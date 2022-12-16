Бензема готов сыграть в финале ЧМ и точно получит медаль. Как это возможно?

Дидье Дешам держит интригу.

Почему Бензема не играет на ЧМ?

Действующий обладатель «Золотого мяча» и победитель Лиги чемпионов изначально был в заявке сборной Франции на чемпионат мира. Из-за различных мышечных повреждений форвард «Реала» пропустил значительную часть осени, но, как предполагалось, к старту турнира в Катаре будет в строю.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Однако за день до матча открытия чемпионата Карим получил пятую травму за сезон — из-за повреждения бедра Бензема должен был пропустить три недели. Сборная Франции объявила, что нападающий вынужден отказаться от участия в турнире.

Кого вызвали вместо него?

Никого. Вскоре после появления новости о травме Бензема Marca сообщила, что в сборную будет вызван нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, но Дидье Дешам решил оставить заявку прежней. «25 игроков нам достаточно, — подчеркнул главный тренер сборной Франции. — Никаких изменений больше не будет. У нас есть все необходимые футболисты».

Через несколько дней газета L'Equipe написала, что якобы после отъезда Бензема атмосфера в команде стала лучше, а часть игроков «испытали облегчение». Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени опроверг этот домысел.

Карим Бензема на тренировке сборной Франции. Фото Global Look Press

Где был Карим в последние недели?

Нападающий покинул Катар и сперва отправился на остров Реюньон в Индийском океане, где несколько дней отдыхал и восстанавливался. А в начале декабря прилетел в Мадрид. Бензема приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Реала» 10 декабря — к этой дате почти истекли три недели, которые должен был пропустить француз.

Пока ни один источник не сообщал, что Карим полностью восстановился от повреждения, однако три недели с момента получения травмы уже прошли. В среду издание Mundo Deportivo выдало инсайд: «Реал» разрешил форварду вернуться в расположение сборной Франции.

Он действительно может сыграть?

По правилам — да. Если бы Дешам вызвал кого-то вместо Бензема, то вопрос отпал бы сам собой. Но формально Карим до сих пор числится в заявке сборной, хотя уже почти месяц как покинул Катар. Даже на странице французской команды на сайте ФИФА его профиль остается нетронутым.

Это означает, что Бензема точно получит медаль — золотую или серебряную. А если он все-таки прилетит в Катар, то медаль ему вручат еще и лично сразу после финала.

Карим Бензема (№19). Фото Global Look Press

А нужен ли Бензема Франции?

Самый интригующий вопрос. С одной стороны, Бензема — официально лучший футболист мира, которого мечтает видеть у себя любая команда. С другой стороны, существует неопровержимая статистика: при Дидье Дешаме сборная Франции трижды выходила в финал крупных турниров, когда Бензема не было в составе. А когда Карим играл (на ЧМ-2014 и Евро-2020), «Трехцветные» вылетали рано.

Даже без учета статистики все не так однозначно. Вряд ли слухи о негативном влиянии форварда «Реала» на атмосферу в сборной появились на пустом месте. Но можно и их оставить за скобками. У Франции прекрасная передняя линия: Мбаппе забил пять мячей, Жиру — четыре, Гризманн отдал три результативные передачи. Как в такой ситуации кого-то из них можно лишить финала? Очевидно, что если Бензема и вернется в Катар, то на поле сможет выйти лишь по ходу встречи с Аргентиной.

Что говорит Дешам?

После победы над Марокко главному тренеру сборной Франции задали прямой вопрос:

— Сообщается, что Карим Бензема может вернуться в Катар. Правда ли это? Есть ли вероятность, что вы при необходимости выпустите его на несколько минут в финале?

Услышав это, Дешам тяжело вздохнул, улыбнулся и загадочно ответил:

— Я предпочту не отвечать на это. Следующий вопрос. Прошу прощения.