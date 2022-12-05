Как Хорватия это делает?! Она снова выиграла серию пенальти на чемпионате мира

Вице-чемпионы мира выбили Японию и вышли в четвертьфинал.

Кто фаворит?

На бумаге исход этой встречи был наименее предсказуемым из всех матчей 1/8 финала. Шансы Хорватии выглядели предпочтительнее, но их нельзя было назвать космическими. Хотя вице-чемпионы мира наверняка вздохнули с облегчением, когда узнали, что избегут в первом раунде плей-офф предполагаемой встречи с Испанией или Германией.

А как на соперника смотрели из Японии? С уважением, но с оптимизмом. Азиаты уже обыграли на чемпионате мира двух грандов, одного из которых лишили плей-офф. Впереди им предстояла встреча с крепким противником, но все же не такого высокого уровня, как поверженные Испания и Германия. К тому же у Японии была собственная сверхмотивация: четыре года назад она уступила в 1/8 финала Бельгии, ведя со счетом 2:0 к середине второго тайма.

Хорватия вообще выглядела удобным соперником для японцев. «Шашечные» любят действовать с высокой линией обороны, мало забивают и плохо реализуют моменты из-за отсутствия топ-форварда, а также сами склонны к контригре. Япония даже не планировала владеть мячом, потому что у нее строго контратакующая сборная: Коста-Рике она уступила во многом из-за того, что вынужденно играла первым номером, а двух других оппонентов переборола быстрыми выпадами. Проще говоря, Хорватию ожидало тяжелейшее испытание.

Сильный тайм азиатов

Японцы еще и выстроились в блоке 5-4-1, который успешно зарекомендовал себя в предыдущей встрече с Испанией. До этого команда Хадзимэ Мориясу ставила в основу пару центральных защитников, однако сейчас выбрала более оборонительный вариант.

Однако «автобусом» игру японцев назвать нельзя. Это Польша против Франции и Аргентины запиралась в обороне, напрасно пытаясь отстоять 0:0. А Япония сразу же начала колоть соперника не только контратаками, но и угловыми со штрафными — неплохие моменты упустили Маэда и Танигути. Все происходило так, как и предсказывалось: европейцы неумело позиционно нападали, а азиаты впечатляли контратаками и стандартами.

5 декабря. Япония — Хорватия — 1:1, пен. 1:3. Фото Reuters

Периодически хорваты все же добирались до ворот Гонды — могли забивать и Крамарич, и Петкович, и Перишич. Но счет оставался 0:0, а хорватские болельщики после упущенных моментов вспоминали главную проблему сборной — нехватку забивного нападающего вроде Манджукича или Шукера.

У японцев, правда, тоже нет форвардов-убийц, но им они и не нужны — достаточно отработанных до автоматизма комбинаций и дисциплины. Хорватские защитники заметно нервничали весь первый тайм и прямо перед перерывом все-таки дрогнули: после очередного углового Маэда открыл счет.

5 декабря. Япония — Хорватия — 1:1, пен. 1:3. Деян Ловрен и Иван Перишич. Фото AFP Фото AFP

Точная подача Ловрена

В перерыве стоило ожидать порции замен от Мориясу, которые стали фирменным отличием сборной Японии на турнире. Она во всех матчах делала перестановки перед началом второго тайма, и, как известно, они помогли «Синим самураям» обыграть Германию и Испанию.

На этот раз Мориясу решил оставить всех на местах, ведь счет был в пользу его команды, и не тасовал состав до тех пор, пока Далич не сделал свой ход — на 63-й минуте Будимир заменил Петковича.

Может быть, тренер восточной сборной пожалел о том, что на этот раз затянул с заменами. Именно в начале второго тайма хорваты открыли счет. Помогла им редкая удачная позиционная атака, в ходе которой японцы нетипично для себя вжались в штрафную. У Ловрена появилось пространство для подачи, что он и сделал — Перишич забил десятый гол за хорватов на крупных турнирах и стал по этому показателю лучшим в футбольной истории страны.

5 декабря. Япония — Хорватия — 1:1, пен. 1:3. Гол Марсело Брозовича. Фото Reuters Фото Reuters

Привычный сценарий для «Шашечных»

Японцы будто бы были готовы к пропущенному мячу — в ответной атаке Эндо чуть снова не вывел свою сборную вперед. Но и у хорватов был аналогичный опасный момент, когда опасно издали пробил Перишич. В обоих случаях аплодисменты сорвали вратари — Ливакович и Гонда.

Первый тайм проходил бодро, а после 60-й минуты активность соперников стала спадать. Было заметно, что оппоненты боятся ошибиться, поэтому игра вошла в клинч и плавно перетекла в дополнительное время. А что такое овертайм для хорватов? Родная стихия! Четыре года назад в России они провели по 120 минут в каждом из матчей плей-офф на пути к финалу, причем во всех отыгрывались по ходу встреч. Все указывало на то, что и сейчас «Шашечные» пройдут дальше.

Далич стал готовиться к серии пенальти задолго до нее: по ходу овертайма он выпустил на замену четырех атакующих футболистов, причем с поля ушли в том числе Модрич и Ковачич. А Мориясу в дополнительное время сделал лишь одну перестановку.

Вероятно, это повлияло на исход встречи. Японцы слабо исполнили первые два удара (Ливакович без труда отразил оба), в то время как хорваты легко реализовали свою первую пару 11-метровых. Потом, правда, Ливая попал в штангу, но Ливакович моментально отнял у японцев надежду — хорватский голкипер отразил три пенальти и стал безусловным героем встречи. А «Шашечные» успешно преодолели 120 минут и серию пенальти. Впереди — четвертьфинал с победителем пары Бразилия — Корея.