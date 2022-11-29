Денис Казанский: «В матче Иран — США жду удалений. Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

Популярный телекомментатор — об итогах второго тура ЧМ-2022.

Блиц

— Начинаем с блица. Что во втором туре ЧМ-2022 особенно удивило?

— Миллиметр имени Криштиану Роналду в матче с Уругваем. И ситуация с марокканским вратарем в игре с Бельгией. Яссин Буну вышел на разминку, был с командой во время исполнения гимна, а потом внезапно исчез. И уже на общем фото перед стартовым свистком место Буну занял Мунир Мохамеди. Но даже потеря основного голкипера не помешала Марокко выиграть всухую.

— Что огорчило?

— Качество игры сборной Японии в матче с Коста-Рикой. Ну и, как следствие, результат — 0:1. Теперь у команды Хадзимэ Мориясу минимальные шансы выйти из группы.

— А что насмешило?

— Хорватско-канадская пикировка. После поражения от Бельгии Джон Хердман, тренер сборной Канады, сказал своим игрокам: «Мы ****** [поимеем] Хорватию!» В ответ загребский таблоид опубликовал на обложке коллаж. Обнаженный Хердман, рот и пах прикрыты флагами в форме кленового листа. Рядом надпись: «У тебя есть язык. Но есть ли у тебя яйца?»

— Герой тура?

— Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг. Именно он, сравняв счет в матче с Испанией, спас немцев от вылета. Да и гол забил классный.

— Фраза тура?

— Признание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне: «У нас нет шансов на победу в ЧМ-2022, мы слишком старые». Он прав. Матч с Марокко это подтвердил.

Аксель Витсель. Фото Reuters

Стагнация

— У Бельгии действительно в бой идут одни старики. И все-таки не ожидал, что они на марокканцах споткнутся.

— А я накануне ЧМ-2022 говорил вам в интервью, что не верю в сборную Бельгии. Она уже с ярмарки едет. Потому что последние несколько лет вообще не меняется. И это не стабильность — стагнация!

— Грустно.

— Пик сборной был четыре года назад — в России. Возможно, у Роберто Мартинеса оставались иллюзии, что команда сложена идеально. Но в итоге Бельгия с чемпионата мира уплывает. Да, теоретически еще не все потеряно — достаточно обыграть в последнем туре Хорватию. Но такой расклад мне кажется маловероятным.

— Чем марокканцы хороши?

— Уже в стартовом туре с Хорватией продемонстрировали порядок и класс. С Бельгией смотрелись еще лучше. Терпение, отличная игра в каждой линии, великолепная реализация моментов. Марокко и в плей-офф может шороху навести. Там собраны исполнители высокого уровня.

— Например?

— На флангах обороны — Мазрауи из «Баварии» и Хакими из «ПСЖ». В центре — Саисс, автор первого гола в ворота бельгийцев. Опытнейший защитник, шесть сезонов провел в АПЛ, теперь в «Бешикташе». В опорной зоне отмечу Амрабата из «Фиорентины», в атаке — Зиеша из «Челси», Эн-Несери из «Севильи» и Абухляля, который регулярно забивает за «Тулузу», а сейчас и Бельгию окончательно похоронил. Валид Реграги, тренер марокканцев, за два с половиной месяца, что управляет процессом после увольнения Вахида Халилходжича, склеил всю эту мощную компанию, сложилась химия, и вот результат — уже четыре очка!

— И ни одного пропущенного мяча.

— Причем с разными вратарями! А ведь африканцам на старте противостояли полуфиналисты ЧМ-2018! В успехе сборной Марокко нет ничего случайного. Она вполне может повторить историю 1986-го, когда вышла из группы с первого места, опередив Англию, Польшу и Португалию. А сгорела в 1/8 финала немцам и Маттеусу, который на 88-й минуте забил единственный гол.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022. Фото Reuters

Хорватия

— Вы изначально не верили в бельгийцев, а я — в хорватское сборище ветеранов. Но те, в отличие от Витселя и Азара, пока держатся бодряком.

— Вы заблуждаетесь, ставя знак равенства между этими командами. Если у Бельгии куча кадровых проблем, возрастная защита и в центре поля все завязано на одном Де Брейне, то у Хорватии средняя линия гораздо интереснее. Да, Модричу уже 37, но Брозович, Ковачич и Пашалич моложе, а главное, по-прежнему в порядке. В центре обороны выделяется 20-летний Гвардиол, на левом фланге — 24-летний Соса... Нет-нет, Хорватия — это не Бельгия номер два.

— Дерзкие слова Джона Хердмана разозлили не только хорватских репортеров, но и сборников?

— Разумеется! На больших турнирах такие вещи не просто дают дополнительную мотивацию, они служат установкой на игру. Даже необязательно разбирать соперника на молекулы. Зачитай все, что наговорили в адрес твоей команды, и она будет готова разорвать кого угодно.

— Что хорваты и сделали. 4:1!

— Ну а Хердман... Слишком уж по-киношному подошел он к установке. Но Голливуд для игры, а не для слов. Пусть и уверяет, что о своем высказывании не жалеет, запоминается последнее. В данном случае — счет на табло.

Ремейк

— В воскресенье Бельгия с Марокко и «Зенит» со «Спартаком» играли в одно время. Какой матч смотрели вы?

— Оба! Один по телевизору, второй — в компе.

— Уровень футбола — небо и земля?

— Ну нет! На чемпионате мира скорости другие, зато концовка в Кубке России все компенсировала.

— Впечатление?

— Жуть! Ремейк Раменского. Но я не поклонник мордобоя на футбольном поле. Мне тяжело было на это смотреть. Андрей Мостовой потом говорил в интервью, что спартаковцы весь матч провоцировали игроков «Зенита». С поля виднее, но в трансляции и намека не было. То, что произошло на последних минутах, стало полной неожиданностью.

— Разобрались, кто был зачинщиком?

— Барриос и Промес. Не сдержались, устроили стычку, из которой и возгорелось пламя. Народ со скамейки прыгнул на поле, пошел настоящий микс-файт... Кошмар!

— После этого многие сразу полезли в интернет — выяснять, когда «Зенит» и «Спартак» сойдутся вновь, уже в рамках чемпионата.

— Да, теперь 7 мая 2023-го — «красный день календаря»! Мало того что обе команды в чемпионской гонке, так еще и разогрев перед очной встречей удался. Правда, мне он не по душе. Абсолютно таблоидная история. А хочется говорить об игре.

Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри. Фото AFP

Шахматы

— Тогда возвращаемся к ЧМ-2022. Как вам центральный матч второго тура?

— Испания — Германия? У этих сборных была одна цель — не проиграть. О победе думали в последнюю очередь. Если команды выходят без чистых нападающих, ждать фейерверка точно не стоит. Забавно, что когда их выпустили на поле, оба сразу забили. Сначала Мората, потом Фюллькруг.

— Исчерпывающе.

— Сравнивать футбол с шахматами — моветон. Но тут аналогия напрашивается. Пошли е2-е4 — и все, на час с копейками зависли над доской, размышляя над следующим ходом. Пока Альба не отыскал в штрафной Морату. А дальше — атакующие замены, игра раскрылась, и к концу матча мы уже увидели настоящую рубку.

— Лучше поздно, чем...

— Надо понимать, что стилистически обе сборные последнего времени воспитаны клубным футболом Пепа Гвардиолы. Этот футбол как раз предполагает вот такое умное авторское кино. В которое нужно вдумываться, всматриваться. Не берусь осуждать тех, кто назовет его скучным. Но свои поклонники есть и у высокоинтеллектуальной игры, которую мы наблюдали первые 60 минут в матче Испания — Германия.

— Ситуация в группе Е запутанная. Кто же пробьется в плей-офф?

— Я на сто процентов уверен в испанцах. И на 80 — в немцах. Для них не проблема победить Коста-Рику с разницей в два мяча. Но если рассуждать глобально, нынешняя сборная Германии — продолжение той команды, которая грустно выступила на ЧМ-2018. Мне кажется, и в Катаре котировать ее высоко не имеет смысла.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Мбаппе

— Велика вероятность, что уже в 1/8 финала встретятся Аргентина и Франция. Кто из них на данный момент выглядит предпочтительнее?

— Франция! Она сейчас летучая. Во многом благодаря Мбаппе, который в невероятной форме. Ты следишь за каждым его движением на поле и получаешь море удовольствия. Скорость, пластика, техника, мысль, исполнение... Все атрибуты игрока, которого скоро будем называть великим. Пока в Катаре он самый яркий, затмил и Месси, и Криштиану. Впрочем, Лео постепенно набирает обороты — как и вся сборная Аргентины.

— Так вам бы хотелось увидеть битву Месси и Мбаппе уже в первом раунде плей-офф?

— Мне вообще все равно, как сложится турнирная сетка. В этом плане я фаталист. Прекрасно понимаю тех, кто мечтает о финале Португалия — Аргентина. Чтобы Криштиану и Месси наконец решили между собой, кто из них круче. Лео против Кильяна — тоже здорово. Ну а если им суждено встретиться на ранней стадии — что ж...

— Се ля ви.

— Вот-вот. Влиять на это бессмысленно. Знаем миллион примеров в истории футбола и хоккея, когда кто-то пытался подобрать себе соперника в матчах на вылет — и чем все заканчивалось. Думаю, ни Франция, ни Аргентина подобными фокусами заниматься не будут. По крайней мере настрой должен быть таким. Если нет — титул точно не выиграешь.

— Вам жаль, что первый гол Португалии в ворота Уругвая записали не на Криштиану Роналду?

— Слово «жалость» здесь неуместно. Повторы дают понять, что мяча он не коснулся. Значит, автором гола становится Бруну Фернандеш — лучший игрок матча. Все справедливо. А за Криштиану не переживайте. Не сомневаюсь, в Катаре он забьет свой девятый мяч и догонит легендарного Эйсебио по количеству голов за сборную Португалии на чемпионатах мира. Возможно, это случится в ближайшем туре.

— Не исключено. Вон даже арбитры Португалии благоволят — второй раз подряд забивает с «левого» пенальти.

— Да, пока ей везет. Ну а судьи, которые работали на матче Португалия — Уругвай, включая тех, кто сидел на ВАР, подписали себе приговор и прощание с ЧМ-2022. Падающий Хименес касается мяча опорной рукой, она в естественном положении — на мой взгляд, это не 11-метровый.

Каземиро. Фото Reuters

Каземиро

— Бразилия в Катаре кажется неуязвимой?

— Да. Вот сейчас ее соперником была сборная Швейцарии — терпеливая, цепкая, надежно играющая в обороне. Но бразильцы справились и без Неймара. Я уже отмечал — нет от него у команды прежней зависимости. В понедельник в решающий момент на сцену вышел человек, которого сам Неймар назвал лучшим полузащитником мира. И Тите на пресс-конференции эти слова подтвердил.

— Вы о Каземиро?

— Ага. В этой команде он главный элемент, связующее звено между защитой и атакой. Если у Аргентины все строится на Месси, то у Бразилии ключом к игре считаю Каземиро. Он и помог роскошным ударом вскрыть насыщенную швейцарскую оборону.

— Бразилия и Португалия уже обеспечили себе пропуск в плей-офф. Кто составит им компанию — соответственно в группе G и H?

— Априори больше шансов у Швейцарии и Ганы, которые набрали по три очка. У конкурентов — на два меньше. Особенно интригует противостояние Ганы и Уругвая. Ух, какая будет заруба! В Камерун и Корею веры мало. Правда, мы не знаем масштаб ротации у португальцев и бразильцев. Она может серьезно повлиять на турнирный расклад.

— Ваши-то симпатии на чьей стороне?

— Буду болеть за Гану, которая в Катаре показывает яркий футбол. Чего не скажешь об Уругвае. Ну и надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию.

Футболисты сборной Англии. Фото Reuters

Англия

— Из тех, кто лидирует в своих группах, сборная Польши — самая унылая?

— Англия недалеко от нее ушла. Смотришь и поражаешься — как при таком количестве умных, искрящих исполнителей можно по доброй воле играть на 0:0? Где атака? Откуда у Гарета Саутгейта тяга к крайне острожному, скучному футболу? Почему на скамейке прописались Фоден и Трент? Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Как раз с Саутгейтом и его суровым прагматизмом Англия добралась до полуфинала ЧМ-2018, потом и до финала Евро. А если в Катаре все повторится? Главный критерий — результат!

— С Ираном-то в первом туре отожгли.

— Иран подкосила ранняя замена из-за травмы основного вратаря Бейранванда. Его сменщик Хоссейни, мягко говоря, не выручил. Вот англичане и покуражились. Зато в матче с США была выдающаяся скука!

— Меня под такой футбол едва не сморило. А вас?

— Мне больше повезло. Был в это время в Петербурге, обсуждал с коллегами-телевизионщиками работы в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Футбол на телефоне включил без звука. Периодически посматривал на экран, но быстро убедился, что ничего интересного там не происходит.

— Теперь о поляках.

— При Паулу Соузе они играли иначе. Казалось, и на ЧМ-2022 будет что-то любопытное. В атаке Левандовски с Пентеком, под ними Крыховяк, рядом Зелиньски, Шиманьски... Но Соуза ушел, назначили Михневича. А он ставит простой футбол. На первом плане не ажурные комбинации — результат. Так что нынешняя Польша довольно предсказуема — во всех смыслах.

— Чего ждете от матча Иран — США?

— Удалений!

— У Ирана?

— Думаю, обе сборные доиграются до красных карточек. Все к этому располагает — особенно с учетом того, какая геополитическая интрига вшита в игру. У нее совершенно не футбольный подтекст.

— О да!

— Давно такого не было. Разогрев перед игрой Хорватия — Канада теперь может показаться жалким кривляньем. Медиакоманда американцев подкорректировала флаг Ирана, убрав с него эмблему Исламской Республики — в поддержку протестов в этой стране. Все вопросы к тренерам накануне матча не про футбол, а про политику...

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш. Фото AFP

— Кто же шагнет в плей-офф?

— Иран сейчас хорош. Помимо запредельной мотивации на его стороне и сумасшедшая поддержка болельщиков. В Катаре их очень много, они реально добавляют команде энергии, гонят ее вперед. А ситуацию в сборной США описал Эрик Виналда. Помните такого?

— Конечно. Легенда соккера.

— Да. Цитирую: «Проблема американского спорта в идее — «Победим в следующий раз». Нет вылета и повышения в классе. Поражения дают вознаграждение. Например, драфтом. В решающие моменты мы не знаем, как победить. Мы не привыкли к этому, пытаемся не проиграть. Вот и получаем, что заслужили, — ничью».

— Значит, ваш фаворит — Иран?

— Да. Ставлю 70 против 30, что именно он и попадет в плей-офф.