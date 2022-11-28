Сербии нужен Черчесов! А пока она напоминает сборную России 90-х

Команда с составом стоимостью 360 миллионов евро пока терпит бедствие на большом турнире.

В отсутствие российской сборной на чемпионате мира и стран бывшего СССР, которые попадают на крупные турниры крайне редко, большая часть российской аудитории ожидаемо болеет в Катаре за Сербию. И кажется, рискует опечалиться уже после группового этапа. Наши народы настолько близкие, что проблемы у них до боли схожие.

Не хватает скромности и авторитетного тренера

Сербы во 2-м туре группового турнира чемпионата мира сыграли с Камеруном 3:3, ведя с преимуществом в два гола в середине второго тайма, и отдали инициативу сопернику. В любом случае в последнем туре придется обыгрывать Швейцарию, но если сборная, ведомая албанцами, вдруг превзойдет бразильцев, то даже этой победы не хватит.

И так продолжается десятилетиями. Последний раз югославы выходили в плей-офф крупного турнира еще на Евро-2000. С тех пор в стране произошло несколько отделений территории, смена флага и гимна — и «Орлы» не могут попасть ни на одно Евро, а на чемпионатах мира регулярно проваливают групповые раунды. Причем год за годом они собирают суперталантливую команду звезд стоимостью сотни миллионов евро, зарождают надежды огромной диаспоры по всему миру (на трибунах в понедельник были помимо балканских городов знамена из Сиднея, Сингапура, США, Германии) — и с завидным упрямством множат их на ноль. Проблема очевидна, о ней в Сербии не сказал только ленивый — из нескольких десятков звезд десятилетиями не могут сколотить единый коллектив. Это было видно даже по американским горкам с Камеруном: взаимные претензии, крики судье, нелепые замены и отсутствие мобилизации для решения конкретной задачи вкупе с отсутствием авторитета у тренера.

Станислав Черчесов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Станислав Саламович

Пожалуй, за все эти годы у сербов был только один тренер, которого реально уважали, — ныне покойный Радомир Антич. Но и его команде в 2010-м не хватило для выхода из группы одного очка, несмотря на победу над Германией. Помню, как смотрел решающую игру с Австралией во время выпускного в школе. Родители позвали на вручение аттестата, когда в зале дошли до буквы К, я бросил его на сиденье и побежал досматривать матч в футболке сборной Сербии в холле. В России много поклонников ее кухни, музыки, фильмов — вот моя любовь началась примерно тогда, на фоне всеобщей мировой несправедливости к этому небольшому народу.

Причем до последнего времени у России были схожие проблемы. Особенно в 1990-х — начале 2000-х. «Письмо четырнадцати», звезды европейских чемпионатов, которые могли выдать один суперматч, а затем провалиться — или не выйти из группы жизни в Японии. Может быть, сербам пригласить Станислава Черчесова? Он умеет сбить спесь со звезд.

Милан Борян. Фото Reuters

Хорваты издеваются — и пока имеют право

Все это особенно выпукло смотрится на фоне успехов хорватских соседей. Отношения сербов с ними очень далеки от идеальных. Сейчас любая неудача сербов в хорватских СМИ заходит на ура. Показательный момент произошел вчера, в матче Канада — Хорватия.

Судьбе было угодно закрутить невероятный сюжет: ворота североамериканцев защищал Милан Борян — этнический серб, причем родившийся в Югославии на территории Хорватии, в небольшом городке Книн. Именно этот город через несколько лет стал столицей Республики Сербская Краина — автономного региона внутри получившей независимость Хорватии. В конце войны Борян с семьей убежали от этнических чисток в Белград, а Краину силой вернули под контроль Загреба. И вот спустя много лет и странствий Борян встретился со своими обидчиками — и каждое касание им мяча сопровождалось свистом фанатов «Шашечных». Вместо принципиального матча для Боряна случилась трагедия — под смех и улюлюканье хорватов он пропустил четыре.

Хорватские СМИ не скрывают, что радуются ничьей, и хвалят камерунцев. «Бардак у соседей. После 3:1 они называли своих европейскими бразильцами. Но сербы рано начали праздновать на этом чемпионате мира», — пишет издание Gol.Dnevnik. «Посмотрите на этих мастеров!» — празднует Jutarjni List, отдавая должное камерунцам. СМИ приводят слова бывшего футболиста Сербии и Черногории Раде Богдановича, который заявил, что «мы играли так, будто у нас нет тренера».

И хорваты имеют право издеваться — после своего серебра в Москве и уверенной победы над Канадой. Которую вроде бы должна была повторить Сербия.

Впереди у наших братьев принципиальнейший матч против Швейцарии, где феерят Шачири (ставший Шакири) и Джака. И сейчас сербам надо забыть про разговоры о вселенской несправедливости, трагичной судьбе, забыть даже про флаг сербского Косово в раздевалке. А выйти и просто сыграть. Умирать на поле не надо, просто на 100 минут забыть о своей звездности и пижонстве. Тогда за эту команду русские будут болеть, как за свою.