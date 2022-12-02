В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

Это худшее поколение в ее истории.

Сумасшествие! Фантастика! Что это было? В группе с двумя явными фаворитами — чемпионами мира-2010 и -2014 — и двумя явными аутсайдерами все менялось, как в калейдоскопе. От предсказуемого прохода Испании и Германии до невероятного сюжета с триумфом Японии и Коста-Рики.

В итоге немцы спасли испанцев, победив-таки в своем матче, но утонули сами. И это, конечно, сильнейший удар для Германии. До 2018 года бундестим лишь раз не попала на чемпионатах мира в восьмерку лучших — в далеком 1938-м. Впервые в истории она не вышла из группы в 2018-м, заняв на турнире в России последнее место в своем квартете. Случайная осечка? Нет, Германия опозорилась и спустя четыре года в Катаре.

Это ведь история даже не столько о футболе, сколько о характере. Знаменитом несгибаемом духе. Бывшем. За последние 30 лет мы превратили в избитую фразу Гари Линекера из 1990 года «в футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы».

В этом постоянном повторении — уважение к стальной некогда воле. За это время и бразильцы играли ярче, и испанцы доминировали, и французы подавляли соперников мощью. Немцы не феерили, но в плане характера равных им не было. Фамилии Заммера, Айльтса, Эффенберга и других многие оппоненты наверняка до сих пор вспоминают с содроганием. А следующие поколения тянулись за этими кумирами, что позволило, в том числе, стать чемпионами мира в 2014-м.

Футболисты сборной Германии уходят с поля после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022.. Фото Reuters

Однако в последние годы как будто что-то надломилось. Виной ли тому глобализация и все меньшее число людей со стальным стержнем в составе? Не знаю. Но факт остается фактом: нынешнее поколение — худшее в истории Германии.

Бундестим ведь могла практически вылететь уже после двух туров. Тогда спасла только несчастная Коста-Рика, получившая до этого семь от Испании, но победившая Японию. Но разве не унизительно для немцев получить шанс не за счет своей силы, а с помощью записного аутсайдера?

Но и подарок костариканцев не помог. Команда Ханса Флика вынуждена была оглядываться на счет в параллельном матче Япония — Испания. При этом еще до начала этой встречи я натыкался в интернете на предположения, что Луис Энрике и Ко выберут путь полегче и для этого минимально уступят азиатской сборной. С первого места ведь сразу попадаешь на Хорватию и впереди маячит Бразилия, а со второго на Марокко, а дальше кто-то типа Швейцарии. Не верю, что испанцы уступили специально. Но могла ли у них в головах сидеть мысль, что рвать жилы особого смысла нет? Настраиваться на сверхусилия в таком случае наверняка сложнее.

Однако Германии не стоит жаловаться на пассивную игру «Красной фурии» по втором тайме. Если вы настоящие немцы, то должны решать все свои вопросы сами. Немцы похоронили себя своими руками. Проиграв в 1-м туре Японии при подавляющем преимуществе. Не одолев затем Испанию. Не забив 8 безответных мячей Коста-Рике.

Без своего знаменитого духа бундестим превращается из машины в обычную европейскую команду. И заслуженно едет домой уже после группового этапа.