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27 ноября, 21:25

Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

Отдел фото «СЭ»
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией.
Фото Reuters
Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира.
Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири.
Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды.
Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время.
Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией.
Фото Reuters
После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного.
Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя.
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото AFP
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Кадры из столиц Катара и Бельгии во время и после игры чемпионата мира.

Бельгия провалилась во втором матче на ЧМ-2022. Сборную Марокко не смутил отмененный гол в конце первого тайма, после перерыва она забила еще дважды и одержала яркую победу — 2:0.

Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира. Фото Reuters
Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира. Фото Reuters
Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири. Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири. Фото Reuters
Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды. Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды. Фото Reuters
Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время. Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией. Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters

За матчем в Дохе следили в том числе на улицах Брюсселя. В Бельгии живет немало выходцев из Марокко.

После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного. Фото Reuters
После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя. Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя.
Фото Reuters

После игры в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Десятки человек начали жечь фаеры, бросать кирпичи в автомобили. Полиция отреагировала на ситуацию, но далеко не сразу ее удалось взять под контроль. Перевернутые машины и огонь, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержания хулиганов — все это увидели в столице Бельгии.

Погромы и костры в центре Брюсселя, устроееные мигрантами из Марокко. Фото Reuters
Фото Reuters
Полицейские наводят порядок на улицах столицы Бельгии. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйство мигрантов из Марокко в Брюсселе после победы национальной команды над сборной Бельгии в Катаре. Фото AFP
Фото AFP

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал футбольных болельщиков не появляться в центре города. Движение общественного транспорта было приостановлено. Ситуацию удалось стабилизировать к 19:30 по местному времени (21:30 мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
фото
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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