ЧМ-2022: 28 голов в 1/8 финала — рекорд XXI века. Тень Месси над Маттеусом

Подвели статистические итоги первой стадии плей-офф катарского чемпионата мира.

В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 мячей — это лучший результат с 1986 года, когда эта стадия вернулась на чемпионат мира. Тогда в Мексике команды общими усилиями организовали 26 голов. 25 — в 1994-м в США, 24 — в 2018-м России. При этом нынешний показатель значительно уступает довоенным турнирам: в 1934-м в 1/8 финала было 43 мяча, в 1938-м — 42.

Катарский розыгрыш выделяется еще по двум причинам. Три разгрома в самом начале плей-офф в исполнении Англии, Бразилии и Португалии — повторение рекорда ЧМ-1990. И это еще поляки ушли от крупного поражения на девятой добавленной минуте. Зато судьи показали футболистам всего 15 желтых карточек и ни одной красной. За последние 20 лет игроки в 1/8 финала получали предупреждения в среднем в два раза чаще. А в Германии-2006 весь катарский план в одиночку почти выполнил российский арбитр Валентин Иванов.

ЧМ-2022 вышел на второе место по результативности в XXI веке, обогнав турниры в Корее/Японии и России. Больше забивали только на очень результативном чемпионате мира-2014.

Зато по средней посещаемости Катар (51 226) теперь занимает только третье место, уступая не только Германии (51 526), но и Бразилии (51 989). Также заслуживают упоминания низкая реализация пенальти (всего 68,75 процента) и рекордно малое количество удалений — два.

Разгромив в 1/8 финала Корею (4:1), Бразилия вышла в лидеры по числу матчей и забитых голов в истории чемпионатов мира. Перед встречей с азиатами южноамериканцы делили лидерство по обоим показателям с Германией, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2026 ни у кого не получится подвинуть пентакампеонов с первого места, при этом в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир-2022 Италию по числу игр и побед.

На другой «вечный» рекорд неожиданно замахнулась Англия. В четырех катарских матчах команда Гарета Саутгейта одержала три крупные победы при одной ничьей. Во время группового этапа «Три льва» разгромили Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а в 1/8 финала не оставили шансов Сенегалу (3:0). Уже сейчас, еще до четвертьфинала родоначальники футбола повторили рекорд чемпионатов мира по разгромам: ранее подобное удавалось Бразилии (1950, 1958), Германии (1954, 2010) и Франции (1958, 1998).

Еще один герой 1/8 финала — Португалия, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Это одна из самых крупных побед в истории плей-офф ЧМ.

Главным творцом португальского успеха стал нападающий Гонсалу Рамуш. В возрасте 21 год и 169 дней он стал пятым по молодости автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Будучи более юными, отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо забивали по три мяча в одной встрече более 60 лет назад.

Вошел в историю и еще один игрок красно-зеленых. Защитник Пепе в 39 лет и 283 дня оказался вторым в списке самых возрастных футболистов, забивавших на ЧМ. Первое место удерживает камерунец Роже Милла, который поразил ворота России в 1994-м в 42 года и 39 дней. Любопытно, что третий результат тоже принадлежит португальцу, отличившемуся в Катаре: в день встречи с Ганой Криштиану Роналду было 37 лет и 292 дня.

Прогресс наметился и в показателях признанных бомбардиров. Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили в 1/8 финала свои девятые мячи на чемпионатах мира, а Харри Кейн и Неймар — седьмые. Рекордом среди действующих футболистов продолжает владеть Томас Мюллер, но есть вероятность, что до конца турнира в Катаре немца как минимум догонят.

При этом стоит ожидать смены рекордсменов по голам в двух сборных. В Англии всего один точный удар отделяет Кейна от Уэйна Руни (52-53), а в Бразилии — Неймара от Пеле (76-77). У Франции же лидер стал новым после игры с Польшей — Оливье Жиру отодвинул на второе место Тьерри Анри (52-51).

Другой француз, Мбаппе, стал 12-м футболистом в истории, забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира: четыре — в России-2018, пять — в Катаре-2022. В XXI веке подобное удавалось только Мюллеру и Мирославу Клозе. Последний владеет абсолютным рекордом: он добирался до отметки в четыре мяча на трех турнирах.

Важную роль на завершившейся стадии сыграли серии 11-метровых. Хорваты, которые прошли Японию, в третий раз победили на ЧМ по пенальти, а вот испанцы, уступив Марокко, потерпели рекордное четвертое поражение в подобном формате. Ранее такое происходило против Бельгии, Кореи, России, и только Ирландию «Красная фурия» с точки переиграла.

В завершение отметим Лионеля Месси, который продолжает погоню за рекордом Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Во встрече с Австралией капитан аргентинцев не только забил первый в своей карьере гол на стадии-офф, но сравнялся с выдающимся защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Уже в пятницу Лео наверняка догонит Клозе и последним шансом Маттеуса сохранить достижение станет поражение «Альбиселесте» от Нидерландов.

КИРИЛЛ БУРДАКОВ