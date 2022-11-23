Мбаппе организовал три гола, Жиру повторил рекорд Анри. Франция начала защиту титула, как в Казани-2018

Чемпионы мира завершили день сенсаций закономерной победой.

Дидье Дешам в этом году стал чемпионом мира по невезению. Сначала потерял двух системообразующих полузащитников — Погба и Канте. А непосредственно перед стартом — форвардов Нкунку и Бензема. Кроме того, вне игры остались голкипер Меньян и защитник Кимпембе, а добро на участие в первом матче не игравшего месяц Варана было получено накануне старта, но Рафаэль ограничился попаданием в заявку.

Тем не менее главный тренер сборной Франции говорил: он уверен в своей команде, а 25 футболистов вполне достаточно. Поэтому на замену Бензема никого вызывать не стали, ограничившись одним рекрутом в лице Коло Муани. В прошлом сезоне этот форвард здорово играл в «Нанте», а после перехода в «Айнтрахт» демонстрирует рекордную для новичков бундеслиги результативность.

Впрочем, в старт он ожидаемо не попал, но сюрпризов там хватало. Во-первых, был выбран самый непредсказуемый вариант пары центральных защитников в лице Упамекано и почти не играющего в «Ливерпуле» Конате. Во-вторых, ложными оказались слухи об асимметричной схеме 4-2-3-1 времен победного ЧМ-2018. Дешам решил, что лучшая оборона — нападение, выпустив с первых минут четверку форвардов.

Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Адриен Рабьо и Усман Дембеле (слева направо). Фото Reuters

Вроде бы логично, ведь в соперниках всего лишь Австралия, однако перед глазами имелся печальный аргентинский пример. Чемпионы Южной Америки, не найдя кем заменить Ло Сельсо, тоже решили увеличить число атакующих футболистов. Начали аргентинцы бодро, а то, чем все в итоге закончилось, будут обсуждать как минимум до следующего тура.

Но если в первом матче вторника кошмар фаворита пришелся на второй тайм, то Франция провалилась практически мгновенно, позволив Гудвину расстрелять ворота с нескольких метров. А так как беда не приходит одна, еще один неожиданный игрок стартового состава Люка Эрнандез, пытаясь прервать голевую передачу Леки, неудачно оступился и уступил место на поле своему брату Тео.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Возможно, где-то в глубине души Дешам в этот момент пожалел о сомнительном решении не брать в Катар защитника «Реала» Менди. Только эти мысли улетучились, когда Эрнандез-младший идеальным навесом организовал ответный гол. А перелом обеспечил еще один представитель итальянского чемпионата — Рабьо. Летом «МЮ» отказался от его покупки, посчитав финансовые запросы француза чрезмерными, но, возможно, сейчас на «Олд Траффорд» кусают локти.

Став одним из символов наметившегося возрождения «Ювентуса», Рабьо выиграл конкуренцию в сборной и перевернул игру с австралийцами. Сначала забил сам, а потом образцово сработал в прессинге и после паса Мбаппе пяткой организовал 50-й гол Жиру в составе «Трехцветных». Еще один точный удар форварда «Милана» позволил ему сравняться с лучшим снайпером сборной Тьерри Анри. А так ярко — с голом и передачей — до Рабьо на чемпионатах мира у Франции в золотом 1998-м дебютировал Кристофф Дюгарри.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Если же говорить о герое победного вечера, то это, бесспорно, Мбаппе. Гиперактивный, очень полезный и долгое время невезучий. Наиграв на хет-трик, нападающий «ПСЖ» организовал победный гол, стал соавтором достижения Жиру и своим ударом окончательно успокоил игру. До этого было тревожно, ведь проблемы с обороной никуда не делись, о чем напомнило попадание Ирвайна в штангу при счете 2:1.

Однако Ллорис, в рекордный — двенадцатый раз выведший сборную на матч мирового первенства с капитанской повязкой, отделался испугом. А чемпионы мира начали защиту титула с победы, которая получилась более уверенной, чем на старте прошлого планетарного первенства, где австралийцы в Казани продержались до досадного автогола в концовке.