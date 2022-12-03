Уругваец Хименес пошел вразнос — назвал ФИФА «кучкой ублюдков» и ударил чиновника. Какие будут последствия?

Недоволен судейскими ошибками.

Вылет сборной Уругвая с чемпионата мира получился скандальным. Южноамериканцы могли выйти в плей-офф, если бы забили еще один мяч в ворота Ганы, а получили вместо этого победу корейцев в концовке игры с Португалией и третье место в группе — Южная Корея обошла Уругвай по разнице мячей.

Уругвайцы могли забить еще, но главный арбитр встречи — немец Даниэль Зиберт — не поставил два пенальти в ворота Ганы. Это привело к потасовке в конце игры, где особо отличился защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес.

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес ругается с арбитром. Фото Reuters

Хименес назвал ФИФА «кучкой ублюдков»

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как Хименес активно высказывал свое недовольство в адрес Зиберта. Немецкому арбитру пришлось в спешке покидать поле, а защитника сборной Уругвая пытались успокоить партнеры по команде.

Хосе Мария, прорываясь к судье, в порыве эмоций попал локтем по голове одному из представителей ФИФА. После этого Хименес, проходя мимо прессы, сказал в камеру: «Кучка ублюдков! Все они — сборище воров и сукины дети! Так и запишите». Видимо, это было адресовано в адрес судей или даже ФИФА.

Реакция на поступок Хименеса в СМИ

По информации южноамериканского сайта TyC Sports, Хименес ударил локтем по голове директора по проведению соревнований ФИФА. С учетом того, что Хосе Мария сказал на камеру, его могут дисквалифицировать.

El Espanol считает, что Хименес ударил представителя ФИФА специально, поскольку не смог добраться до Зиберта и решил выместить свой гнев на ком-то из официальных лиц. С определенного ракурса кажется, что уругваец и правда мог сделать это преднамеренно.

Испанская Marca заявила, что Зиберт допустил ошибку, но и Хименес не имел права себя так вести. «Ни Хименес, ни Кавани не отдавали себе отчет, и уж тем более не думали о том, какие могут быть последствия», — написал журналист Хосе Феликс Диас. Напомним, что Кавани разбил монитор ВАР после того, как Зиберт не разглядел на нем нарушений правил со стороны ганцев.

При этом Marca отмечает, что возможные наказания не коснутся уругвайцев в их клубах: «И «Валенсия», и «Атлетико» могут быть спокойны. Оба игрока смогут присоединиться к командам после возобновления сезона. Скорее всего, Хименес и Кавани будут наказаны, но лишь в сборной».

Что касается Зиберта, то его выступления на мундиале, по мнению Marca, закончены — вряд ли он получит назначения на матчи плей-офф после столь скандальных решений.

Что пишут по этому поводу в соцсетях

«Дисквалификация Хименеса будет огромной», — написал испанский футбольный блогер MisterChip (3,4 млн подписчиков в соцсетях).

«Нельзя допустить, чтобы дисквалификация Хименеса распространилась на «Атлетико», — заявил один из фанатов «матрасников».

«Муслера, Хименес и Годин — головорезы, которые нападают на судей. Надеюсь, что этих больных неудачников накажут», — написал RumaVergara.

«На месте Хименеса я бы тоже пытался прибить такого судью», — признался JMCorvillo.