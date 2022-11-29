Сегодня, 16:40
— Начинаем с блица. Что во втором туре ЧМ-2022 особенно удивило?
— Миллиметр имени Криштиану Роналду в матче с Уругваем. И ситуация с марокканским вратарем в игре с Бельгией. Яссин Буну вышел на разминку, был с командой во время исполнения гимна, а потом внезапно исчез. И уже на общем фото перед стартовым свистком место Буну занял Мунир Мохамеди. Но даже потеря основного голкипера не помешала Марокко выиграть всухую.
— Что огорчило?
— Качество игры сборной Японии в матче с Коста-Рикой. Ну и, как следствие, результат — 0:1. Теперь у команды Хадзимэ Мориясу минимальные шансы выйти из группы.
— А что насмешило?
— Хорватско-канадская пикировка. После поражения от Бельгии Джон Хердман, тренер сборной Канады, сказал своим игрокам: «Мы ****** [поимеем] Хорватию!» В ответ загребский таблоид опубликовал на обложке коллаж. Обнаженный Хердман, рот и пах прикрыты флагами в форме кленового листа. Рядом надпись: «У тебя есть язык. Но есть ли у тебя яйца?»
— Герой тура?
— Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг. Именно он, сравняв счет в матче с Испанией, спас немцев от вылета. Да и гол забил классный.
— Фраза тура?
— Признание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне: «У нас нет шансов на победу в ЧМ-2022, мы слишком старые». Он прав. Матч с Марокко это подтвердил.
— У Бельгии действительно в бой идут одни старики. И все-таки не ожидал, что они на марокканцах споткнутся.
— А я накануне ЧМ-2022 говорил вам в интервью, что не верю в сборную Бельгии. Она уже с ярмарки едет. Потому что последние несколько лет вообще не меняется. И это не стабильность — стагнация!
— Грустно.
— Пик сборной был четыре года назад — в России. Возможно, у Роберто Мартинеса оставались иллюзии, что команда сложена идеально. Но в итоге Бельгия с чемпионата мира уплывает. Да, теоретически еще не все потеряно — достаточно обыграть в последнем туре Хорватию. Но такой расклад мне кажется маловероятным.
— Чем марокканцы хороши?
— Уже в стартовом туре с Хорватией продемонстрировали порядок и класс. С Бельгией смотрелись еще лучше. Терпение, отличная игра в каждой линии, великолепная реализация моментов. Марокко и в плей-офф может шороху навести. Там собраны исполнители высокого уровня.
— Например?
— На флангах обороны — Мазрауи из «Баварии» и Хакими из «ПСЖ». В центре — Саисс, автор первого гола в ворота бельгийцев. Опытнейший защитник, шесть сезонов провел в АПЛ, теперь в «Бешикташе». В опорной зоне отмечу Амрабата из «Фиорентины», в атаке — Зиеша из «Челси», Эн-Несери из «Севильи» и Абухляля, который регулярно забивает за «Тулузу», а сейчас и Бельгию окончательно похоронил. Валид Реграги, тренер марокканцев, за два с половиной месяца, что управляет процессом после увольнения Вахида Халилходжича, склеил всю эту мощную компанию, сложилась химия, и вот результат — уже четыре очка!
— И ни одного пропущенного мяча.
— Причем с разными вратарями! А ведь африканцам на старте противостояли полуфиналисты ЧМ-2018! В успехе сборной Марокко нет ничего случайного. Она вполне может повторить историю 1986-го, когда вышла из группы с первого места, опередив Англию, Польшу и Португалию. А сгорела в 1/8 финала немцам и Маттеусу, который на 88-й минуте забил единственный гол.
— Вы изначально не верили в бельгийцев, а я — в хорватское сборище ветеранов. Но те, в отличие от Витселя и Азара, пока держатся бодряком.
— Вы заблуждаетесь, ставя знак равенства между этими командами. Если у Бельгии куча кадровых проблем, возрастная защита и в центре поля все завязано на одном Де Брейне, то у Хорватии средняя линия гораздо интереснее. Да, Модричу уже 37, но Брозович, Ковачич и Пашалич моложе, а главное, по-прежнему в порядке. В центре обороны выделяется 20-летний Гвардиол, на левом фланге — 24-летний Соса... Нет-нет, Хорватия — это не Бельгия номер два.
— Дерзкие слова Джона Хердмана разозлили не только хорватских репортеров, но и сборников?
— Разумеется! На больших турнирах такие вещи не просто дают дополнительную мотивацию, они служат установкой на игру. Даже необязательно разбирать соперника на молекулы. Зачитай все, что наговорили в адрес твоей команды, и она будет готова разорвать кого угодно.
— Что хорваты и сделали. 4:1!
— Ну а Хердман... Слишком уж по-киношному подошел он к установке. Но Голливуд для игры, а не для слов. Пусть и уверяет, что о своем высказывании не жалеет, запоминается последнее. В данном случае — счет на табло.
— В воскресенье Бельгия с Марокко и «Зенит» со «Спартаком» играли в одно время. Какой матч смотрели вы?
— Оба! Один по телевизору, второй — в компе.
— Уровень футбола — небо и земля?
— Ну нет! На чемпионате мира скорости другие, зато концовка в Кубке России все компенсировала.
— Впечатление?
— Жуть! Ремейк Раменского. Но я не поклонник мордобоя на футбольном поле. Мне тяжело было на это смотреть. Андрей Мостовой потом говорил в интервью, что спартаковцы весь матч провоцировали игроков «Зенита». С поля виднее, но в трансляции и намека не было. То, что произошло на последних минутах, стало полной неожиданностью.
— Разобрались, кто был зачинщиком?
— Барриос и Промес. Не сдержались, устроили стычку, из которой и возгорелось пламя. Народ со скамейки прыгнул на поле, пошел настоящий микс-файт... Кошмар!
— После этого многие сразу полезли в интернет — выяснять, когда «Зенит» и «Спартак» сойдутся вновь, уже в рамках чемпионата.
— Да, теперь 7 мая 2023-го — «красный день календаря»! Мало того что обе команды в чемпионской гонке, так еще и разогрев перед очной встречей удался. Правда, мне он не по душе. Абсолютно таблоидная история. А хочется говорить об игре.
— Тогда возвращаемся к ЧМ-2022. Как вам центральный матч второго тура?
— Испания — Германия? У этих сборных была одна цель — не проиграть. О победе думали в последнюю очередь. Если команды выходят без чистых нападающих, ждать фейерверка точно не стоит. Забавно, что когда их выпустили на поле, оба сразу забили. Сначала Мората, потом Фюллькруг.
— Исчерпывающе.
— Сравнивать футбол с шахматами — моветон. Но тут аналогия напрашивается. Пошли е2-е4 — и все, на час с копейками зависли над доской, размышляя над следующим ходом. Пока Альба не отыскал в штрафной Морату. А дальше — атакующие замены, игра раскрылась, и к концу матча мы уже увидели настоящую рубку.
— Лучше поздно, чем...
— Надо понимать, что стилистически обе сборные последнего времени воспитаны клубным футболом Пепа Гвардиолы. Этот футбол как раз предполагает вот такое умное авторское кино. В которое нужно вдумываться, всматриваться. Не берусь осуждать тех, кто назовет его скучным. Но свои поклонники есть и у высокоинтеллектуальной игры, которую мы наблюдали первые 60 минут в матче Испания — Германия.
— Ситуация в группе Е запутанная. Кто же пробьется в плей-офф?
— Я на сто процентов уверен в испанцах. И на 80 — в немцах. Для них не проблема победить Коста-Рику с разницей в два мяча. Но если рассуждать глобально, нынешняя сборная Германии — продолжение той команды, которая грустно выступила на ЧМ-2018. Мне кажется, и в Катаре котировать ее высоко не имеет смысла.
— Велика вероятность, что уже в 1/8 финала встретятся Аргентина и Франция. Кто из них на данный момент выглядит предпочтительнее?
— Франция! Она сейчас летучая. Во многом благодаря Мбаппе, который в невероятной форме. Ты следишь за каждым его движением на поле и получаешь море удовольствия. Скорость, пластика, техника, мысль, исполнение... Все атрибуты игрока, которого скоро будем называть великим. Пока в Катаре он самый яркий, затмил и Месси, и Криштиану. Впрочем, Лео постепенно набирает обороты — как и вся сборная Аргентины.
— Так вам бы хотелось увидеть битву Месси и Мбаппе уже в первом раунде плей-офф?
— Мне вообще все равно, как сложится турнирная сетка. В этом плане я фаталист. Прекрасно понимаю тех, кто мечтает о финале Португалия — Аргентина. Чтобы Криштиану и Месси наконец решили между собой, кто из них круче. Лео против Кильяна — тоже здорово. Ну а если им суждено встретиться на ранней стадии — что ж...
— Се ля ви.
— Вот-вот. Влиять на это бессмысленно. Знаем миллион примеров в истории футбола и хоккея, когда кто-то пытался подобрать себе соперника в матчах на вылет — и чем все заканчивалось. Думаю, ни Франция, ни Аргентина подобными фокусами заниматься не будут. По крайней мере настрой должен быть таким. Если нет — титул точно не выиграешь.
— Вам жаль, что первый гол Португалии в ворота Уругвая записали не на Криштиану Роналду?
— Слово «жалость» здесь неуместно. Повторы дают понять, что мяча он не коснулся. Значит, автором гола становится Бруну Фернандеш — лучший игрок матча. Все справедливо. А за Криштиану не переживайте. Не сомневаюсь, в Катаре он забьет свой девятый мяч и догонит легендарного Эйсебио по количеству голов за сборную Португалии на чемпионатах мира. Возможно, это случится в ближайшем туре.
— Не исключено. Вон даже арбитры Португалии благоволят — второй раз подряд забивает с «левого» пенальти.
— Да, пока ей везет. Ну а судьи, которые работали на матче Португалия — Уругвай, включая тех, кто сидел на ВАР, подписали себе приговор и прощание с ЧМ-2022. Падающий Хименес касается мяча опорной рукой, она в естественном положении — на мой взгляд, это не 11-метровый.
— Бразилия в Катаре кажется неуязвимой?
— Да. Вот сейчас ее соперником была сборная Швейцарии — терпеливая, цепкая, надежно играющая в обороне. Но бразильцы справились и без Неймара. Я уже отмечал — нет от него у команды прежней зависимости. В понедельник в решающий момент на сцену вышел человек, которого сам Неймар назвал лучшим полузащитником мира. И Тите на пресс-конференции эти слова подтвердил.
— Вы о Каземиро?
— Ага. В этой команде он главный элемент, связующее звено между защитой и атакой. Если у Аргентины все строится на Месси, то у Бразилии ключом к игре считаю Каземиро. Он и помог роскошным ударом вскрыть насыщенную швейцарскую оборону.
— Бразилия и Португалия уже обеспечили себе пропуск в плей-офф. Кто составит им компанию — соответственно в группе G и H?
— Априори больше шансов у Швейцарии и Ганы, которые набрали по три очка. У конкурентов — на два меньше. Особенно интригует противостояние Ганы и Уругвая. Ух, какая будет заруба! В Камерун и Корею веры мало. Правда, мы не знаем масштаб ротации у португальцев и бразильцев. Она может серьезно повлиять на турнирный расклад.
— Ваши-то симпатии на чьей стороне?
— Буду болеть за Гану, которая в Катаре показывает яркий футбол. Чего не скажешь об Уругвае. Ну и надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию.
— Из тех, кто лидирует в своих группах, сборная Польши — самая унылая?
— Англия недалеко от нее ушла. Смотришь и поражаешься — как при таком количестве умных, искрящих исполнителей можно по доброй воле играть на 0:0? Где атака? Откуда у Гарета Саутгейта тяга к крайне острожному, скучному футболу? Почему на скамейке прописались Фоден и Трент? Но это с одной стороны.
— А с другой?
— Как раз с Саутгейтом и его суровым прагматизмом Англия добралась до полуфинала ЧМ-2018, потом и до финала Евро. А если в Катаре все повторится? Главный критерий — результат!
— С Ираном-то в первом туре отожгли.
— Иран подкосила ранняя замена из-за травмы основного вратаря Бейранванда. Его сменщик Хоссейни, мягко говоря, не выручил. Вот англичане и покуражились. Зато в матче с США была выдающаяся скука!
— Меня под такой футбол едва не сморило. А вас?
— Мне больше повезло. Был в это время в Петербурге, обсуждал с коллегами-телевизионщиками работы в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Футбол на телефоне включил без звука. Периодически посматривал на экран, но быстро убедился, что ничего интересного там не происходит.
— Теперь о поляках.
— При Паулу Соузе они играли иначе. Казалось, и на ЧМ-2022 будет что-то любопытное. В атаке Левандовски с Пентеком, под ними Крыховяк, рядом Зелиньски, Шиманьски... Но Соуза ушел, назначили Михневича. А он ставит простой футбол. На первом плане не ажурные комбинации — результат. Так что нынешняя Польша довольно предсказуема — во всех смыслах.
— Чего ждете от матча Иран — США?
— Удалений!
— У Ирана?
— Думаю, обе сборные доиграются до красных карточек. Все к этому располагает — особенно с учетом того, какая геополитическая интрига вшита в игру. У нее совершенно не футбольный подтекст.
— О да!
— Давно такого не было. Разогрев перед игрой Хорватия — Канада теперь может показаться жалким кривляньем. Медиакоманда американцев подкорректировала флаг Ирана, убрав с него эмблему Исламской Республики — в поддержку протестов в этой стране. Все вопросы к тренерам накануне матча не про футбол, а про политику...
— Кто же шагнет в плей-офф?
— Иран сейчас хорош. Помимо запредельной мотивации на его стороне и сумасшедшая поддержка болельщиков. В Катаре их очень много, они реально добавляют команде энергии, гонят ее вперед. А ситуацию в сборной США описал Эрик Виналда. Помните такого?
— Конечно. Легенда соккера.
— Да. Цитирую: «Проблема американского спорта в идее — «Победим в следующий раз». Нет вылета и повышения в классе. Поражения дают вознаграждение. Например, драфтом. В решающие моменты мы не знаем, как победить. Мы не привыкли к этому, пытаемся не проиграть. Вот и получаем, что заслужили, — ничью».
— Значит, ваш фаворит — Иран?
— Да. Ставлю 70 против 30, что именно он и попадет в плей-офф.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)