Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

28 ноября, 23:20

Бразилия вышла в плей-офф вслед за Францией. И четче всех подтвердила амбиции на победу на ЧМ

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
Неймар и Тите.
Фото Reuters
Алиссон.
Фото AFP
1/3
Telegram Дзен
Кто главный конкурент?

Групповой турнир чемпионата мира многими воспринимается как разминка перед плей-офф, во время которой самоустраняются команды, недостойные дальнейшей борьбы. Это верно, но лишь отчасти, ведь этот этап наглядно демонстрирует, как фавориты умеют справляться с трудностями. В плей-офф даже с андердогом может возникнуть момент, когда за короткий срок необходимо отыграться, перестроиться или найти новый способ для взлома массированной обороны.

28&nbsp;ноября. Бразилия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 1:0. Футболисты сборной Бразилии. Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала». Каземиру выбил пропуск в плей-офф

На групповой стадии мы как раз можем делать выводы о топ-сборных в таких матчах, когда на первый план выходит командная работа, а не ценник состава на transfermarkt. Более того, после двух туров уже можно прикинуть главных претендентов на титул. Хотя понятно, что в одной встрече плей-офф не исключена любая сенсация.

Бразилия показала против Сербии и Швейцарии, что не зря считается основным соискателем на золото. И если в первом туре «Селесау» создавали моменты на регулярной основе и забитый мяч был скорее делом времени, то с прагматичной Швейцарией пришлось искать новые ходы. Тем более до конца групповой стадии пентакампеонам не поможет получивший травму лодыжки Неймар.

Неймар и Тите. Фото Reuters
Неймар и Тите.
Фото Reuters

Вообще потеря Нея могла стать фатальным ударом для команды Тите. Еще до старта эксперты отмечали, что игра бразильцев максимально завязана на нападающем «ПСЖ». Тактические настройки тренера направлены на обеспечение максимальной свободы творчества главной звезде. По сути, у Неймара даже нет прямого конкурента. Да и сам Тите никогда не скрывал особого отношения в своей «десятке».

— Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг, — говорил 61-летний специалист. — Это прилично ограничивает творческие способности игрока с такими качествами. Творчество — это не постоянство, это случайность, это обстоятельства. Да, он будет совершать больше ошибок, потому что этого требуют его творческие способности и позиция, на которой Ней выходит на поле.

Неймар. Неймар рискует пропустить групповой турнир. Никого не бьют по ногам так часто, а в Бразилии вспоминают историю Пеле

И вот Бразилия показала, что она собой представляет без ключевого элемента пазла. Вместо Неймара в центр полузащиты поставили Фреда, классического хавбека оборонительного типа. Естественным образом акценты сместились — южноамериканцы создавали моменты со Швейцарией через постоянные подачи с фланга и смену позиций. Показательно, что по числу попыток обводок после двух туров пентакампеоны находятся аж на 19-м месте. То есть даже с Неймаром, Винисиусом и другими великолепными дриблерами в составе Бразилия играет в первую очередь за счет организации.

С застегнувшейся на все пуговицы Швейцарией фаворит добился своего максимально прагматично. Да, легче добывать победы, когда исход способен решить фантастический по технике исполнения удар твоего опорного полузащитника, всю карьеру отвечающего за разрушение. Но только четкий и разнообразный рисунок футбола конвертирует качественный состав в качественный результат. Плюс не забываем, что за два тура у нас не было ни одной причины похвалить Алиссона — мяч до супервратаря просто не доходил.

Алиссон. Фото AFP
Алиссон.
Фото AFP

Исходя из формулы «качественный состав + качественная игра» можно попробовать выделить другие сборные, которые зарекомендовали себя как фавориты после двух туров.

Это Франция, перестроившаяся после эпидемии травм и умеющая как дожимать наглых андердогов типа Австралии, так и додавливать сильные европейские команды уровня Дании.

Испания, несмотря на молодость состава, продемонстрировавшая, как четко способна претворять в жизнь тренерскую идею. А главное — умеющая пересобирать связки в атаке и тем самым сводить оборону соперника с ума.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира

С натяжкой — Англия. Но лишь в том случае, если Гарет Саутгейт перестанет срезать потенциал своего состава душной манерой футбола.

Но, пожалуй, именно Бразилия пока демонстрирует в Катаре самую уверенную игру, в которой сложно найти недостатки. А главное — чувствуется запас прочности. И это отличает «Селесау» от главных конкурентов.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
1
2
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Эквадор Эквадор 2 3-1 4
2 Нидерланды Нидерланды 2 3-1 4
3 Сенегал Сенегал 2 3-3 3
4 Катар Катар 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
- : -
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
- : -
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
1A
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
2A
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
2A
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
1A
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.24 X 6.50 П2 15.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.47 X 3.20 П2 3.20
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 2.00
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.64
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Гана и Корея выдали невероятный триллер с пятью голами. Пока это лучший день ЧМ-2022
Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира
Португалия — Уругвай: на судью нашло затмение — пенальти назначен ошибочно
ЧМ-2022: турнирные таблицы чемпионата мира по футболу в Катаре
ЧМ-2022, турнирная таблица группы H: Португалия вышла в плей-офф
Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф
Португалия в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Милая пышечка Кейт. У капитана сборной Англии очень необычная жена

Магия Роналду: испугал вратаря Уругвая — и Португалия в плей-офф