«Подали заявку на Книгу рекордов Гиннесса». Интервью комментатора Тимура Журавеля, который поставил цель посетить все 64 матча ЧМ-2022

Обозреватель «СЭ» поговорил с коллегой, поставившим перед собой невероятную задачу.

Телекомментатор Тимур Журавель на ЧМ-2022 бросил себе ошеломляющий вызов. На самом компактном мировом чемпионате в истории он поставил цель, выполнение которой безумно сложно, но если и возможно, то только здесь, в Катаре, — побывать на всех 64 матчах ЧМ-2022.

Мы столкнулись с ним в перерыве матча Португалия — Гана на таком же уникальном, как и весь турнир, «Стадионе 974», построенном из 974 грузовых контейнеров и обреченном на снос максимум через полтора года. А вот достижение Тимура, если он нигде не запнется, будет вечным!

Между прочим, он (вернее, на телеканале за него) подал заявку на включение его достижения в Книгу рекордов Гиннесса. За 11 — футбольное число — минут на фоне тех самых контейнеров обсудили и это, и как все это красивое безумие началось, и сколько спит и что ест кандидат в рекордсмены, и есть ли у него зарубежные конкуренты, и сколько раз он уже «плыл», и как по ошибке приехал на пустой стадион, и как при таком режиме можно еще выполнять прямые репортерские обязанности, и дождался ли он конца матчей Аргентина — Саудовская Аравия и Германия — Япония.

— Книга рекордов Гиннесса для тебя отдельный вызов? — спрашиваю Журавеля.

— На самом деле да. Не знаю, как буду доказывать присутствие на всех матчах — видео показывать или еще что-то. Но этим занимаюсь не я, а наш офис. Сказали, что заявка принята на рассмотрение, но ответа пока нет.

— Там же еще деньги какие-то надо было платить за заявку?

— Денежных нюансов не знаю. Но мне кажется, что это настолько крутая штука, что можно и заплатить.

— Как тебе это вообще в голову пришло? И есть ли еще журналисты в мире, которые тем же занимаются?

— Журналистов не знаю. Знаю, что есть тик-токер, который для этой сети делает контент. Он болельщик, ходит по билетам. Пока не знаю, сорвался он или нет, потому что здесь можно сорваться. Могут, например, дорогу перекрыть, в пробку попасть. Можно приехать не на тот стадион, как я.

А началось так. Мы были здесь на Кубке Матч-Премьер в 2020 году и за три с половиной часа объехали все стадионы. Тогда в голову идея и пришла — можно же на чемпионате мира на все стадионы сходить! Потом я это предложил на канале, они ответили — а почему бы это не сделать в реальности, а не просто шутить? Так и задумали — изготовили специальные наклеечки и снимаем, по сути, реалити-шоу.

— А как ты ухитрился однажды приехать на стадион, где матчей нет?

— Здесь могут быть три стадиона рядом друг с другом, а указатели к ним стоят слишком заранее. И мы поехали на телевизионную парковку, но не того стадиона. Свернули не туда, вышли, подошли к медиавходу и поняли, что он запечатан. А при заезде на парковку никто нам не сказал, что здесь нет матча. Но быстренько переехали на нужное место.

— Внутри похолодело в этот момент?

— Честно, нет. Был запас по времени. Я же зануда.

— А как ты все это планируешь? Я видел бумажки с твоими фантастическими графиками.

— Бумажки не работают! Я расписал несколько дней, но теперь перестал это делать. Есть приложение чемпионата мира на телефоне, захожу туда, смотрю, сколько ехать до ближайшего стадиона, и от этого отталкиваюсь.

График Тимура Журавеля. Фото Соцсети

— На поле пока далеко не все интересно — четыре нулевые ничьи, например. Так что ты не так много теряешь, когда вынужден уезжать с матчей заранее или приезжать позже.

— Я знал и то, что жизни за пределами стадиона тут будет гораздо меньше обычного, поэтому рад, что у меня такой вызов. Знаю, что мне делать каждый день с 11 утра до часу ночи. Это меня огораживает от отсутствия жизни в Дохе, в Катаре. Меня удручает, что я видел уже два матча, где на трибунах было очень много пустых мест: Сенегал — Нидерланды и Швейцария — Камерун. Это неприлично для чемпионата мира.

— Сколько времени ты спишь в день и как ты ешь?

— Я беру с собой батончики и фрукты на каждый день. Времени нормально поесть у меня нет, так что ем в дороге. По поводу сна мне нужна медицинская консультация. Потому что заканчиваю работу в четыре утра, ложусь спать. Будильник у меня на 09.30, но просыпаюсь в восемь. То ли это перевозбуждение, то ли адреналин. Короче, сплю четыре часа, и больше почему-то мне не требуется.

— В такой момент организм сам себя немножко пожирать начинает, это я по себе знаю.

— Обнадежил ты меня! (Смеется.) На самом деле, думаю, что, когда будет два матча в день, для меня это будет безумно мало. Я приеду на пустой стадион в час дня и скажу: «Пустите меня! Хочу что-нибудь здесь снять». Не могу сидеть без дела, у меня такой характер.

— Не было у тебя такого ощущения, когда тебе казалось, что ты «поплыл»?

— «Поплыл», когда мы с оператором, который меня подвозил на матч, не могли пересечься около стадиона, чтобы поехать на следующий матч, где Франция играла с Австралией. Я стоял 40 минут на обочине, а он по каким-то причинам не мог подъехать. И тут я понял, что это ж!!! Начал таксистов дергать, они только наличные берут, а кэша у меня нет. Uber вызывается на другую сторону стадиона. Короче, на матч я опоздал на 40 минут.

Тимур Журавель. Фото Соцсети

— Какой максимум и минимум ты смотрел по матчам?

— Меньше всего смотрел Францию, чуть больше тайма. Остальные матчи смотрю в среднем по 85 минут. Матчи с открытыми концовками, такие как Аргентина — Саудовская Аравия или Германия — Япония, смотрел до конца, жертвуя началом следующего матча. Нужно было зафиксировать послематчевые эмоции. Но на самом деле все равно успевал к стартовому свистку. Вернее, после Саудовской Аравии я опоздал на следующий матч на 12 минут, а после Японии и вовсе к началу успел. Жертвы небольшие.

— Как будет в третьем туре, когда два параллельных матча, а один из матчей на «Аль-Бейте», в пустыне, откуда долго добираться куда угодно?

— За 45 минут можно доехать. Те, кто задает этот вопрос, немножко недооценивают ситуацию. Когда идут матчи, на дорогах свободно. Выбежать на 15-й минуте игры и приехать на последние 20 минут другой игры — вполне решаемая задача.

— Ты же не сам за рулем?

— Иногда сам, но в основном меня подвозит оператор, чтобы я мог по дороге что-то снимать.

— Как при таких раскладах еще работать удается?

— В час ночи приезжаю домой, в начале второго сажусь и монтирую итоги дня примерно за два с половиной часа. Отправляю в Москву, чтобы они уже финальную версию сделали. То есть выполняю работу примерно на 80 процентов.

— Кто тебе помогает в организации всего этого процесса?

— Аккредитации заказывал наш офис. Здесь есть продюсер, который помогает мне с какими-то пропусками, оператор, который меня подвозит. Все в нашей группе готовы меня подстраховать.

Тимур Журавель с болельщиками. Фото Соцсети

— Нет опасности, что куда-то могут не аккредитовать?

— Мы подстраховались и заказали на все 64 матча так называемый social media desk. Я прохожу как журналист соцсетей. И у меня есть стол, такой же, как комментаторский, только без звукового пульта. Это гарантированный стол на каждый матч. Я не завишу от каких-то случайностей. Только если стадион опять не перепутаю.

— Такая подстраховка — важнейшая вещь, когда всё «на тоненького».

— Да, я вижу очереди, которые стоят в телевизионном компаунде, им выдают аккредитации по листу ожидания. Все думают, что, если у тебя есть основная аккредитация, она гарантирует тебе место на трибуне. Нет! На больших турнирах не так. К обычной аккредитации тебе нужен еще посадочный билет. Обычная аккредитация позволяет зайти на территорию стадиона и в пресс-центр, который далеко за стадионом.

— Знают ли иностранные журналисты о твоем челлендже?

— Пока еще не особенно знают. Но некоторые работники стадиона уже узнают мои наклейки. Кстати, здесь очень много русских в техподдержке работает. Один парень, Виктор, взял у меня автограф на стикере, передал забытый мной на предыдущем матче адаптер и сказал, что они меня между собой обсуждают. Еще на «Халифе» женщина-француженка, координатором работает, сказала: «А, это вы! Это для вас меня просят дополнительные автомобильные пропуска сделать, чтобы вы поближе подъезжали к стадионам?» Я говорю: «Да!» Но пропуска она пока все равно не дает.

— Ты хоть успеваешь оценивать стадионы, их уникальность?

— Этот, контейнерный, конечно, запоминающийся, но некоторые у меня уже смешиваются. Я уже не всегда помню, где и что было. Мои наклейки мне в этом помогают. Сегодня заглянул под стол, увидел наклейку и вспомнил, какой здесь предыдущий матч был. Больше тебе скажу. Еду на игру с утра и не помню, на какой матч еду. Мне нужно посмотреть расписание, зайти в интернет. Даже не знаю, какой день недели. Число тоже не знаю. Время суток пока еще контролирую. Но это чистый кайф — то, чем я занимаюсь! Все жалобы, которые у меня есть, — на сон, на усталость — полная ерунда по сравнению с тем кайфом, который ловлю, потому что это незабываемо и уникально.

— Желаю здоровья и удачи на твоем извилистом маршруте. Чтобы мечта о 64 матчах сбылась!

— Главное, группу пройти, третий тур, а после этого буду просто отдыхать!

...В самом конце интервью с трибун «Стадиона 974» раздался такой рев, что мы поспешили внутрь чаши и успели как раз вовремя, чтобы увидеть исторический момент — пенальти и гол Криштиану Роналду на пятом чемпионате мира.

А теперь историю предстоит вершить Журавелю!