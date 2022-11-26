Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:00

«Подали заявку на Книгу рекордов Гиннесса». Интервью комментатора Тимура Журавеля, который поставил цель посетить все 64 матча ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
Тимур Журавель.
Фото Соцсети
Тимур Журавель.
Фото Соцсети
График Тимура Журавеля.
Фото Соцсети
Тимур Журавель с болельщиками.
Фото Соцсети
1/4
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» поговорил с коллегой, поставившим перед собой невероятную задачу.

Телекомментатор Тимур Журавель на ЧМ-2022 бросил себе ошеломляющий вызов. На самом компактном мировом чемпионате в истории он поставил цель, выполнение которой безумно сложно, но если и возможно, то только здесь, в Катаре, — побывать на всех 64 матчах ЧМ-2022.

Мы столкнулись с ним в перерыве матча Португалия — Гана на таком же уникальном, как и весь турнир, «Стадионе 974», построенном из 974 грузовых контейнеров и обреченном на снос максимум через полтора года. А вот достижение Тимура, если он нигде не запнется, будет вечным!

Тимур Журавель. Комментатор Журавель решил посетить все 64 матча ЧМ-2022. Говорит, что просыпается по ночам и никогда в жизни так не волновался

Между прочим, он (вернее, на телеканале за него) подал заявку на включение его достижения в Книгу рекордов Гиннесса. За 11 — футбольное число — минут на фоне тех самых контейнеров обсудили и это, и как все это красивое безумие началось, и сколько спит и что ест кандидат в рекордсмены, и есть ли у него зарубежные конкуренты, и сколько раз он уже «плыл», и как по ошибке приехал на пустой стадион, и как при таком режиме можно еще выполнять прямые репортерские обязанности, и дождался ли он конца матчей Аргентина — Саудовская Аравия и Германия — Япония.

— Книга рекордов Гиннесса для тебя отдельный вызов? — спрашиваю Журавеля.

— На самом деле да. Не знаю, как буду доказывать присутствие на всех матчах — видео показывать или еще что-то. Но этим занимаюсь не я, а наш офис. Сказали, что заявка принята на рассмотрение, но ответа пока нет.

— Там же еще деньги какие-то надо было платить за заявку?

— Денежных нюансов не знаю. Но мне кажется, что это настолько крутая штука, что можно и заплатить.

— Как тебе это вообще в голову пришло? И есть ли еще журналисты в мире, которые тем же занимаются?

— Журналистов не знаю. Знаю, что есть тик-токер, который для этой сети делает контент. Он болельщик, ходит по билетам. Пока не знаю, сорвался он или нет, потому что здесь можно сорваться. Могут, например, дорогу перекрыть, в пробку попасть. Можно приехать не на тот стадион, как я.

А началось так. Мы были здесь на Кубке Матч-Премьер в 2020 году и за три с половиной часа объехали все стадионы. Тогда в голову идея и пришла — можно же на чемпионате мира на все стадионы сходить! Потом я это предложил на канале, они ответили — а почему бы это не сделать в реальности, а не просто шутить? Так и задумали — изготовили специальные наклеечки и снимаем, по сути, реалити-шоу.

— А как ты ухитрился однажды приехать на стадион, где матчей нет?

— Здесь могут быть три стадиона рядом друг с другом, а указатели к ним стоят слишком заранее. И мы поехали на телевизионную парковку, но не того стадиона. Свернули не туда, вышли, подошли к медиавходу и поняли, что он запечатан. А при заезде на парковку никто нам не сказал, что здесь нет матча. Но быстренько переехали на нужное место.

— Внутри похолодело в этот момент?

— Честно, нет. Был запас по времени. Я же зануда.

— А как ты все это планируешь? Я видел бумажки с твоими фантастическими графиками.

— Бумажки не работают! Я расписал несколько дней, но теперь перестал это делать. Есть приложение чемпионата мира на телефоне, захожу туда, смотрю, сколько ехать до ближайшего стадиона, и от этого отталкиваюсь.

График Тимура Журавеля. Фото Соцсети
График Тимура Журавеля.
Фото Соцсети

— На поле пока далеко не все интересно — четыре нулевые ничьи, например. Так что ты не так много теряешь, когда вынужден уезжать с матчей заранее или приезжать позже.

— Я знал и то, что жизни за пределами стадиона тут будет гораздо меньше обычного, поэтому рад, что у меня такой вызов. Знаю, что мне делать каждый день с 11 утра до часу ночи. Это меня огораживает от отсутствия жизни в Дохе, в Катаре. Меня удручает, что я видел уже два матча, где на трибунах было очень много пустых мест: Сенегал — Нидерланды и Швейцария — Камерун. Это неприлично для чемпионата мира.

— Сколько времени ты спишь в день и как ты ешь?

— Я беру с собой батончики и фрукты на каждый день. Времени нормально поесть у меня нет, так что ем в дороге. По поводу сна мне нужна медицинская консультация. Потому что заканчиваю работу в четыре утра, ложусь спать. Будильник у меня на 09.30, но просыпаюсь в восемь. То ли это перевозбуждение, то ли адреналин. Короче, сплю четыре часа, и больше почему-то мне не требуется.

Луи ван Гал. «Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!» Интервью Дениса Казанского

— В такой момент организм сам себя немножко пожирать начинает, это я по себе знаю.

— Обнадежил ты меня! (Смеется.) На самом деле, думаю, что, когда будет два матча в день, для меня это будет безумно мало. Я приеду на пустой стадион в час дня и скажу: «Пустите меня! Хочу что-нибудь здесь снять». Не могу сидеть без дела, у меня такой характер.

— Не было у тебя такого ощущения, когда тебе казалось, что ты «поплыл»?

— «Поплыл», когда мы с оператором, который меня подвозил на матч, не могли пересечься около стадиона, чтобы поехать на следующий матч, где Франция играла с Австралией. Я стоял 40 минут на обочине, а он по каким-то причинам не мог подъехать. И тут я понял, что это ж!!! Начал таксистов дергать, они только наличные берут, а кэша у меня нет. Uber вызывается на другую сторону стадиона. Короче, на матч я опоздал на 40 минут.

Тимур Журавель. Фото Соцсети
Тимур Журавель.
Фото Соцсети

— Какой максимум и минимум ты смотрел по матчам?

— Меньше всего смотрел Францию, чуть больше тайма. Остальные матчи смотрю в среднем по 85 минут. Матчи с открытыми концовками, такие как Аргентина — Саудовская Аравия или Германия — Япония, смотрел до конца, жертвуя началом следующего матча. Нужно было зафиксировать послематчевые эмоции. Но на самом деле все равно успевал к стартовому свистку. Вернее, после Саудовской Аравии я опоздал на следующий матч на 12 минут, а после Японии и вовсе к началу успел. Жертвы небольшие.

— Как будет в третьем туре, когда два параллельных матча, а один из матчей на «Аль-Бейте», в пустыне, откуда долго добираться куда угодно?

— За 45 минут можно доехать. Те, кто задает этот вопрос, немножко недооценивают ситуацию. Когда идут матчи, на дорогах свободно. Выбежать на 15-й минуте игры и приехать на последние 20 минут другой игры — вполне решаемая задача.

Веселые болельщицы из&nbsp;Камеруна. Декольте камерунки, блондинка из Нидерландов, мексиканская ведьма. Рейтинг болельщиц на ЧМ в Катаре

— Ты же не сам за рулем?

— Иногда сам, но в основном меня подвозит оператор, чтобы я мог по дороге что-то снимать.

— Как при таких раскладах еще работать удается?

— В час ночи приезжаю домой, в начале второго сажусь и монтирую итоги дня примерно за два с половиной часа. Отправляю в Москву, чтобы они уже финальную версию сделали. То есть выполняю работу примерно на 80 процентов.

— Кто тебе помогает в организации всего этого процесса?

— Аккредитации заказывал наш офис. Здесь есть продюсер, который помогает мне с какими-то пропусками, оператор, который меня подвозит. Все в нашей группе готовы меня подстраховать.

Тимур Журавель с болельщиками. Фото Соцсети
Тимур Журавель с болельщиками.
Фото Соцсети

— Нет опасности, что куда-то могут не аккредитовать?

— Мы подстраховались и заказали на все 64 матча так называемый social media desk. Я прохожу как журналист соцсетей. И у меня есть стол, такой же, как комментаторский, только без звукового пульта. Это гарантированный стол на каждый матч. Я не завишу от каких-то случайностей. Только если стадион опять не перепутаю.

— Такая подстраховка — важнейшая вещь, когда всё «на тоненького».

— Да, я вижу очереди, которые стоят в телевизионном компаунде, им выдают аккредитации по листу ожидания. Все думают, что, если у тебя есть основная аккредитация, она гарантирует тебе место на трибуне. Нет! На больших турнирах не так. К обычной аккредитации тебе нужен еще посадочный билет. Обычная аккредитация позволяет зайти на территорию стадиона и в пресс-центр, который далеко за стадионом.

Криштиану Роналду празднует гол в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Гана (3:2) на&nbsp;фоне баннера с&nbsp;Лионелем Месси. Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022

— Знают ли иностранные журналисты о твоем челлендже?

— Пока еще не особенно знают. Но некоторые работники стадиона уже узнают мои наклейки. Кстати, здесь очень много русских в техподдержке работает. Один парень, Виктор, взял у меня автограф на стикере, передал забытый мной на предыдущем матче адаптер и сказал, что они меня между собой обсуждают. Еще на «Халифе» женщина-француженка, координатором работает, сказала: «А, это вы! Это для вас меня просят дополнительные автомобильные пропуска сделать, чтобы вы поближе подъезжали к стадионам?» Я говорю: «Да!» Но пропуска она пока все равно не дает.

— Ты хоть успеваешь оценивать стадионы, их уникальность?

— Этот, контейнерный, конечно, запоминающийся, но некоторые у меня уже смешиваются. Я уже не всегда помню, где и что было. Мои наклейки мне в этом помогают. Сегодня заглянул под стол, увидел наклейку и вспомнил, какой здесь предыдущий матч был. Больше тебе скажу. Еду на игру с утра и не помню, на какой матч еду. Мне нужно посмотреть расписание, зайти в интернет. Даже не знаю, какой день недели. Число тоже не знаю. Время суток пока еще контролирую. Но это чистый кайф — то, чем я занимаюсь! Все жалобы, которые у меня есть, — на сон, на усталость — полная ерунда по сравнению с тем кайфом, который ловлю, потому что это незабываемо и уникально.

Момент матча между сборными Аргентины и&nbsp;Саудовской Аравии. Чемпионат мира по смелости. Колонка Казакова

— Желаю здоровья и удачи на твоем извилистом маршруте. Чтобы мечта о 64 матчах сбылась!

— Главное, группу пройти, третий тур, а после этого буду просто отдыхать!

...В самом конце интервью с трибун «Стадиона 974» раздался такой рев, что мы поспешили внутрь чаши и успели как раз вовремя, чтобы увидеть исторический момент — пенальти и гол Криштиану Роналду на пятом чемпионате мира.

А теперь историю предстоит вершить Журавелю!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
26
38
Читайте также
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Семин считает, что у Саудовской Аравии есть большие шансы на выход из группы на ЧМ-2022
Ондуа — о бутсах с российским флагом: «Почему я должен отказаться от своего дома?»
Газзаев: «Если Саудовская Аравия покажет свой футбол, то у сборной Польши не будет никаких шансов»
Рой Кин недоволен игрой Англии с США на ЧМ-2022
Ондуа считает, что Камерун обязательно должен обыграть Сербию на ЧМ в Катаре
Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча чемпионата мира? Объяснение вирусного видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Станет ли Жиру лучшим бомбардиром в истории Франции и спасет ли Месси Аргентину? Главные интриги дня

«Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна