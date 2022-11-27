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Сегодня, 13:45

«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters
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ФИФА начала расследование.

На ЧМ-2022 разгорелся новый скандал. В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг страны с территорией Косово в ее составе. Дополняла все фраза на сербском языке «Не сдаемся».

По информации Reuters, ФИФА уже запустила расследование инцидента, сославшись на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая «оскорбительные жесты, знаки или лексику» и «использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера».

Отреагировала публика и в социальных сетях:

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети
Фото Соцсети

«Невероятно. Сборная Сербии выступает за преступления против населения Косово. Они гордятся этим и даже не скрывают этого. Как вам не стыдно?» — поражен Nick Teunissen.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

«Сборная Сербии продвигает шовинистский слоган, который, по сути, призывает к геноциду в Косово. Отвратительно, ужасно и непростительно», — написал пользователь под ником admirim.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

Сербские пользователи соцсетей, наоборот, остались в восторге от флага. «Вот так выглядит раздевалка сборной Сербии. На карте — Косово и Метохия. Не сдаемся», — написал SerbiaBased.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

В ответ на пост SerbiaBased пользователь под ником Trimi скинул фотографию игроков сборной Швейцарии, которые являются этническими косовскими албанцами, — Гранита Джаки и Джердана Шакири. Они уже играли против Сербии и даже забивали в ворота сербов, после чего праздновали голы с жестом «орла». Он символизирует свободу Албании и Косово.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

В одну группу со сборной Сербии на этом мундиале попала Швейцария. Будет интересно посмотреть на то, как будут играть против сербов Джака и Шакири, учитывая скандальное фото.

Футболисты сборной Сербии перед матчем на&nbsp;ЧМ-2022. Скандал на ЧМ-2022 из-за флага в раздевалке Сербии. В Косово уже пожаловались в ФИФА

«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» — пост в освещающем косовский футбол аккаунте с 15 тысячами подписчиков.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

«Это я, не имеющая албанских корней, наблюдаю за тем, как Сербия вылетает с чемпионата мира», — опубликовала фото tinaagain с людьми, которые держат флаг Албании.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

«Сербия является суверенным, цельным и неделимым государством. Косово даже не член ООН и является фейковой страной. И где ФИФА? Может быть, там скажут что-то об этом?» — недоумевает Milosevic.

Обвинения в адрес сборной Сербии. Фото Соцсети

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
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⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Футбол
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Сборная Сербии по футболу
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