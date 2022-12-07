Сегодня, 16:45
В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 мячей — это лучший результат с 1986 года, когда эта стадия вернулась на чемпионат мира. Тогда в Мексике команды общими усилиями организовали 26 голов. 25 — в 1994-м в США, 24 — в 2018-м России. При этом нынешний показатель значительно уступает довоенным турнирам: в 1934-м в 1/8 финала было 43 мяча, в 1938-м — 42.
Катарский розыгрыш выделяется еще по двум причинам. Три разгрома в самом начале плей-офф в исполнении Англии, Бразилии и Португалии — повторение рекорда ЧМ-1990. И это еще поляки ушли от крупного поражения на девятой добавленной минуте. Зато судьи показали футболистам всего 15 желтых карточек и ни одной красной. За последние 20 лет игроки в 1/8 финала получали предупреждения в среднем в два раза чаще. А в Германии-2006 весь катарский план в одиночку почти выполнил российский арбитр Валентин Иванов.
ЧМ-2022 вышел на второе место по результативности в XXI веке, обогнав турниры в Корее/Японии и России. Больше забивали только на очень результативном чемпионате мира-2014.
Зато по средней посещаемости Катар (51 226) теперь занимает только третье место, уступая не только Германии (51 526), но и Бразилии (51 989). Также заслуживают упоминания низкая реализация пенальти (всего 68,75 процента) и рекордно малое количество удалений — два.
Разгромив в 1/8 финала Корею (4:1), Бразилия вышла в лидеры по числу матчей и забитых голов в истории чемпионатов мира. Перед встречей с азиатами южноамериканцы делили лидерство по обоим показателям с Германией, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2026 ни у кого не получится подвинуть пентакампеонов с первого места, при этом в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир-2022 Италию по числу игр и побед.
На другой «вечный» рекорд неожиданно замахнулась Англия. В четырех катарских матчах команда Гарета Саутгейта одержала три крупные победы при одной ничьей. Во время группового этапа «Три льва» разгромили Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а в 1/8 финала не оставили шансов Сенегалу (3:0). Уже сейчас, еще до четвертьфинала родоначальники футбола повторили рекорд чемпионатов мира по разгромам: ранее подобное удавалось Бразилии (1950, 1958), Германии (1954, 2010) и Франции (1958, 1998).
Еще один герой 1/8 финала — Португалия, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Это одна из самых крупных побед в истории плей-офф ЧМ.
Главным творцом португальского успеха стал нападающий Гонсалу Рамуш. В возрасте 21 год и 169 дней он стал пятым по молодости автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Будучи более юными, отличались только 17-летний бразилец Пеле, 19-летний немец Эдмунж Конен, а также 20-летние американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт. Правда, все четверо забивали по три мяча в одной встрече более 60 лет назад.
Вошел в историю и еще один игрок красно-зеленых. Защитник Пепе в 39 лет и 283 дня оказался вторым в списке самых возрастных футболистов, забивавших на ЧМ. Первое место удерживает камерунец Роже Милла, который поразил ворота России в 1994-м в 42 года и 39 дней. Любопытно, что третий результат тоже принадлежит португальцу, отличившемуся в Катаре: в день встречи с Ганой Криштиану Роналду было 37 лет и 292 дня.
Прогресс наметился и в показателях признанных бомбардиров. Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили в 1/8 финала свои девятые мячи на чемпионатах мира, а Харри Кейн и Неймар — седьмые. Рекордом среди действующих футболистов продолжает владеть Томас Мюллер, но есть вероятность, что до конца турнира в Катаре немца как минимум догонят.
При этом стоит ожидать смены рекордсменов по голам в двух сборных. В Англии всего один точный удар отделяет Кейна от Уэйна Руни (52-53), а в Бразилии — Неймара от Пеле (76-77). У Франции же лидер стал новым после игры с Польшей — Оливье Жиру отодвинул на второе место Тьерри Анри (52-51).
Другой француз, Мбаппе, стал 12-м футболистом в истории, забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира: четыре — в России-2018, пять — в Катаре-2022. В XXI веке подобное удавалось только Мюллеру и Мирославу Клозе. Последний владеет абсолютным рекордом: он добирался до отметки в четыре мяча на трех турнирах.
Важную роль на завершившейся стадии сыграли серии 11-метровых. Хорваты, которые прошли Японию, в третий раз победили на ЧМ по пенальти, а вот испанцы, уступив Марокко, потерпели рекордное четвертое поражение в подобном формате. Ранее такое происходило против Бельгии, Кореи, России, и только Ирландию «Красная фурия» с точки переиграла.
В завершение отметим Лионеля Месси, который продолжает погоню за рекордом Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Во встрече с Австралией капитан аргентинцев не только забил первый в своей карьере гол на стадии-офф, но сравнялся с выдающимся защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Уже в пятницу Лео наверняка догонит Клозе и последним шансом Маттеуса сохранить достижение станет поражение «Альбиселесте» от Нидерландов.
КИРИЛЛ БУРДАКОВ
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)