ФИФА намерена проводить ЧМ раз в три года. Инфантино понравился зимний вариант

Готовы к изменениям?

Чемпионат мира едва завершился, а футбольные власти уже задумались о революции. Как сообщает Daily Mail, президенту ФИФА Джанни Инфантино настолько понравился турнир в Катаре, что он готов изменить периодичность проведения главного мирового форума. «Коммерческий и спортивный успех чемпионата мира придал уверенности Инфантино, — пишет газета. — Он убежден, что проведение турнира в разгар европейской зимы изменило правила игры и доказало: у футбола есть потенциал для развития и глобализации».

На прошлой неделе президент ФИФА уже озвучил несколько ключевых решений. Инфантино объявил о том, что в 2025 году стартует новый формат Клубного ЧМ с участием 32 команд. Кроме того, глава организации заявил, что формат следующего чемпионата мира может быть пересмотрен — возможно, 48 сборных будут разбиты на 12 групп по четыре участника, а не на 16 по три.

Фото Global Look Press

Однако на тему сокращения перерыва между главными турнирами планеты Инфантино в последнее время публично не высказывался. Не секрет, что он продавливал идею проведения ЧМ каждые два года, но УЕФА и южноамериканская конфедерация КОНМЕБОЛ высказались против этой инициативы и даже пригрозили бойкотом.

Daily Mail подчеркивает, что Инфантино не сдается. Теперь он хочет проводить чемпионат мира раз в три года, однако изменения если и вступят в силу, то не раньше 2030 года. Швейцарец намерен остаться на своем посту до 2031 года и осуществить идею.

Фото Global Look Press

Причины стремления ФИФА к уменьшению цикла лежат на поверхности: ни один турнир по доходам не может сравниться с чемпионатом мира, и в Катаре организация заработала солидную сумму. На последнем ЧМ ФИФА выручила 10,5 миллиарда долларов — на миллиард больше, чем четыре года назад. Эти цифры озвучил сам глава Международной федерации футбола.

Известно, что у идеи Инфантино есть сторонники. Например, представители конфедераций Африки и Азии выражали поддержку ФИФА. Однако для перехода на трехлетний цикл мировым футбольным властям нужно одобрение всех конфедераций. Ожидается, что предложение обсудят на одном из ближайших конгрессов ФИФА.