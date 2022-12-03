Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Балканская сборная опять не выходит из группы.

Эхо ЧМ-2018

О чем все говорили до этой игры? Конечно, не о футболе. Мы и так смотрим самый политизированный чемпионат мира, а у Сербии со Швейцарией еще и есть относительно свежая скандальная история. Вы ее точно помните: на ЧМ-2018 эти же сборные встречались в Калининграде, и оба мяча в ворота сербов забили косовские албанцы Шакири и Джака. Они тогда отпраздновали успех, скрестив пальцы в виде орла — символа Албании.

Джаку с Шакири серьезно оштрафовали — на целых 10 тысяч швейцарских франков (около 9 тысяч евро). Но три очка у их сборной никто не отнял, так что Сербию это совсем не утешило. Победный мяч Шакири вообще забил на 90-й минуте: по сути, именно тот гол отправил швейцарцев в плей-офф, а сербов — домой.

Простуда Зоммера и возвращение Шакири

Спустя четыре года эти команды вновь встретились друг с другом, только на этот раз не во втором, а в решающем туре. Снова с ними в группе соревновалась Бразилия, которая на этот раз досрочно вышла в 1/8 финала и с огромной долей вероятности должна была занять первое место (что и сделала). Камерун, конечно, тоже имел шансы на плей-офф, но в африканцев мало кто верил. Все понимали, что судьба второй путевки решается конкретно в битве сербов и швейцарцев.

Поэтому эта встреча была интересна не только с политической, но и со спортивной точки зрения. И оба тренера приготовили сюрпризы. Правда, у Мурата Якина они были вынужденными: один из лучших голкиперов Европы Ян Зоммер и основной центральный защитник Нико Эльведи простудились, поэтому не попали даже в заявку. Зато вернулся в основу Шакири, пропустивший матч против бразильцев.

Без орла, но под дождем из стаканов

Драган Стойкович выставил сверхатакующий состав. В основе у сербов даже появился Влахович, вокруг которого уже начали разрастаться слухи — будто бы форвард «Ювентуса» не проходит в основу по личным, если не сказать интимным причинам. Сербская армада была готова разрывать: и Митрович, и Тадич, и Костич, и Сергей Милинкович-Савич.

Но рвать начали швейцарцы: уже на первой минуте они создали тройной момент, в ходе которого команду с трудом выручил вратарь сербов Ваня Милинкович-Савич. Но на 20-й минуте не спас команду и он: Шакири отправил мяч в ближний угол и побежал праздновать. Все, естественно, ожидали, что лидер сборной Швейцарии опять покажет какой-нибудь провокационный жест, но тот лишь указал пальцами на свое имя на спине. Зато с трибуны в Шакири полетели стаканы — сербы были явно недовольны тем, что забил именно Джердан.

Радость сборной Швейцарии от выхода в плей-офф ЧМ-2022. Фото AFP

Десять минут в плей-офф

Команда Стойковича при этом выглядела неплохо. Еще до гола Шакири Живкович попал в штангу, а на 26-й минуте Митрович сравнял счет фирменным ударом головой.

Четыре года назад на табло калининградского стадиона горели те же фамилии, но на этот раз сценарий совершил крюк: Сербия вышла вперед. Отличился как раз замаринованный в запасе Влахович, который был безумно рад голу. В параллельной встрече Камерун не забивал Бразилии, а это означало только одно: сербы на ту минуту выходили в 1/8 финала.

Правда, продержались на второй строчке они недолго. Да, у балканской сборной фантастическое нападение, но в обороне тотальные проблемы, которые не прикрыть даже схемой с тремя центральными защитниками. И встреча со Швейцарией в очередной раз это доказала: гол Эмболо перед перерывом получился очень уж простым.

Провокации Джаки

Счет 2:2 устраивал Швейцарию. Но Сербия показала, что нацелена на победу. Ей требовался лишь один гол, после чего можно было опуститься в оборону и попытаться отбиться от атак. Однако сербы провалили начало второго тайма и пропустили еще один гол при полнейшей панике в собственной штрафной — на этот раз позиционными ошибками сербов воспользовался Фройлер.

Сербы перестроились на четверку защитников, но заменами игру особо не усилили — главная атакующая мощь и так находилась на поле, так что лучше не стало. А Швейцария еще и заперлась на своей половине поля, поэтому у сербов ничего не получалось. К середине второго тайма у них сдали нервы: Джака после жесткого столкновения показал скамейке запасных непристойный жест, и чуть ли не вся сербская лавка отправилась на поле. К счастью, повторения бойни «Зенита» и «Спартака» не случилось — всех быстро утихомирили.

Сербы, правда, продолжали заметно нервничать и с трудом пробирались к воротам Кобеля. А швейцарцы периодически кололи соперника контратаками и вполне могли забить четвертый мяч. Гола, правда, не случилось, однако Джака в добавленное время еще раз успел повздорить — на этот раз с Миленковичем.

К концу игры у сербов совсем пропала мысль впереди, а от навалов швейцарцы спокойно отбивались. И все без особых нервов удержали победу. Провокации Джаки, конечно, будут обсуждать еще долго, но по игре Сербия заслуженно уступает сопернику место в плей-офф. В 1/8 финала Швейцария встретится с Португалией.