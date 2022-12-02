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Сегодня, 00:50

В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Эмоции игроков сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters
Футболисты сборной Германии уходят с поля после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022..
Фото Reuters
1/2
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Это худшее поколение в ее истории.

Сумасшествие! Фантастика! Что это было? В группе с двумя явными фаворитами — чемпионами мира-2010 и -2014 — и двумя явными аутсайдерами все менялось, как в калейдоскопе. От предсказуемого прохода Испании и Германии до невероятного сюжета с триумфом Японии и Коста-Рики.

В итоге немцы спасли испанцев, победив-таки в своем матче, но утонули сами. И это, конечно, сильнейший удар для Германии. До 2018 года бундестим лишь раз не попала на чемпионатах мира в восьмерку лучших — в далеком 1938-м. Впервые в истории она не вышла из группы в 2018-м, заняв на турнире в России последнее место в своем квартете. Случайная осечка? Нет, Германия опозорилась и спустя четыре года в Катаре.

Эмоции футболистов сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена

Это ведь история даже не столько о футболе, сколько о характере. Знаменитом несгибаемом духе. Бывшем. За последние 30 лет мы превратили в избитую фразу Гари Линекера из 1990 года «в футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы».

В этом постоянном повторении — уважение к стальной некогда воле. За это время и бразильцы играли ярче, и испанцы доминировали, и французы подавляли соперников мощью. Немцы не феерили, но в плане характера равных им не было. Фамилии Заммера, Айльтса, Эффенберга и других многие оппоненты наверняка до сих пор вспоминают с содроганием. А следующие поколения тянулись за этими кумирами, что позволило, в том числе, стать чемпионами мира в 2014-м.

Футболисты сборной Германии уходят с поля после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022.. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии уходят с поля после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022..
Фото Reuters

Однако в последние годы как будто что-то надломилось. Виной ли тому глобализация и все меньшее число людей со стальным стержнем в составе? Не знаю. Но факт остается фактом: нынешнее поколение — худшее в истории Германии.

Бундестим ведь могла практически вылететь уже после двух туров. Тогда спасла только несчастная Коста-Рика, получившая до этого семь от Испании, но победившая Японию. Но разве не унизительно для немцев получить шанс не за счет своей силы, а с помощью записного аутсайдера?

Но и подарок костариканцев не помог. Команда Ханса Флика вынуждена была оглядываться на счет в параллельном матче Япония — Испания. При этом еще до начала этой встречи я натыкался в интернете на предположения, что Луис Энрике и Ко выберут путь полегче и для этого минимально уступят азиатской сборной. С первого места ведь сразу попадаешь на Хорватию и впереди маячит Бразилия, а со второго на Марокко, а дальше кто-то типа Швейцарии. Не верю, что испанцы уступили специально. Но могла ли у них в головах сидеть мысль, что рвать жилы особого смысла нет? Настраиваться на сверхусилия в таком случае наверняка сложнее.

Футболисты сборной Японии радуются голу в&nbsp;матче против Испании на&nbsp;ЧМ-2022. Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

Однако Германии не стоит жаловаться на пассивную игру «Красной фурии» по втором тайме. Если вы настоящие немцы, то должны решать все свои вопросы сами. Немцы похоронили себя своими руками. Проиграв в 1-м туре Японии при подавляющем преимуществе. Не одолев затем Испанию. Не забив 8 безответных мячей Коста-Рике.

Без своего знаменитого духа бундестим превращается из машины в обычную европейскую команду. И заслуженно едет домой уже после группового этапа.

Маттиас Заммер
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2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
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Сенегал
Нидерланды
0 : 2
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16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
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Германия
Япония
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23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
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24.11
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Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
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Корея
Португалия
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Гана
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Франция
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Англия
Сенегал
- : -
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Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
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18:00
Марокко
Испания
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06.12
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1H
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1/4 финала
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П 53
П 54
- : -
09.12
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П 49
П 50
- : -
10.12
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П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
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Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
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25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.20 X 4.10 П2 1.84
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
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Энрике — о поражении Японии: «Случился коллапс. Хорошо, что такое у Испании происходит раз в четыре года»
Адейеми — о невыходе сборной Германии в плей-офф ЧМ: «Мы заслуживали большего»
Гюндоган объяснил, почему Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ
Появилось фото момента перед вторым голом Японии в матче ЧМ с Испанией
Гюндоган: «Германия не смогла показать свою лучшую игру во всех трех играх ЧМ-2022»
Флик — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Я не виню Испанию, виноваты в этом мы сами»
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Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена