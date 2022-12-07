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Сегодня, 16:45

ЧМ-2022: 28 голов в 1/8 финала — рекорд XXI века. Тень Месси над Маттеусом

Кирилл Бурдаков
Статистик
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Подвели статистические итоги первой стадии плей-офф катарского чемпионата мира.

В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 мячей — это лучший результат с 1986 года, когда эта стадия вернулась на чемпионат мира. Тогда в Мексике команды общими усилиями организовали 26 голов. 25 — в 1994-м в США, 24 — в 2018-м России. При этом нынешний показатель значительно уступает довоенным турнирам: в 1934-м в 1/8 финала было 43 мяча, в 1938-м — 42.

Катарский розыгрыш выделяется еще по двум причинам. Три разгрома в самом начале плей-офф в исполнении Англии, Бразилии и Португалии — повторение рекорда ЧМ-1990. И это еще поляки ушли от крупного поражения на девятой добавленной минуте. Зато судьи показали футболистам всего 15 желтых карточек и ни одной красной. За последние 20 лет игроки в 1/8 финала получали предупреждения в среднем в два раза чаще. А в Германии-2006 весь катарский план в одиночку почти выполнил российский арбитр Валентин Иванов.

Основные показатели матчей 1/8 финала чемпионатов мира в XXI веке. Фото "СЭ"

ЧМ-2022 вышел на второе место по результативности в XXI веке, обогнав турниры в Корее/Японии и России. Больше забивали только на очень результативном чемпионате мира-2014.

Зато по средней посещаемости Катар (51 226) теперь занимает только третье место, уступая не только Германии (51 526), но и Бразилии (51 989). Также заслуживают упоминания низкая реализация пенальти (всего 68,75 процента) и рекордно малое количество удалений — два.

Основные показатели матчей чемпионатов мира в XXI веке после 56 матчей. Фото "СЭ"

Разгромив в 1/8 финала Корею (4:1), Бразилия вышла в лидеры по числу матчей и забитых голов в истории чемпионатов мира. Перед встречей с азиатами южноамериканцы делили лидерство по обоим показателям с Германией, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2026 ни у кого не получится подвинуть пентакампеонов с первого места, при этом в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир-2022 Италию по числу игр и побед.

Все команды, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей. Фото "СЭ"

На другой «вечный» рекорд неожиданно замахнулась Англия. В четырех катарских матчах команда Гарета Саутгейта одержала три крупные победы при одной ничьей. Во время группового этапа «Три льва» разгромили Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а в 1/8 финала не оставили шансов Сенегалу (3:0). Уже сейчас, еще до четвертьфинала родоначальники футбола повторили рекорд чемпионатов мира по разгромам: ранее подобное удавалось Бразилии (1950, 1958), Германии (1954, 2010) и Франции (1958, 1998).

Все команды, которые одержали больше двух крупных побед на одном ЧМ. Фото "СЭ"

Еще один герой 1/8 финала — Португалия, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Это одна из самых крупных побед в истории плей-офф ЧМ.

Самые крупные победы в плей-офф чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Главным творцом португальского успеха стал нападающий Гонсалу Рамуш. В возрасте 21 год и 169 дней он стал пятым по молодости автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Будучи более юными, отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо забивали по три мяча в одной встрече более 60 лет назад.

Самые молодые авторы хет-триков в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Вошел в историю и еще один игрок красно-зеленых. Защитник Пепе в 39 лет и 283 дня оказался вторым в списке самых возрастных футболистов, забивавших на ЧМ. Первое место удерживает камерунец Роже Милла, который поразил ворота России в 1994-м в 42 года и 39 дней. Любопытно, что третий результат тоже принадлежит португальцу, отличившемуся в Катаре: в день встречи с Ганой Криштиану Роналду было 37 лет и 292 дня.

Самые возрастные авторы голов на чемпионатах мира. Фото "СЭ"

Прогресс наметился и в показателях признанных бомбардиров. Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили в 1/8 финала свои девятые мячи на чемпионатах мира, а Харри Кейн и Неймар — седьмые. Рекордом среди действующих футболистов продолжает владеть Томас Мюллер, но есть вероятность, что до конца турнира в Катаре немца как минимум догонят.

При этом стоит ожидать смены рекордсменов по голам в двух сборных. В Англии всего один точный удар отделяет Кейна от Уэйна Руни (52-53), а в Бразилии — Неймара от Пеле (76-77). У Франции же лидер стал новым после игры с Польшей — Оливье Жиру отодвинул на второе место Тьерри Анри (52-51).

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022. Фото "СЭ"

Другой француз, Мбаппе, стал 12-м футболистом в истории, забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира: четыре — в России-2018, пять — в Катаре-2022. В XXI веке подобное удавалось только Мюллеру и Мирославу Клозе. Последний владеет абсолютным рекордом: он добирался до отметки в четыре мяча на трех турнирах.

Все футболисты, которые забивали минимум четыре гола на двух и более чемпионатах мира. Фото "СЭ"

Важную роль на завершившейся стадии сыграли серии 11-метровых. Хорваты, которые прошли Японию, в третий раз победили на ЧМ по пенальти, а вот испанцы, уступив Марокко, потерпели рекордное четвертое поражение в подобном формате. Ранее такое происходило против Бельгии, Кореи, России, и только Ирландию «Красная фурия» с точки переиграла.

Все команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира. Фото "СЭ"

В завершение отметим Лионеля Месси, который продолжает погоню за рекордом Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Во встрече с Австралией капитан аргентинцев не только забил первый в своей карьере гол на стадии-офф, но сравнялся с выдающимся защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Уже в пятницу Лео наверняка догонит Клозе и последним шансом Маттеуса сохранить достижение станет поражение «Альбиселесте» от Нидерландов.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира. Фото "СЭ"

КИРИЛЛ БУРДАКОВ

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Чемпионат мира по футболу
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A
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H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
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09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
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П 59
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Пр 62
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Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.30 X 4.90 П2 1.40
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.70 X 3.80 П2 1.70
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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