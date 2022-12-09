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Сегодня, 08:00

Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
1/2
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Это определят ближайшие матчи плей-офф.

Готовимся к десерту! На чемпионате мира-2022 нам осталось посмотреть всего восемь матчей, но вклинившаяся в спрессованный календарь двухдневная передышка позволила выдохнуть, оглянуться назад и прикинуть, что нас ждет впереди. А там — самое интересное!

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Бразилия в Катаре играет и мощно, и вместе с тем непринужденно. Банда Тите устраивает шоу с танцами и финтами в каждой встрече — поэтому уже давно слышатся возгласы: «Дайте уже им серьезного соперника!» Что ж, вот он. Да, по составу Хорватия — далеко не самая сильная сборная на планете, но по умению обездвижить оппонента, лишить его пространства и терпеть-терпеть-терпеть этой команде равных мало. Показательно, что у «Шашечных» некого выделить в атакующей линии, за исключением исполняющего скорее черновую работу вингера-ветерана Перишича. Зато Гвардиол с Ловреном составили одну из самых надежных пар центральных защитников на турнире, а Ковачич, Модрич и Брозович дают в центре поля невероятный объем. Приоритеты очевидны. Против пентакампеонов балканцы точно отдадут мяч и займутся разрушением. Лишь в одном из последних восьми матчей хорватов в плей-офф крупных турниров обошлось без овертайма и пенальти, так что план Златко Далича мало для кого является секретом. Но это не значит, что Неймар и компания смогут так же беззаботно куражиться, как им удавалось до того.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Англия и Франция — классическое европейское противостояние, статусное, но необязательно зрелищное. Сама вывеска вроде как обещает футбол высочайшего уровня, но кажется, что здесь многое будет зависеть от тактики, которую выберет Саутгейт. Гарету уже давно ставят в укор чересчур осторожный стиль, который приносит результаты, но ограничивает таланты своих звезд. Против «Трехцветных» тренер вновь окажется перед этой дилеммой. С одной стороны, есть мощнейшая атакующая группа Фоден — Кейн — Сака. С другой, в распоряжении Дидье Дешама есть Мбаппе, а значит, выбор тактики с высокой линией обороны в доминирующем стиле максимально опасен. Саутгейт не любит рисковать, поэтому не удивляйтесь, если исход этого противостояния решит один гол.

Португалия в теории не должна испытать серьезных проблем с Марокко. Но именно в теории. Во-первых, то же самое говорили про испанцев. Во-вторых, до сих пор непонятно, что это было в противостоянии красно-зеленых со Швейцарией: ситуативный всплеск или становление чуть ли не главного претендента на победу на ЧМ. Конечно же, главная интрига в этом матче — в каком списке увидит себя Криштиану Роналду, запасных или первых одиннадцати? Это должно дать ответ на вопрос: действительно ли Фернанду Сантуш готов пойти на предельно жесткие решения ради результата (не забываем, что сменивший Роналду в основе Рамуш оформил хет-трик) или же сила авторитета живой легенды побьет все карты? А выбор этот станет определяющим, ведь еще никто не сумел забить Марокко на этом чемпионате мира, даже с пенальти. Единственный пропущенный мяч — автогол. Магия, аномалия? Называйте как хотите, но португальцам и Роналду лично придется с этим что-то делать.

Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе. Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Ну и Аргентина — Нидерланды, два четвертьфиналиста, сказать об игре и стиле которых что-то однозначное сложнее всего. «Альбиселесте» вроде нащупали хрупкий баланс, чтобы и Месси спокойно творил, и тылы были прикрыты. Но проблемы с обороной у южноамериканцев возникали даже против Австралии, а создаваемые голевые моменты чересчур редко конвертировались в забитые мячи. «Оранжевые» в этом плане — хищники, способные затаиться, подавить инстинкты и одной своевременной атакой ошеломить жертву. Да, команда Луи ван Гала не показывает искрометный футбол, но нужно ли это, когда все ждут от тебя в первую очередь результат?

Каждый из четвертьфиналов может стать чем-то незабываемым по накалу и сюжету. Но уже сейчас с опаской можно представить, какая кульминация эпохи ждет нас, если Португалия и Аргентина встретятся в финале. Турнирная сетка такое предполагает — и Роналду с Месси об этом наверняка в курсе.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
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9
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.70 X 5.00 П2 1.38
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.30 П2 2.50
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 6.10 X 3.80 П2 1.67
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
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М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Диогу Далот

Диогу Далот

Португалия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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