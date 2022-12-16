Бензема готов сыграть в финале ЧМ и точно получит медаль. Как это возможно?

Сегодня, 14:15
Действующий обладатель «Золотого мяча» и победитель Лиги чемпионов изначально был в заявке сборной Франции на чемпионат мира. Из-за различных мышечных повреждений форвард «Реала» пропустил значительную часть осени, но, как предполагалось, к старту турнира в Катаре будет в строю.
Однако за день до матча открытия чемпионата Карим получил пятую травму за сезон — из-за повреждения бедра Бензема должен был пропустить три недели. Сборная Франции объявила, что нападающий вынужден отказаться от участия в турнире.
Никого. Вскоре после появления новости о травме Бензема Marca сообщила, что в сборную будет вызван нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, но Дидье Дешам решил оставить заявку прежней. «25 игроков нам достаточно, — подчеркнул главный тренер сборной Франции. — Никаких изменений больше не будет. У нас есть все необходимые футболисты».
Через несколько дней газета L'Equipe написала, что якобы после отъезда Бензема атмосфера в команде стала лучше, а часть игроков «испытали облегчение». Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени опроверг этот домысел.
Нападающий покинул Катар и сперва отправился на остров Реюньон в Индийском океане, где несколько дней отдыхал и восстанавливался. А в начале декабря прилетел в Мадрид. Бензема приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Реала» 10 декабря — к этой дате почти истекли три недели, которые должен был пропустить француз.
Пока ни один источник не сообщал, что Карим полностью восстановился от повреждения, однако три недели с момента получения травмы уже прошли. В среду издание Mundo Deportivo выдало инсайд: «Реал» разрешил форварду вернуться в расположение сборной Франции.
По правилам — да. Если бы Дешам вызвал кого-то вместо Бензема, то вопрос отпал бы сам собой. Но формально Карим до сих пор числится в заявке сборной, хотя уже почти месяц как покинул Катар. Даже на странице французской команды на сайте ФИФА его профиль остается нетронутым.
Это означает, что Бензема точно получит медаль — золотую или серебряную. А если он все-таки прилетит в Катар, то медаль ему вручат еще и лично сразу после финала.
Самый интригующий вопрос. С одной стороны, Бензема — официально лучший футболист мира, которого мечтает видеть у себя любая команда. С другой стороны, существует неопровержимая статистика: при Дидье Дешаме сборная Франции трижды выходила в финал крупных турниров, когда Бензема не было в составе. А когда Карим играл (на ЧМ-2014 и Евро-2020), «Трехцветные» вылетали рано.
Даже без учета статистики все не так однозначно. Вряд ли слухи о негативном влиянии форварда «Реала» на атмосферу в сборной появились на пустом месте. Но можно и их оставить за скобками. У Франции прекрасная передняя линия: Мбаппе забил пять мячей, Жиру — четыре, Гризманн отдал три результативные передачи. Как в такой ситуации кого-то из них можно лишить финала? Очевидно, что если Бензема и вернется в Катар, то на поле сможет выйти лишь по ходу встречи с Аргентиной.
После победы над Марокко главному тренеру сборной Франции задали прямой вопрос:
— Сообщается, что Карим Бензема может вернуться в Катар. Правда ли это? Есть ли вероятность, что вы при необходимости выпустите его на несколько минут в финале?
Услышав это, Дешам тяжело вздохнул, улыбнулся и загадочно ответил:
— Я предпочту не отвечать на это. Следующий вопрос. Прошу прощения.
Сложно сказать, что вынудило Дешама так отреагировать: отношения с Бензема, с игроками или попытка запутать соперника перед финалом. Но вопрос еще открыт, а обладатель «Золотого мяча» все еще может поднять над головой Кубок мира, не сыграв ни минуты на турнире.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)