминка посвященной турниру документалки Netflix, которую показали перед стартом турнира в Катаре.
«45 дней мы не видели наших семей. Мартинес и Куарта стали отцами и до сих пор не видели своих детей. Но мы в шаге от кубка, и только от нас зависит, сделаем мы это или нет. Мы выйдем и выиграем его, чтобы разделить победу с семьями и друзьями, которые поддерживали сборную. Этот турнир должен был пройти в Аргентине, но по воле Бога его перенесли сюда, в Бразилию. Перенесли, чтобы мы подняли трофей на «Маракане», чтобы этот момент стал особенным. Мы должны увезти трофей домой», — заявил тогда капитан.
Это обсуждали все, но мало кто помнит, что Лео брал слово и после очередного разочарования, когда тем же бразильцам был проигран полуфинал Кубка Америки-2019. Как вспоминал Ди Мария, тогда никто в раздевалке не мог сдержать слез. И, кажется, именно тогда рождалась команда, которая хочет стать по-настоящему великой. После тех слов Аргентина не проигрывала более трех лет и имела все основания считать себя одним из фаворитов ЧМ-2022.
О единстве коллектива лучше всего говорит реакция на критику в адрес губившего свои моменты Лаутаро Мартинеса. «Он много раз спасал нас в прошлом. Неправильно критиковать игрока за один неудачный вечер. Он сделал для сборной много хорошего и будет продолжать радовать нас. У каждого великого футболиста бывает такой неудачный вечер», — заявил главный тренер бело-голубых Лионель Скалони.
А потом слово взял Месси: «Луатаро — очень важный для нас игрок. Он нападающий и живет голами. Это случается со всеми, в том числе и со мной. Это часть футбола».
И, кстати, точно так же Лео поддерживал в свое время Гонсало Игуаина, чьи промахи, как считают болельщики, стоили Аргентине трех трофеев. После упущенного момента в финале ЧМ-2014 Пипита даже был готов завершить карьеру, но его остановила мать. Год спустя роковой стала осечка форварда в серии пенальти в финале Кубка Америки, а на следующем континентальном первенстве Игуаин снова упустил стопроцентный момент в решающей игре с чилийцами.
«Хочу насладиться семьей. На радость многим, потому что тех, кто думает по-другому, определенно меньше», — говорил форвард, объявив об уходе из сборной весной 2019 года. Месси — явно среди тех, кто был рядом. И уже после всех проигранных финалов он брал партнера по сборной под защиту, называя одним из лучших форвардов мира и говорил, что критика ранит Игуаина.
Сейчас, в том числе благодаря поддержке Лаутаро, и случилась счастливая развязка четвертьфинала с Нидерландами. Тем более в отличие от посторонней публики, команда знала ситуацию Лаутаро, который весь групповой турнир играл на обезболивающих уколах. Публичной данную информацию сделал агент форварда, и это не выглядело попыткой взять своего клиента под защиту.
Напротив, это произошло в тот момент, когда Мартинес написал, что боль наконец-то ушла и он прекрасно себя чувствует. То есть дал понять, что теперь с него можно спрашивать по полной. Журналисты и болельщики этим и занимались, считая загубленные моменты. Очередной случился в овертайме с голландцами, только это не сломало Лаутаро, и точку в серии пенальти поставил именно он.
А еще Аргентина — мягкотелая и самоуверенная в стартовом матче с Саудовской Аравией — к решающим матчам превратилась в злую банду. Бело-голубые разожгли в себе огонь парой фраз с пресс-конференции Луи ван Гала. Тренер позволил себе заметить, что голландцы могут получить преимущество, так как после потери мяча Месси не слишком активно участвует в игре, и, выключив капитана, южноамериканскую команду можно превратить в средней руки коллектив.
В итоге Лео, отдав и забив, высказал все, что думает о ван Гале, судьях и персонально о Вегхорсте. Вы вообще видели когда-нибудь такого Месси?! И он, конечно, был такой не один. Эмилиано Мартинес признался, что сохранил цитаты ван Гала у себя в смартфоне и каждый день перечитывал их, настраиваясь на игру. И на серию пенальти, где, по версии тренера соперника, у Нидерландов было преимущество. Выиграв ее, вратарь с безумными глазами посылал жесты голландской скамейке и, не выбирая выражений, орал, сколько — по числу отраженных 11-метровых — он произвел с соперником актов сексуального характера. А еще предлагал заткнуться помощнику ван Гала — Эдгару Давидсу.
Хамство? Кто-то так и скажет. И приведет в пример утешавшего бразильцев Луку Модрича, сравнив это с реакцией аргентинцев на решающий пенальти. Они ведь, начав забег к Лаутаро, обернулись к поверженным соперникам и выплеснули часть еще неизрасходованной злости на них. Пусть это, по версии Отаменди, и стало реакцией на провокации голландцев перед каждым ударом серии. А в непростой разговор с Вегхорстом под трибунами вмешался даже Серхио Агуэро.
Нескольких потасовок было явно недостаточно. Возможно, кого-то это шокировало. Особенно в нынешнем футболе с его прилизанными и выверенными интервью или разменом спортивных эмоций на борьбу не за победу, а за возможность носить определенную повязку. Только это Южная Америка и конкретно Аргентина, где сохранились безумные страсти из футбола нашего детства. Со стыками кость в кость и негодяями вроде Паредеса, который со своими провокациями и дикими фолами — абсолютно органичный персонаж. Такой же, как ненавидимый всей НХЛ и способный залезть сопернику под кожу Брэд Маршан.
И эта Аргентина готова драться друг за друга и за своего капитана. Пресловутый, но абсолютно здоровый культ Месси сборной не мешает, а помогает. Хотя настоящий культ — это про Диего Марадону. Поэтому в годовщину смерти великой «десятки» Лаутаро говорил: «Надеюсь, мы порадуем его завтра». А Месси после четвертьфинала признался: «Диего наблюдает за нами. Он подталкивает нас и, надеюсь, будет продолжать в том же духе до конца». Главное, чтобы после такого выплеска эмоций заряд остался на два завершающих шага к заветной мечте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)