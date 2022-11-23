Способна ли Испания вернуть золотую эпоху? Это все та же, но одновременно совсем другая сборная

Вспышка сборной Испании на стыке нулевых и десятых годов была настолько ослепительной и в то же время по спортивным меркам продолжительной, что шлейф той кометы тянется за «красной фурией» даже спустя десяток лет.
От той великой команды осталось лишь эхо. В составе нет никого, кто брал Евро-2008, из заявки с триумфального ЧМ-2010 — лишь Серхио Бускетс. К легендарной эпохе в сегодняшней команде отношение имеют только он и Жорди Альба, да и те в Катаре будут скорее игроками ротации.
Сборная Испании пропагандирует все тот же футбол, основанный на владении мячом и прессинге сразу после потери. Но это уже совсем другая команда — с иными точками опоры и персональными ориентировками. По инерции испанцев до сих пор воспринимают как одну из лучших сборных планеты. Стоимость состава (5-е место среди команд ЧМ) подтверждает это, но вместе с тем Испания — седьмая самая молодая команда на турнире (средний возраст — 25,6 года). Педри, Гави, Гарсия, Фати, Торрес, Пино, Уильямс — никто из них не старше 22 лет. На это стоит делать скидку, сопоставляя силу нынешней сборной с каноничным представлением о мощи команды из этой страны.
Главная ассоциация со сборной Испании — полузащита, которая определяет игру. Редчайшее везение, когда в одной стране одновременно появляется большое число роскошных футболистов. Испании прошлой генерации и правда повезло. Но сумасшедший потенциал еще нужно уметь реализовать. Той Испании удалось. Да, скелет сборной прошлого образца был основан на каталонском треугольнике Хави — Бускетс — Иньеста, троице, творящей магию на повседневной основе. Но одно дело создать условия для ведущих игроков в клубе, другое — воссоздать то же самое на уровне сборных с новыми партнерами. Да еще и без Месси.
Основу побед в сборной заложил Луис Арагонес, положивший начало золотой испанской эпохе на Евро-2008. Продолжил его дело Висенте Дель Боске, окончательно переложивший механику игры на каталонскую основу. После периода безвременья Луис Энрике получил постаревший состав, лучшие годы которого остались на стыке предыдущей и современной футбольной эпохи.
Испанским тренерам уже приходилось принимать сложные решения. Арагонес оставлял за бортом Евро Рауля, Дель Боске из-за перебора мастеров в центре поля был вынужден жертвовать талантами Фабрегаса, Сильвы и Маты, ну а Энрике пришлось, что называется, резать по живому. Луису это делать не впервой — при нем перестал попадать в основу, а позже и покинул «Барсу» Хави, олицетворение сине-гранатового стиля. Энрике же принимал нелегкие решения отпустить Фабрегаса и Алексиса, позже — Педро.
Благодаря треблу с «Барселоной» в сезоне-2014/15 в сборную Испании Энрике пришел со статусом, позволяющим принимать самые непростые решения. И Луис этим статусом пользуется. Тренер не побоялся отцепить Серхио Рамоса, который уверенно проводил последние месяцы в основе «ПСЖ». Зато выписал 22-летнего Гильямона из «Валенсии». Не взял Кепу даже третьим вратарем, а самого статусного вратаря страны Давида Де Хеа не включил даже в расширенную заявку. Вместо них — голкиперы «Атлетика» из Бильбао, «Брентфорда» и «Брайтона».
Но сила авторитета Энрике такова, что ему прощают даже любовь к незабивному, но полезному в прессинге Морате в качестве главного форварда. Здорово роль тренера в коллективе описал Педри:
«Он может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо».
При космической концентрации великих футболистов в одной команде тренерская работа порой воспринимается как нечто вторичное. Но и Арагонес, и Дель Боске проводили четкие игровые принципы, которые раскрывали лучшие качества звезд. Ну а нынешняя сборная Испании — целиком и полностью авторский проект ее главного тренера.
Современная сборная Испании отличается от «золотого» состава. На просьбу назвать главную звезду той команды большинство начнет перебирать имена Иньесты, Хави, Вильи, Касильяса. В нынешней сборной выделить главную звезду сложно — из тех, кто может потащить команду на себе, можно выделить Педри, но парню всего 19 и требовать от него подвигов здесь и сейчас довольно безрассудно. Что уж говорить о претендующем на место в старте 18-летнем Гави, для которого ЧМ-2022 станет первым крупным международным форумом? К примеру, на Евро-2008, когда состав испанцев подавляющее большинство болельщиков еще не могли назвать поименно, Андрес Иньеста поехал в 24 года, Хави — в 26.
Но сборная Испании оставляет при себе главное — стиль. Луис Энрике создал конструкцию, где функции и роль каждого футболиста четко расписаны. Тут и правда нет главной звезды, зато есть система, которая приносит результат и голы даже с юным центром поля и без забивного нападающего.
«Наша сборная не собирается подстраивать свой игровой стиль в зависимости от того, какой футболист выходит на поле, — говорит Энрике. — Безусловно, каждый игрок уникален. Но они никоим образом не изменят систему и то, как они играют. Это было бы нелепо».
Это плюс-минус те же догмы, которых Испания придерживалась в триумфальные для себя времена. В этом и есть шарм сегодняшней сборной — она все та же и одновременно уже совершенно другая.
Состав сборной Испании на ЧМ-2022
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).
Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия).