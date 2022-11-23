Финалисты прошлого ЧМ способны удивить снова? Модрич и Хорватия готовятся к новому подвигу

Как изменилась та команда.

Флер величия

С момента объявления независимости от Югославии в 1991 году Хорватия пропустила всего один чемпионат мира — в ЮАР. Мундиаль в России стал для этой растянувшейся вдоль адриатического побережья страны настоящей сказкой. Хорватов не считали фаворитами турнира, но никто не мог предположить, что они устроят разнос Аргентине (3:0) на групповой стадии перед лицом одухотворенного (возможно, чем-то незаконным) в Нижнем Новгороде Диего Марадоны. Затем будут победы в серии пенальти над Данией и Россией в плей-офф, победный гол Манджукича в овертайме полуфинала с Англией и 2:4 от Франции в финале.

Это было волшебное приключение, сделавшее из хорватской команды одну из самых притягательных европейских сборных. Ну а Лука Модрич за феноменальное выступление спустя полгода получит заслуженный «Золотой мяч».

— У меня в распоряжении оказались топ-игроки, потому было бы глупо с моей стороны стараться учить их, как играть, — говорил тренер хорватов Златко Далич. — Я сделал ставку на моральные качества и командный дух. Было нелегко сложить 23 эго в одно целое, главным нашим успехом стало то, что мы сделали сплоченную команду, которая играла бы ради одной цели и ради нашей страны. Россия выбила Испанию, мы выбили Англию. На ЧМ проявили себя команды, которые работали как семья.

Далич и Модрич — ключевые фигуры в сборной Хорватии и спустя четыре с половиной года после чемпионата мира в России. Но что представляет собой команда сейчас и готова ли повторить успех?

Лука Модрич и Златко Далич. Фото Global Look Press

Изменения в составе

Болельщики сборной России должны неплохо представлять себе силу хорватской сборной — все же всего год назад мы играли с ними в стыках за право участвовать на чемпионате мира.

В этой команде больше нет Ивана Ракитича, Марио Манджукича и Анте Ребича, но принципы игры сохраняются те же. Главный центр силы сборной Хорватии — полузащита. Уход Ракитича не стал большой проблемой для сборной — его в основе заменил универсальный солдат Матео Ковачич. Вместе с Модричем они дают как черновой объем, так и отвечают за построение атак. Балансирует эту конструкцию один из лучших опорников Европы Марсело Брозович. Проще говоря, каждый из тройки полузащитников готов придумать опасный момент чуть ли не в одиночку и надежно отработать в обороне. Плюс для ротации есть наш старый знакомый Марио Пашалич.

Освежилась у хорватов и оборона. Новый ее лидер — 20-летний Йошко Гвардиол из РБ «Лейпциг», за которым гоняются, пожалуй, все топ-клубы Европы. Пару ему составит либо кто-то из ветеранов Ловрен-Вида, либо молодой и перспективный Бошко Шутало. Края тоже обновились — слева наверняка будет играть Борна Соса из «Штутгарта», справа — запасной защитник «Баварии» Йосип Станишич. Либо же Далич может положиться на менее именитых на рынке футболистов, зато имеющих огромный опыт на клубном уровне.

В атаке все не так однозначно, но тоже весьма перспективно. Левую бровку наверняка отдадут ветерану Ивану Перишичу, справа или под нападающим ждем появления Николы Влашича. А вот с центрфорвардом проблемы. Есть Андрей Крамарич, забивавший России на прошлом турнире, но у него всего три гола в этом сезоне. Есть Бруно Петкович из загребского «Динамо», забивающий больше (12 голов в 27 играх), но на другом уровне.

Никола Влашич. Фото Global Look Press

На что способны

Насчет хорватов нужно быть осторожным в прогнозах. Многие и их выход в финал прошлого ЧМ считают удачей или стечением обстоятельств. Вряд ли команда в нынешней сборке сильнее самой себя образца четырехлетней давности. Может быть, Хорватия даже станет одним из главных разочарований турнира. Но сила этой команды — в умении найти внутренний ресурс и наказать соперника за первую же оплошность.

Состав сборной Хорватии на ЧМ-2022

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико», Испания).

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Йосип Юранович («Селтик», Шотландия), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Борна Соса («Штутгарт», Германия), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Ловро Майер («Ренн», Франция), Кристиан Якич («Айнтрахт», Германия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм», Англия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливая («Хайдук»).