Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022

Самые близкие родственники футболистов на чемпионате мира в Катаре.

После исторической победы над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира полузащитник сборной Марокко Софиан Буфаль трогательно отпраздновал это событие, станцевав на поле со своей мамой. Родители и жены тепло и эмоционально поддерживают своих родных в Катаре — и на это стоит посмотреть.

Чаще всего во время матчей в объективы камер попадают супруги футболистов и их дети. Многие игроки после победных матчей спешат обнять своих родных и поделиться радостью. Яркие снимки — ниже.

Кто нередко остается за кадром, так это матери и отцы, переживающие за своих сыновей. Но после триумфа Марокко в матче с Португалией радость и танец Софиана Буфаля со своей мамой никак не могли остаться незамеченными. Это было красиво.

Даже главный тренер команды Валид Реграги не удержался от того, чтобы подбежать к трибуне и принять поздравления от своих самых близких людей, чем растрогал всех окружающих их болельщиков.

Победа над сборной Бельгии в группе вдохновила еще одного полузащитника сборной Марокко Ашрафа Хакими настолько, что он сразу же побежал к своей маме. После игры футболист выложил эти милые кадры на своих страничках в соцсетях и поблагодарил маму за любовь и помощь. Подобные сцены и снимки сопровождали весь путь Марокко до полуфинала.

Поддержать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Катар приехало все его большое семейство, так что во время матча объективы фотокамер направлены не только на самого знаменитого игрока, но и на членов его семьи.

Активно болеют за Лионеля как его супруга Антонелла с тремя сыновьями, так и его родители — мама Селия Мария Куччиттини и папа Хорхе Орасио Месси, которого вы без проблем узнаете на снимках среди его многочисленных родственников.

Выделяется на трибунах и мама французского форварда Килиана Мбаппе Файза Ламари. После матчей она с удовольствием общается не только со своим знаменитым сыном, но и с его партнерами по сборной, например с Антуаном Гризманном. Поддерживает Килиана во время матчей и его папа Вилфрид.

Приезжал в Катар отец бразильца Неймара, чья сборная уже вылетела из турнира после поражения от Хорватии. Матч своей национальной команды против Южной Кореи Неймар да Силва Сантос-старший смотрел с трибуны в компании бразильской модели и невесты немецкого вратаря Кевина Траппа Изабель Гулар.

У защитника покинувшей чемпионат мира сборной Нидерландов Дейли Блинда его отец Данни мог находиться с сыном постоянно, ведь работает он ассистентом главного тренера команды.

И вот самые яркие вторые половинки, переживающие за своих мужчин во время турнира.

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Невеста бельгийского вратаря Тибо Куртуа Мишель Герциг.

Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг.

Ариадна — девушка защитника сборной Германии Тило Керера.

Зои Кристофоли — жена французского защитника Тео Эрнандеса.

Жена французского защитника Тео Эрнандеса Зои Кристофоли.

Источник фото — AFP, Reuters, Global Look Press