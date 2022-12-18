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Сегодня, 21:10

Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Лионель Месси празднует гол в финале ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2) на стадионе «Лусаил» в Лусаиле.
Фото Reuters
Лионель Месси (справа) и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Лионель Месси (справа) и Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Лионель Месси открывает счет с пенальти.
Фото AFP
Гол Анхеля Ди Марии.
Фото AFP
Килиан Мбаппе забивает свой первый гол в матче.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в матче.
Фото AFP
Лионель Месси проводит третий гол Аргентины в ворота Франции.
Фото AFP
Радость Лионеля Месси после третьего гола.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе забивает свой третий гол в матче.
Фото Reuters
Эмилиано Мартинес после отраженного пенальти Кингсли Комана.
Фото AFP
Решающий пенальти Гонсало Монтиеля в серии финала.
Фото Reuters
Радость Лионля Месси и его команды в первые секунды после победы.
Фото Reuters
1/13
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В решающем матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после космической игры.
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Третья звезда

Аргентина и Франция до этого финала выиграли по два чемпионских титула.

Аргентинцы завоевали золото в 1978-м и 1986-м. Вторую звезду стране принес Диего Марадона, который на чемпионате в Мексике вел за собой команду и в полуфинале с Англией сотворил два самых знаменитых гола — скандальную «Руку Бога» и «Мяч века» со слаломом из центра поля. В 1990-м Марадона снова сыграл в финале против Германии, но в Италии его сборная уступила.

Диего Марадона и&nbsp;Лионель Месси принесли Аргентине золото чемпионата мира в&nbsp;1986-м и&nbsp;2022-м. Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Французы завоевали золото в 1998-м и 2018-м. Обе звезды стране принес в том числе Дидье Дешам. В первом случае — как капитан яркой сборной на домашнем чемпионате, во втором — в России как главный тренер не менее крутой команды.

До Катара-2022 аргентинцы трижды оставались с серебром, французы — лишь раз. Предыдущие проигранные финалы для тех и других подарили два канонических кадра: в 2006-м рядом с Кубком мира в последнем матче покинул поле капитан Зидан, в 2014-м — в самый грустный момент своей карьеры рядом с трофеем прошел Месси. В Германии в берлинском финале Зизу переиграла Италия, в Бразилии на «Маракане» Лионеля остановила Германия.

Лионель Месси (справа) и Килиан Мбаппе. Фото AFP
Лионель Месси (справа) и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Месси и рекорды

Этот чемпионат был мечтой Месси. Поход капитана Аргентины за Кубком мира давно стал одним из наиболее драматичных сюжетов. Летом 2021 года Лео после всех разочарований завоевал долгожданный Кубок Америки и стал ловить удовольствие от игры в сборной, катарской зимой-2022 вокруг него выстроилось множество историй и ключевая интрига — победа на главном турнире.

Лионель Месси. Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам

Месси повторял и переписывал рекорды чемпионата мира, высшие достижения в истории и конкретно для своей сборной. На пятом для себя финальном турнире он обошел Марадону по числу матчей, голов, результативных действий. Лео впервые забил в плей-офф ЧМ и первым в истории отличился на каждой стадии. В решающем матче, последнем для себя на чемпионатах мира он превзошел вечный рекорд Маттеуса по числу игр на ЧМ — 26.

Лионель Месси открывает счет с пенальти. Фото AFP
Лионель Месси открывает счет с пенальти.
Фото AFP

Месси и пенальти

Этот финал имел много афиш: мечта Месси, Месси против Мбаппе, а еще Лионель Скалони против Дешама. Тренерское противостояние с реализацией командами игрового плана имели большое значение.

Аргентина забрала начало матча и открыла счет после пенальти в середине первого тайма. Ди Мария завернул в штрафную, Дембеле отработал в защите, вошел в контакт ногами и добавил рукой со спины. Польский судья Марчиняк назначил пенальти. Месси переиграл Льориса и обошел Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (6 голов против 5).

Гол Анхеля Ди Марии. Фото AFP
Гол Анхеля Ди Марии.
Фото AFP

Ди Мария и топ-атака

Аргентина продолжила вести свою игру и организовала второй мяч. После перехвата команда Скалони развернула быструю и эффектную атаку со своей половины поля. Ее запустили Молина и Макаллистер. Месси сделал изящную передачу на Альвареса, Хулиан вывел в отрыв Макаллистера, а тот отдал пас под завершение на Ди Марию.

Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Анхель Ди&nbsp;Мария. Супергол Ди Марии: он пропустил финал ЧМ-2014 из-за травмы, а сейчас не смог сдержать слез

Ди Мария и Месси — только эти двое в этой сборной-2022 играли на серебряном для Аргентины чемпионате мира-2014. Анхель пропустил развязку турнира в Бразилии из-за травмы в четвертьфинале с Бельгией, теперь 34-летний игрок после группового турнира восстановился к решающему матчу, заработал пенальти и забил сам.

Ди Мария — один из многих героев этой команды с Месси. С «охранником Лео» Де Паулем и агрессивным вратарем Эмилиано Мартинесом, Фернандесом и Альваресом, многими другими.

Килиан Мбаппе забивает второй гол. Фото AFP
Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в матче. Фото AFP
Фото AFP

Мбаппе и дубль за 97 секунд

Франция долгое время не могла справиться с Месси и его куражной командой, но переломила эту игру и вернулась. Дешам еще до перерыва произвел двойную замену — вместо самого полезного бомбардира французов Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло Муани. Во втором тайме главный мотор команды Гризманн и Эрнандес уступили место Коману и Камавинге.

Шимон Марчиняк. Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца

Мбаппе вышел из тени на первый план в самый нужный момент. Сначала форвард реализовал пенальти за фол Отаменди на Коло Муани (ситуация напоминала эпизод первого тайма в той же штрафной). Через полторы минуты Килиан после обратного паса Тюрама завершил быструю атаку, которая началась из центра поля после отбора Комана в борьбе с Месси. Французский снайпер «ПСЖ» снова обошел капитана аргентинцев в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (7 голов против 6).

Нарастающее ликование Аргентины сменилось опустошением. Франция воспрянула и возликовала в стиле своего президента Макрона в ложе «Лусаила». И все это сделало финал совершенно невероятным.

Лионель Месси проводит третий гол Аргентины в ворота Франции. Фото AFP
Лионель Месси проводит третий гол Аргентины в ворота Франции. Фото AFP
Фото AFP

Овертайм, Месси и Мбаппе

Аргентина и Франция продолжили неповторимый вечер еще на 30 с лишним минут. Месси не отменил дополнительное время ударом в добавленные минуты второго тайма — Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Команды искали и обменивались выпадами, где те и другие вставали под удары, а Лео отрабатывал в обороне.

Во втором экстра-тайме аргентинцы развернули очередную атаку, Лаутаро Мартинес с Месси дважды избежали попадания во «вне игры» (в том числе по линии с пятой точкой Варана), а Лионель отправил мяч в ворота после спасения Льориса. Спасение французов — еще один пенальти после удара Мбаппе и попадания мяча в руку Монтиэля. Килиан переиграл Эмилиано Мартинеса и оформил хет-трик (8 голов против 7 у Лео на ЧМ-2022). И это были еще не все моменты, Мартинес сделал суперсэйв при выходе Коло Муани в концовке, финал дошел до серии пенальти.

Радость Лионля Месси и его команды в первые секунды после победы. Фото Reuters
Радость Лионля Месси и его команды в первые секунды после победы.
Фото Reuters

Пенальти

Мбаппе и Месси открыли серию своими мячами. Мартинес отбил попытку Комана, а Тшуамени под давлением вратаря пробил мимо. Серию закрыл Монтиэль.

Дальше было празднование аргентинцев, с самыми близкими и всеми. Месси поцеловал кубок до его вручения, а потом принес к команде.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Аргентина после поражения-сенсации от Саудовской Аравии на старте дошла до золота через суперматч с Нидерландами и выдающийся финал с Францией. Месси выиграл свой чемпионат мира. Это просто космос.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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П
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Бразилия
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Корея
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П
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Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
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Хорватия
2
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Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
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Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
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Марокко
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0
Португалия
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Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
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02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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