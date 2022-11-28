Сербии нужен Черчесов! А пока она напоминает сборную России 90-х

Сегодня, 19:15
В отсутствие российской сборной на чемпионате мира и стран бывшего СССР, которые попадают на крупные турниры крайне редко, большая часть российской аудитории ожидаемо болеет в Катаре за Сербию. И кажется, рискует опечалиться уже после группового этапа. Наши народы настолько близкие, что проблемы у них до боли схожие.
Сербы во 2-м туре группового турнира чемпионата мира сыграли с Камеруном 3:3, ведя с преимуществом в два гола в середине второго тайма, и отдали инициативу сопернику. В любом случае в последнем туре придется обыгрывать Швейцарию, но если сборная, ведомая албанцами, вдруг превзойдет бразильцев, то даже этой победы не хватит.
И так продолжается десятилетиями. Последний раз югославы выходили в плей-офф крупного турнира еще на Евро-2000. С тех пор в стране произошло несколько отделений территории, смена флага и гимна — и «Орлы» не могут попасть ни на одно Евро, а на чемпионатах мира регулярно проваливают групповые раунды. Причем год за годом они собирают суперталантливую команду звезд стоимостью сотни миллионов евро, зарождают надежды огромной диаспоры по всему миру (на трибунах в понедельник были помимо балканских городов знамена из Сиднея, Сингапура, США, Германии) — и с завидным упрямством множат их на ноль. Проблема очевидна, о ней в Сербии не сказал только ленивый — из нескольких десятков звезд десятилетиями не могут сколотить единый коллектив. Это было видно даже по американским горкам с Камеруном: взаимные претензии, крики судье, нелепые замены и отсутствие мобилизации для решения конкретной задачи вкупе с отсутствием авторитета у тренера.
Пожалуй, за все эти годы у сербов был только один тренер, которого реально уважали, — ныне покойный Радомир Антич. Но и его команде в 2010-м не хватило для выхода из группы одного очка, несмотря на победу над Германией. Помню, как смотрел решающую игру с Австралией во время выпускного в школе. Родители позвали на вручение аттестата, когда в зале дошли до буквы К, я бросил его на сиденье и побежал досматривать матч в футболке сборной Сербии в холле. В России много поклонников ее кухни, музыки, фильмов — вот моя любовь началась примерно тогда, на фоне всеобщей мировой несправедливости к этому небольшому народу.
Причем до последнего времени у России были схожие проблемы. Особенно в 1990-х — начале 2000-х. «Письмо четырнадцати», звезды европейских чемпионатов, которые могли выдать один суперматч, а затем провалиться — или не выйти из группы жизни в Японии. Может быть, сербам пригласить Станислава Черчесова? Он умеет сбить спесь со звезд.
Хорваты издеваются — и пока имеют право
Все это особенно выпукло смотрится на фоне успехов хорватских соседей. Отношения сербов с ними очень далеки от идеальных. Сейчас любая неудача сербов в хорватских СМИ заходит на ура. Показательный момент произошел вчера, в матче Канада — Хорватия.
Судьбе было угодно закрутить невероятный сюжет: ворота североамериканцев защищал Милан Борян — этнический серб, причем родившийся в Югославии на территории Хорватии, в небольшом городке Книн. Именно этот город через несколько лет стал столицей Республики Сербская Краина — автономного региона внутри получившей независимость Хорватии. В конце войны Борян с семьей убежали от этнических чисток в Белград, а Краину силой вернули под контроль Загреба. И вот спустя много лет и странствий Борян встретился со своими обидчиками — и каждое касание им мяча сопровождалось свистом фанатов «Шашечных». Вместо принципиального матча для Боряна случилась трагедия — под смех и улюлюканье хорватов он пропустил четыре.
Хорватские СМИ не скрывают, что радуются ничьей, и хвалят камерунцев. «Бардак у соседей. После 3:1 они называли своих европейскими бразильцами. Но сербы рано начали праздновать на этом чемпионате мира», — пишет издание Gol.Dnevnik. «Посмотрите на этих мастеров!» — празднует Jutarjni List, отдавая должное камерунцам. СМИ приводят слова бывшего футболиста Сербии и Черногории Раде Богдановича, который заявил, что «мы играли так, будто у нас нет тренера».
И хорваты имеют право издеваться — после своего серебра в Москве и уверенной победы над Канадой. Которую вроде бы должна была повторить Сербия.
Впереди у наших братьев принципиальнейший матч против Швейцарии, где феерят Шачири (ставший Шакири) и Джака. И сейчас сербам надо забыть про разговоры о вселенской несправедливости, трагичной судьбе, забыть даже про флаг сербского Косово в раздевалке. А выйти и просто сыграть. Умирать на поле не надо, просто на 100 минут забыть о своей звездности и пижонстве. Тогда за эту команду русские будут болеть, как за свою.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
-
-
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 5.80 П2 1.31
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Ришарлисон
Бразилия
|1
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
|
|
Альваро Мората
Испания
|2
|3 (2 + 1)