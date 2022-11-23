У Германии россыпь невероятных талантов. Катар покажет — это будущее или уже настоящее

Представляем одного из традиционных фаворитов крупных турниров.

27.11.2022 | Испания — Германия

Турнир после двух провалов

Один из лучших немецких футболистов последнего десятилетия Ройс пропустит очередной крупный турнир на уровне сборных. И снова из-за травмы, хотя от поездки на Евро-2020 Марко отказался сам, решив качественно восстановиться перед новым сезоном. И всем понятно, что других возможностей у него уже не будет, а предстоящий чемпионат мира, скорее всего, станет лебединой песней для допустившего подобный вариант Нойера и Мюллера. Тем более у них перед глазами пример попрощавшихя с национальной командой прошлым летом Крооса и Хуммельса. Последний и вовсе назвал пролет мимо катарской заявки главным разочарованием в карьере.

Золотое немецкое поколение уходит, и возвращение в команду после пятилетнего перерыва автора решающего гола в финале ЧМ-2014 Гетце выглядит даже не как попытка сохранить связь со славным прошлым, а желание перекинуть мост в светлое будущее. Туда, где не будет последнего места в группе, как на прошлом мундиале, и вылетов в первом раунде плей-офф, как на Евро. Те результаты — прямое следствие того, что немцы с их системным подходом утратили чувство момента. Затянули со сменой поколений, а потом — с увольнением Йоахима Лева, который, начав перестройку, наломал немало дров.

Конечно, нельзя утверждать, что Ханси Флику досталась выжженная земля, но ветер перемен в немецкой команде задул только с приходом тренера, который заслужил репутацию волшебника, с ходу выиграв с «Баварией» все трофеи (включая Лигу чемпионов). Вот только магия — это точно не про работу Флика. В противном случае у него в Мюнхене не возникло бы сложностей на второй сезон, а отношения с руководством клуба не зашли бы в тупик из-за разногласий по поводу трансферной политики.

Кстати, изначально в «Баварию» Флика приглашали как специалиста по развитию молодых игроков, и даже в должности главного тренера он проводил дополнительные занятия для молодежи. Так что для сборной в стадии перестройки — даже с поправкой на специфику работы и лимит времени — Ханси стал идеальным рулевым. Хотя это не значит, что здесь будет так же, как в «Баварии». Нынешняя Германия — скорее команда на будущее, которая закалится в Катаре, окрепнет на Евро-2024 и может стать грозной силой уже на следующем мировом первенстве.

Тимо Вернер. Фото Global Look Press

Минус лучший бомбардир

По большому счету сейчас в сборной собраны все главные таланты страны за исключением многострадального и так и не восстановившегося после разрыва крестообразных связок Вирца. Хаверцу сейчас 23 года. Шлоттербеку — 22, Котчапу и Адейеми — по 20. Мусиале — 19, а Мукоко и вовсе 18 исполнилось в день открытия ЧМ! Приглашение последнего, возможно, главный сюрприз заявки, но и то относительный.

Прежде всего, юноша действительно хорош в этом сезоне, выиграв в Дортмунде конкуренцию у опытного Модеста. И, конечно, сыграла свою роль травма Вернера, который в «Челси» из-за своих промахов превратился в героя мемов, но в сборной снова становился тем бомбардиром, которым восхищалась вся Германия. При Флике вернувшийся в «Лейпциг» Вернер сыграл в 15 матчах и стал лучшим по четырем параметрам: забитым мячам (8), ударам (33), контактам с мячом в штрафной (89) и ожидаемым голам (7,1).

Потеря встроенного в командную систему футболиста с такими показателями — серьезный удар. Но, будем честны, значимость Вернера не сравнить с Киммихом или Рюдигером. Группа атаки у немцев все равно приличная, а Сане, Гнабри, Хаверц и молодежь способны на многое. Тот же Мусиала проводит невероятно мощный сезон и ставит цель стать одним из лучших футболистов мира.

Но хватит ли немцам юношеского задора? Он, бесспорно, приправлен солидным опытом ветеранов, однако после двух крупных провалов Германия остается командой-загадкой. Она может разнести Италию (5:2), а потом набрать одно очко в двух матчах с Венгрией или упустить перевес в два мяча против Англии. Да, все это случилось в Лиге наций, к которой многие по-прежнему относятся со скепсисом. Только в этот раз она превратилась в проверку боем перед главным турниром четырехлетия. И соперники там были не чета тем, кого Германия смяла в напоминавшем легкую прогулку отборочном цикле. А чтобы выстрелить в Катаре, немцам нужно выйти на другой уровень. Остается увидеть: готовы ли они к этому прямо сейчас?

Состав сборной Германии на ЧМ-2022

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («Лейпциг»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Никлас Зюле («Боруссия» Д).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» М), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).