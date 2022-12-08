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Сегодня, 10:00

Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

Александр Кружков
Обозреватель
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Пабло Сарабия.
Фото Reuters
Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Букайо Сака и Фил Фоден.
Фото Reuters
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Популярный телекомментатор — об итогах 1/8 финала ЧМ-2022, Криштиану, Месси и Мбаппе.

Блиц

— Начинаем с традиционного блица. Что в 1/8 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Смелость Фернанду Сантуша, который в матче со Швейцарией не побоялся оставить на скамейке Криштиану Роналду. Ход себя оправдал на все сто! Вместо легенды вышел 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и сделал хет-трик!

— Что огорчило?

— Матч Хорватия — Япония. От участников плей-офф чемпионата мира ждал более содержательной игры. А тут унылый футбол растянулся аж на 120 минут.

— Что насмешило?

— «Танец голубя», которым тренер Тите с подачи Ришарлисона отметил гол нападающего в ворота корейцев. К пляскам бразильцев мы уже привыкли. Народ жизнерадостный, самба-де-Жанейро... Теперь убедились, что на это совершенно не влияют ни возраст, ни статус. Празднование лишний раз подчеркивает, что с атмосферой в команде все в порядке.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Луис Энрике. Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

— Герой тура?

— Ставлю знак равенства между двумя вратарями — хорватом Ливаковичем и марокканцем Буну, которые затащили свои сборные в четвертьфинал. Один в серии пенальти отразил три удара, другой — два. Красавцы!

— Фраза тура?

— Врезались в память слова Леонида Слуцкого, который во вторник был у нас в гостях в «Коммент.Шоу». Еще до включения в прямой эфир, когда смотрели матч Испания — Марокко, он сказал, что напрасно Луис Энрике в серии 11-метровых доверил первый удар Сарабии. Тот, напомню, в штангу попал. Уже в эфире Леонид Викторович развил мысль: «На последних секундах дополнительного времени Сарабия, едва вышедший на замену, запорол голевой момент. По глазам было видно — парень сильно переживает, от потрясения отойти не успел. Ну и зачем сразу к «точке» отправлять? Пробил бы третьим или четвертым...»

Пабло Сарабия. Фото Reuters
Пабло Сарабия.
Фото Reuters

Марокко

— Александр Мостовой оценил игру сборной Испании в матче Марокко словом «бездарно». Какое подберете вы?

— Контроль ради контроля.

— Расшифруйте.

— Я понимаю, во что Луис Энрике играл. Состав, который он лепил под ЧМ-2022, тоже ясен. Но после стартовой феерии с Коста-Рикой началось странное. С Германией — серьезный тактический батл, когда обе команды вышли без нападающих. А поражения от Японии и Марокко — звенья одной цепи. В этих матчах Испания мгновенно забирала мяч, контролировала территорию, но в решающей фазе атак выглядела очень скромно. В воздухе повис вопрос — как же Луис Энрике собирался забивать и выигрывать? Это для меня так и осталось загадкой.

6&nbsp;декабря. Марокко&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 3:0. Яссин Буну берет пенальти. Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

— Константин Генич не в восторге от сборной Марокко. А вам нравится, как она играет?

— «Нравится игра», «не нравится»... Да это вообще никого не должно волновать! Подобные эстетические категории здесь абсолютно неуместны! Неважно, как играла сборная Греции в 2004-м. Зато именно она стала чемпионом Европы. А Франция?

— Что Франция?

— На Евро-2016 это была команда, которая влюбила в себя всех. В 2018-м смотреть на нее было уже тяжеловато. Но кто из них выиграл турнир и вошел в историю? Так что тут или шашечки — или ехать.

— Исчерпывающе.

— На таких скоротечных турнирах все бьются за титул, а не за приз зрительских симпатий. И потом — где четкие критерии? Кому-то милее ажурные атаки и контроль ради контроля. А кому-то — когда команда, заведомо уступающая в классе, вытаскивает матчи на характере. Если же говорить о сборной Марокко, то для меня ее попадание в восьмерку сильнейших — сюрприз. Но не сенсация.

Эмоции игроков сборной Испании после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. «Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

— Вы мастер формулировок.

— Объясняю. Сенсацией стал бы выход в четвертьфинал Австралии. А у Марокко много футболистов, которые играют в топовых европейских клубах. Плюс на чемпионатах мира важно не только свои достоинства выставлять напоказ, но и умело скрывать недостатки. Что марокканцы с блеском продемонстрировали. Все это позволило набрать в группе семь очков, с первого места заскочить в плей-офф и пройти по пенальти Испанию. Но на Португалию запала уже не хватит.

Футболисты сборной Марокко. Фото Reuters
Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

Португалия

— Вы понимаете, как крепкая и злая Швейцария нахватала от нее шесть оплеух?

— Я был уверен, что Португалия пройдет дальше. Но, конечно, не предполагал, что для соперника все обернется разгромом. Здесь мы возвращаемся к теме Криштиану Роналду. Я о его нынешней форме и его влиянии на команду. Эрику тен Хагу в какой-то момент хватило характера убрать Криштиану из состава «Манчестер Юнайтед». В Сантуше я сомневался. Не думал, что он решится на такой шаг. И вдруг перевод в запас! Возможно, этому поспособствовал сам футболист — нервной реакцией на замену в матче с Кореей.

— Гонсалу Рамуш, сыгравший в Катаре на групповой стадии всего десять минут, казался не самой очевидной альтернативой легендарному.

— Согласен. Рамуш и дебютировал за сборную всего месяц назад. Но объемная скоростная работа — это про него. А роль Криштиану в силу возраста уже иная. С этим придется смириться. Что касается швейцарцев, то они пропустили несколько мячей — и рассыпались. Да и вообще были очень тяжелые. Похоже, все силы и эмоции оставили в битве с сербами.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

— Если бы Криштиану вышел в основе — 6:1 не случилось бы?

— Не знаю, каким бы в итоге оказался счет, но обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию. Не такую ртутную, целостную и раскрепощенную. Когда капитан на поле — это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет — сборная становится командой.

— Кто же в четвертьфинале с Марокко появится на острие?

— Думаю, Рамуш. Криштиану на лавке — это не педагогический ход со стороны Сантуша, а игровая стратегия.

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Аргентина

— Из трех сборных, которые вы еще до старта ЧМ-2022 определили в фавориты, пока наименее убедительно смотрится Аргентина.

— По сравнению с Бразилией и Францией? Пожалуй. Хотя для меня аргентинцы по-прежнему один из главных претендентов на титул. Команда у Лионеля Скалони мощная, психологически устойчивая, никто не выпадает. Единственное, что невыгодно отличает ее от Бразилии или Англии, — зависимость от Месси. В аналогичном положении и Франция, где сегодня многое завязано на Мбаппе.

— Что плохого?

— Если вдруг у кого-то из них не пойдет игра, вся команда может сразу просесть. В этом смысле Англия и Бразилия гораздо целостнее. У одних вообще нет суперзвезды такого масштаба. У других есть Неймар, но мы уже видели, что сборная может спокойно существовать без него. Да, он украшение команды, настоящий бриллиант. Но флер зависимости Бразилии от Неймара остался в далеком прошлом.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

— И все-таки, мне кажется, в аргентинском супе чего-то не хватает...

— У меня нет такого ощущения. Рано бить в колокола. Команда уже в четвертьфинале чемпионата мира. И дойдет как минимум до полуфинала, где ее ждет встреча с Бразилией. После осечки в первом туре играет Аргентина очень рационально, в каждом матче добивается результата. Правда, делает это не настолько искрометно, как те же бразильцы или французы.

— Георгий Черданцев не в силах понять, почему Скалони зачехлил Дибалу, который в Катаре пока не сыграл ни минуты. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Наверное, дело в функциональной готовности. Не забывайте — Дибала в «Роме» в начале октября получил травму, почти два месяца пропустил. Даже его попадание в заявку на ЧМ-2022 было под вопросом.

— Вы сказали, что Аргентина доберется минимум до полуфинала. Значит, уверены в ее победе над Голландией?

— Да.

— Аргументы?

— Аргентина сильнее по уровню командного мастерства. У нее более сбалансированный состав. И есть Месси. Гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо, и Классена. А в центре полузащиты де Йонг и де Рон уступают де Паулю и Мак Аллистеру, которых кто-то метко назвал телохранителями Месси.

Паулу Барбоза о&nbsp;Криштиану Роналду и&nbsp;сравнении с&nbsp;Лионелем Месси. «Месси решает, играет на команду. А Роналду думает, как бы побить рекорд Эйсебио». Взгляд из Португалии

— Зато у Голландии тренер ярчайший.

— О да! Луи ван Гал и в Катаре не перестает удивлять. Все обалдели, когда он сделал ставку в воротах на 28-летнего Нопперта, который выступает за скромный «Херенвен» и до ЧМ-2022 не провел за сборную ни одного матча! Ничего, тот справляется. Да вся команда выглядит уверенно. Хотя летучей, как прежде, ее уже не назовешь. Она теперь другая.

— Какая?

— Трудолюбивая, терпеливая. К тому же ван Гал неожиданно отказался от фирменных 4-3-3 и использует трех центральных защитников. Задумка понятна. Благодаря такой схеме пространство на флангах получили Думфрис и Блинд, которые обеспечивают хорошую поддержку Депаю с Гакпо. В этом и шанс Голландии.

Луи ван Гал. Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters

Бразилия

— А как вам бразильские волшебники?

— Восторг! Самый сильный первый тайм на ЧМ-2022 мы увидели в матче Бразилия — Корея. Четыре забитых мяча, причем третий, Ришарлисона, можно смело в Третьяковку вешать. Это не гол, а произведение искусства!

— О чем подумали, когда обнаружили в стартовом составе Неймара?

— Первая мысль — Тите рискует! Но он, судя по всему, был настолько уверен в превосходстве своей команды над Кореей, что решил форварда сразу бросить в бой. Чтобы тот через игры набирал форму после травмы. Если бы у Бразилии в 1/8 финала был соперник другого калибра, полагаю, с первых минут Неймар бы не вышел.

Футболисты сборной Бразилии танцем отпраздновали гол в&nbsp;ворота Кореи. Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

— Хорватия в четвертьфинале обречена?

— Бразилия ее просто не заметит. Пронесется ураганом — как и по Корее. Это на ЧМ-2018 хорваты дошли до финала. Но с тех пор они стали слабее. Да, центральная ось в лице Модрича, Брозовича и Ковачича прежняя. А вот в атаке даже близко нет такого форварда, как Манджукич. Крамарич в этом сезоне забил за «Хоффенхайм» всего три мяча. Что собой представляет Ливая, мы видели в «Рубине». Да и Петкович, выступающий в загребском «Динамо», не впечатляет.

— Единственный шанс Хорватии — отбиться и дотянуть до серии пенальти?

— Да. Где Ливакович может совершить очередной подвиг. Но в такой расклад, при всем уважении к хорватам, я не верю.

Букайо Сака и Фил Фоден. Фото Reuters
Букайо Сака и Фил Фоден.
Фото Reuters

Англия

— Какой четвертьфинал особенно предвкушаете?

— Ну конечно, Англия — Франция! Матч будет роскошный, сто процентов! Бриты сейчас в большом порядке. В том числе потому, что Гарет Саутгейт перешел на игру в четыре защитника. Интересный факт — в Катаре за сборную Англии забили уже восемь футболистов.

— О чем это говорит?

— Если у всех топов есть ярко выраженные бомбардиры, то здесь забить может каждый. В этом плане Англия сильна и разнообразна. Раньше к Саутгейту регулярно возникали вопросы по выбору состава. Но в матче с Сенегалом тренер показал, что прекрасно понимает, какие козыри в его распоряжении. Например, после дубля Уэльсу напрашивалось появление в основе Рэшфорда. А вышел Фоден.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Гол Гарри Кейна. Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

— И две голевые отдал.

— Да! Никто не ждал в центре поля и Хендерсона. А он здорово отыграл, забил важнейший первый гол. Который и открыл игру! Но мне больше всех нравится Беллингем.

— Чем?

— Это не классическая «восьмерка», которая пашет от штрафной до штрафной. Беллингем одинаково хорош как в атаке, так и в обороне. Из редчайшей категории футболистов, которые на поле умеют всё. В свои 19 Джуд уже топ-игрок. А будет суперзвездой! Проводит турнир грандиозно!

— Почему Трент на лавке скучает?

— Ничего удивительного. Те, кто следит за английским футболом, знают — в этом сезоне Трент играет ниже своего уровня. Из-за него «Ливерпуль» на правом фланге и проседает. Если бы Саутгейт не включил защитника в заявку на ЧМ-2022, я бы к такому решению отнесся с пониманием.

— Уокер надежнее?

— Разумеется. Как и Триппьер, который в Катаре закрывал эту зону в первых двух матчах.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты сборной Англии. Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

— Главная задача англичан — найти управу на Мбаппе?

— Не только. Кильян — завершитель. Может создать себе момент сам — и спокойно забить. А игру французов определяет Гризманн. Его тоже надо нейтрализовать. Чем и займутся Хендерсон с Райсом. А опеку Мбаппе доверят Уокеру, и мы увидим крайне любопытное соревнование в скорости.

— Состав у Англии будет таким же, как с Сенегалом?

— Думаю, да. Вообще, многое зависит от того, какую стратегию выберет Саутгейт. Если сыграет смело, в атаку — у команды прекрасные шансы выйти в полуфинал. Если же будет действовать так же опасливо, как с Италией в финале Евро-2020, да еще перейдет на схему с тремя центральными защитниками — в субботу для Англии все может и закончиться.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Прогноз

— Ну и в конце — опять же по традиции — ваш прогноз на четвертьфиналы. Хорватия — Бразилия.

— 0:3. Команда Тите не просто превосходит соперника по всем параметрам, сейчас она еще и на кураже. Даже не представляю, за счет чего хорваты могут бразильцев остановить.

— Голландия — Аргентина.

— 1:2. Допускаю, судьба матча решится в дополнительное время. Но дальше в любом случае пройдет Аргентина. Она сильнее в каждой линии. Особенно это касается полузащиты и атаки.

Футболисты сборной Бразилии с&nbsp;баннером Пеле. Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия

— Марокко — Португалия.

— 1:3. Португальцы всегда играют результативно. А у марокканцев, на мой взгляд, шансов нет. На ЧМ-2022 они достигли исторического максимума — во всех смыслах.

— Англия — Франция.

— 3:2. Хотя Мбаппе — лучший футболист планеты на данный момент, ставлю на англичан. Они могут одолеть французов за счет более отлаженной командной игры.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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Аргентина
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22.11
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Мексика
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13:00
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Австралия
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19:00
Франция
Дания
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Тунис
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Австралия
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И М О
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4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Германия
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Япония
Коста-Рика
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Испания
Германия
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22:00
Япония
Испания
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01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
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23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.26
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.70 X 5.00 П2 1.38
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.70 X 3.80 П2 1.70
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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