ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила

Разбираемся.

До чемпионата мира-2022 в Катаре осталось всего три недели, но ситуация вокруг турнира накаляется с разных сторон. Новый виток — история с возможной дисквалификацией сборной Туниса. По крайней мере, официальное предупреждение министерству спорта африканской страны уже поступило от ФИФА.

Как пишет BBC, предупреждение было получено после неоднократных заявлений министра спорта и молодежи страны Камеля Дегиша о возможности роспуска федерации футбола Туниса. Интересно, что письмо от директора ассоциаций — членов ФИФА Кенни Жан-Мари получила именно ФФТ, которую Дегиш грозился распустить. ФИФА напомнила, что ассоциации-члены обязаны «вести юридические дела независимо и без неправомерного влияния со стороны третьих лиц».

Футболисты сборной Туниса. Фото Global Look Press

«Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению штрафов в соответствии с законами ФИФА, включая приостановку деятельности соответствующей ассоциации», — говорится в письме Кенни Жан-Мари генеральному секретарю ФФТ Ваджди Ауади. ФИФА ожидает ответ в течение нескольких дней. К слову, в данный момент сборные Кении и Зимбабве отбывают дисквалификацию как раз из-за вмешательства государства в дела футбольных ассоциаций.

Тут же Le Parisien выступил с информацией, что Тунис на чемпионате мира может заменить не отобравшаяся в финальный турнир Италия. Итальянцы провалили отбор, но среди не прошедших квалификацию сборных занимают первое место в рейтинге ФИФА. В регламенте ассоциации к ЧМ-2022 не прописано четких правил на случай, если одна из стран-участниц попадает в бан. Зато в 6-м параграфе 5-го пункта указано: «Если какая-либо ассоциация отказывается от участия в соревновании или исключается из него, ФИФА принимает решение по этому вопросу по своему усмотрению и предпринимает любые действия, которые считаются необходимыми».

Фото AFP

Новость о возможной замене Туниса на Италию кажется вбросом. По крайней мере, не совсем понятно, как это может быть исполнено. Если опираться на прецеденты, то на Евро-1992 отстраненную сборную Югославии заменила Дания, занявшая в группе с ними место ниже. Да и не совсем понятно, как можно поставить Италию вместо Туниса в одну группу с Францией, Данией и Австралией, ведь тогда в квартете окажутся сразу три сборные с одного континента. Потому даже в случае дисквалификации Туниса будет логичнее отдать путевку на турнир первой в рейтинге сборной из Африки или команде Мали, проигравшей Тунису в решающем матче африканского плей-офф.

ФИФА направила в Тунис официальное предупреждение, но пока ни о какой дисквалификации речи не идет. Да и до турнира остается совсем немного времени, потому даже в случае отстранения Туниса заменить его другой сборной будет невероятно сложно как минимум с точки зрения бюрократии. Можно взять пример Ирана, который требуют отстранить от участия в ЧМ даже некоторые футболисты и журналисты из этой страны. Но и в такой ситуации ФИФА не спешит делать резких движений.