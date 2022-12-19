Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Сегодня, 18:30
7 матчей, 690 минут, 8 пропущенных голов, 1 жк
Кандидатов на приз лучшему вратарю турнира было двое: хорват Доминик Ливакович и аргентинец Эмилиано Мартинес. Оба сыграли фантастически, запомнились тьмой крутых сейвов и вытащили по две серии пенальти. Пожалуй, до старта решающей встречи именно хорват был фаворитом, но уже легендарное спасение Мартинеса на 120+3-й минуте финала и победа в золотой серии 11-метровых сделали аргентинца лучшим.
7 матчей, 633 минуты, 1 передача
Сборная Марокко не просто прыгнула выше головы, а улетела в космос. Для нее четвертое место равнозначно золотым медалям, поэтому и выделять стоит нескольких игроков. Хакими — точно один из героев. Защитник «ПСЖ» выходил в основе во всех матчах, последовательно съел на своем фланге Перишича, обоих Азаров, Ольмо, Жоау Феликса и даже Мбаппе (Килиан ничем не отметился в полуфинале). А в матче 1/8 финала с Испанией Хакими реализовал последний пенальти в серии.
6 матчей, 468 минут, 1 гол, 1 жк
До начала турнира невозможно было предсказать попадание 32-летнего защитника «Бешикташа» в символическую сборную, а по итогам турнира ее нельзя представить без капитана Марокко. Саисс едва ли не главная причина, по которой арабская сборная пропустила первый мяч от соперника лишь в полуфинале. Сам защитник забил победный гол в ворота Бельгии на групповом этапе. Если бы Саисс был здоров, то Марокко поборолось бы с Францией за финал.
7 матчей, 690 минут, 1 гол
К сожалению, массовый зритель запомнит Гвардиола как того самого игрока, которого Месси уничтожил в третьей голевой атаке полуфинала. На самом деле 20-летний защитник «Лейпцига» заслуживает только хвалебных оценок за свою игру в Катаре — Хорватия в большинстве матчей действовала от обороны, и самоотверженная игра этого юноши в маске позволила «Шашечным» взойти на пьедестал. В матче за третье место Гвардиол еще и забил.
5 матчей, 425 минут, 1 передача
Среди левых защитников нет очевидного кандидата в символическую сборную. Из полуфиналистов ярче всех в атаке себя проявил француз Тео Эрнандес, но он не блестяще справлялся с непосредственными обязанностями. А Люк Шоу успевал везде. У Англии была асимметричная схема, в которой защитник «МЮ» действовал по всему левому флангу, поэтому внес ощутимый вклад в успех своей команды. А о качественной обороне говорит то, что у англичан три из пяти матчей сухие (больше — только у Марокко).
7 матчей, 660 минут, 1 жк
Многие опорные хавбеки впечатлили своей игрой в Катаре, но полузащитник «Фиорентины» выделялся на фоне всех. Амрабат был повсюду — в соцсетях весь турнир всерьез сравнивали брутального марокканца с пиковым Нголо Канте, и это было заслуженно. Амрабат не пропустил ни одной минуты турнира, что при его громадном объеме работы кажется подвигом.
Лука Модрич, Хорватия
7 матчей, 656 минут, 1 жк
Один великий 37-летний футболист в Катаре в основном показал себя с негативной стороны, а другой тихо и спокойно выполнял свою работу. Модрич традиционно не был самым заметным футболистом на поле, но именно это качество прославило его. Капитан сборной Хорватии царил в центре поля — без него «Шашечные» не дотянулись бы до второй подряд медали чемпионата мира.
7 матчей, 563 минуты, 1 гол, 1 передача, 1 жк
Любой центральный полузащитник сборной Аргентины заслуживает места в символической сборной — и де Пауль, и Макаллистер провели феноменальный турнир. Фернандес начинал чемпионат в качестве запасного, но к финалу его место в основе уже не подвергалось сомнению. 21-летний хавбек «Бенфики» заслуженно получил приз лучшему молодому футболисту турнира, а летом наверняка перейдет в европейский топ-клуб.
7 матчей, 538 минут, 3 передачи, 1 жк
Клубная карьера Гризманна в последние годы буксует, но в сборной он расцветает. У Дидье Дешама Антуан играет всегда, так как беспрекословно выполняет все установки и значительно влияет на команду. В Катаре Гризманн действовал глубоко и связывал полузащиту с нападением, его две голевые передачи позволили Франции обыграть Англию в четвертьфинале. В Катаре у Гризманна получалось почти все — не удался ему только финал.
7 матчей, 597 минут, 8 голов, 3 передачи
Лучший бомбардир турнира и автор лишь второго хет-трика в финалах чемпионатов мира. Мбаппе всего 23 года, и в Катаре он жирным шрифтом подчеркнул свой статус одной из главных звезд футбола настоящего и будущего. Его зрелищная дуэль с Месси уже вписана в историю мирового футбола. Если бы не аргентинец, Мбаппе стал бы лучшим футболистом турнира. Впрочем, такой игрой Килиан сделал серьезную заявку на получение первого в карьере «Золотого мяча».
7 матчей, 690 минут, 7 голов, 3 передачи, 1 жк
Без комментариев. Великий турнир.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)