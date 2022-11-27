«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной

ФИФА начала расследование.

На ЧМ-2022 разгорелся новый скандал. В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг страны с территорией Косово в ее составе. Дополняла все фраза на сербском языке «Не сдаемся».

По информации Reuters, ФИФА уже запустила расследование инцидента, сославшись на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая «оскорбительные жесты, знаки или лексику» и «использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера».

Отреагировала публика и в социальных сетях:

Фото Соцсети

«Невероятно. Сборная Сербии выступает за преступления против населения Косово. Они гордятся этим и даже не скрывают этого. Как вам не стыдно?» — поражен Nick Teunissen.

«Сборная Сербии продвигает шовинистский слоган, который, по сути, призывает к геноциду в Косово. Отвратительно, ужасно и непростительно», — написал пользователь под ником admirim.

Сербские пользователи соцсетей, наоборот, остались в восторге от флага. «Вот так выглядит раздевалка сборной Сербии. На карте — Косово и Метохия. Не сдаемся», — написал SerbiaBased.

В ответ на пост SerbiaBased пользователь под ником Trimi скинул фотографию игроков сборной Швейцарии, которые являются этническими косовскими албанцами, — Гранита Джаки и Джердана Шакири. Они уже играли против Сербии и даже забивали в ворота сербов, после чего праздновали голы с жестом «орла». Он символизирует свободу Албании и Косово.

В одну группу со сборной Сербии на этом мундиале попала Швейцария. Будет интересно посмотреть на то, как будут играть против сербов Джака и Шакири, учитывая скандальное фото.

«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» — пост в освещающем косовский футбол аккаунте с 15 тысячами подписчиков.

«Это я, не имеющая албанских корней, наблюдаю за тем, как Сербия вылетает с чемпионата мира», — опубликовала фото tinaagain с людьми, которые держат флаг Албании.

«Сербия является суверенным, цельным и неделимым государством. Косово даже не член ООН и является фейковой страной. И где ФИФА? Может быть, там скажут что-то об этом?» — недоумевает Milosevic.