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24 ноября, 13:10

Португалия так и не вырастила преемника Роналду. Сможет ли Криштиану затащить на ЧМ в 37 лет?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press
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Похоже, это последний шанс.

Португалия традиционно едет на крупный международный турнир в статусе одного из фаворитов. Криштиану Роналду по-прежнему важнейший футболист в этой сборной, в которой помимо него хватает игроков высочайшего класса. Но вместе с тем у команды есть проблемы — как реальные, так и потенциальные.

Роналду и его скандалы

Криштиану и так наверняка был бы самым обсуждаемым персонажем в сборной Португалии, но своим огненным интервью Пирсу Моргану он окончательно завязал все внимание общественности исключительно на себе. Хорошо это или плохо для сборной — вопрос очень спорный.

С одной стороны, Криш убрал партнеров из-под огня — говорят только о нем, а до остальных португальских звезд за пределами страны сейчас мало кому есть дело. В теории это снимает излишнее давление, например, с завалившего прошлый Евро Бруну Фернандеша или «золотого мальчика» Феликса, за три с половиной сезона в «Атлетико» забившего меньше 30 голов.

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С другой стороны, непонятно, а нужна ли команде вся эта шумиха? Тот же Фернандеш, судя по видео из раздевалки, не очень рад видеть Криштиану. Напомним, в интервью Роналду не включил соотечественника в тройку футболистов «МЮ», относящихся к работе с должным профессионализмом. Как все это повлияет на атмосферу в раздевалке и скажется ли на игре — вопрос открытый.

Рафаэл Леау. Фото Global Look Press
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Мощнейший состав и неоднозначные результаты

Сборная Португалии — четвертая по стоимости команда на ЧМ-2022 (согласно transfermarkt), напичканная футболистами мирового уровня. Ожидания от экс-чемпионов Европы соответствующие. В 2016-м португальцы победили на Евро в первую очередь за счет сбалансированного состава и качественной структуры игры. Достаточно вспомнить один простой факт — Роналду из-за травмы в финале сыграл всего 10 минут, а победный гол забил Эдер, за весь предыдущий сезон настрелявший всего шесть голов в скромном «Лилле».

Сейчас расклады у португальцев совсем иные — в каждой линии есть парочка звезд. В обороне это лучший игрок прошлого сезона АПЛ Рубен Диаш и, пожалуй, самый креативный крайний защитник Европы Жоау Канселу. Под Роналду — атакующая троица из Бруну, Бернарду Силвы и самого дорогого футболиста в текущем составе Рафаэла Леау. Да, конструкцию поддерживает работящая пара опорников Невеш — Карвалью, но все же по сравнению с 2016 годом это куда более набриолиненная в футбольном плане команда.

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Как и в случае с Криштиану Роналду, тут есть как плюсы, так и минусы. Наличие большого числа ярких исполнителей в составе позволяет делать большую ставку на индивидуальные действия. Все же футбол на уровне сборных в тактическом плане сильно отстает от клубного, и умение решить эпизод в одиночку тут на вес золота. Но одновременно большое число звезд накладывает дополнительную ответственность на тренера — в режиме цейтнота ему нужно разместить на поле всех лучших и заставить этот механизм работать.

У Фернанду Сантуша получалось с переменным успехом. Да, был триумф на Евро-2016 и победа в Лиге наций в 2019-м. Но нельзя забывать и о фиаско на ЧМ-18 (вылет в 1/8 от Уругвая) и Евро-2020 (на той же стадии от Бельгии). Даже отбор к ЧМ-22 для португальцев нельзя назвать однозначным — потерпели всего одно поражение в группе, но уступили первое место Сербии и в Катар попали только через стыки. Что получится в Катаре — загадка даже для самих португальцев.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Ненайденный преемник

Удивительное дело, но за последние лет 15 в богатой на футбольные таланты Португалии так и не появилось нападающего, способного создать конкуренцию Роналду в сборной. Хотя бы на бумаге. Криш сам называл своими наследниками то Андре Силву, то Жоау Феликса, но никто из них на топ-уровень пока так и не вышел.

Из-за травмы Диогу Жоты в сборной Португалии сейчас нет футболиста, который мог бы заменить Роналду в атаке с той же эффективностью — ни Силва, ни Гонсалу Рамуш на эту роль не тянут. Других нет, а ведь КриРо уже 37, и в жарком Катаре ему может потребоваться ротация.

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Чемпионат мира в Катаре — Рубикон для сборной Португалии. Настают времена, когда о замене Криштиану все же необходимо задуматься. Кто готов взять на себя роль нового лидера? Бруну и Бернарду — это не про голы. Остается Рафаэл Леау, 23-летний форвард «Милана», второй сезон подряд показывающий мощные результаты в серии А. В нынешней сборной Леау играет на левом фланге атаки так же, как и молодой Роналду. В Рафаэле видят сходство с юным Кришем и из-за скорости, техники, результативности и атлетического телосложения. В общем, есть все условия, чтобы показать себя. Катар покажет, нашла ли Португалия нового героя.

Состав сборной Португалии на ЧМ-2022
Вратари: Диогу Кошта («Португ»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити», Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Пепе («Порту), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейро («Боруссия» Дортмунд, Германия).
Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Матеус Нуньеш, Рубен Невеш (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья («ПСЖ», Франция), Вильям Карвалью («Бетис», Испания).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), Андре Силва («Лейпциг», Германия), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлептико, Испания), Рафаэл Леау («Милан», Италия), Рикарду Орта («Брага»).

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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