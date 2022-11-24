Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Франция — Дания 26 ноября 2022 года

Чемпионы мира не могут обыграть соперника три матча подряд.

Матч между сборными Франции и Дании — один из самых интригующих во втором туре группового этапа чемпионата мира. «Трехцветные» не выиграли три последние встречи против этого соперника и рискуют продлить серию — учитывая, что скандинавам победа нужна намного больше после ничьей с Тунисом.

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Когда состоится и где смотреть матч Франция — Дания

Встреча между действующими чемпионами мира и бронзовыми призерами Евро пройдет 26 ноября в Дохе на «Стадионе 974». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Франция — Дания: прогноз и ставка на матч ЧМ 26 ноября 2022 года

Сборные Франции и Дании — частые соперники в последние годы. В 2022-м они встречались уже дважды: на групповом этапе Лиги наций оба раза сильнее оказались скандинавы — победили 2:1 в июне и 2:0 в сентябре. Всего же серия датчан без поражений в играх с французами растянулась на три матча: четыре года назад команды также боролись на групповом этапе ЧМ и стали авторами единственной нулевой ничьей того мундиаля.

Те 0:0 позволили обеим сборным пробиться в плей-офф. Это был далеко не первый случай, когда попадание в одну группу с «Трехцветными» обернулось для красно-белых положительным исходом.

В 2002 году команды попали в один квартет на чемпионате мира, который проводился в Южной Корее и Японии. Их конкурентами по группе были Сенегал с Уругваем, а завершился этап сенсацией: датчане обыграли французов 2:0 в последнем туре и шагнули в 1/8 с первого места, а вторыми стали африканцы. Франция набрала лишь одно очко и с разницей мячей 0-3 оказалась на дне квартета.

Зинедин Зидан против игрока сборной Дании на ЧМ-2002. Фото Getty Images Фото Getty Images

За два года до этого французы и датчане вместе бились в финальной части Евро-2000: голы Блана, Анри и Вильтора позволили на тот момент действующим чемпионам мира комфортно победить 3:0 и финишировать в группе следом за Нидерландами. Датчане же уступили даже чехам и выбыли из турнира с позорной разницей голов — 0:8. Это был единственный случай, когда игра с Францией в группе крупного турнира принесла им боль.

На ЧМ-1998 синие обыграли Данию 2:1 и набрали девять очков, но скандинавы были успешны в оставшихся встречах: 1:0 с Саудовской Аравией и 1:1 с ЮАР позволили команде Бо Юханссона стать второй. В итоге датчане добрались на том турнире до четвертьфинала, где в горячем матче 2:3 проиграли Бразилии с Роналдо, Бебето и Ривалдо.

Петер Шмейхель на ЧМ-1998. Фото Getty Images

Евро-1992 стал праздником скандинавского футбола: Швеция и Дания обошли в группе Францию и Англию. В очном матче датчане оказались сильнее «Трехцветных» — 2:1. А на Евро-1982 красно-белым не помешало выйти из группы даже поражение 0:1 — Франция стала первой, а Дания — второй. Позади остались Бельгия и Югославия.

В ближайшем матче букмекерская компания БЕТСИТИ считает серьезным фаворитом Францию. На победу все еще сильнейшей команды мира можно поставить с коэффициентом 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Дании — за 4.80 (19%).

Кристиану Эриксену и компании после неудачного старта турнира — ничьей 0:0 с аутсайдером группы Тунисом — нужна победа. Хотя ничья теоретически тоже принесет положительные эмоции. Правда, в последнем туре придется крупно побеждать Австралию, но эта задача вполне решаема.

Французы после 4:1 в стартовом матче с «Соккеруз» вполне могут немного расслабиться. Но даже если их концентрация окажется на пределе, оставить ворота в неприкосновенности в противостоянии с датчанами им будет непросто. У команды Дешама есть кадровые потери и несогласованность действий: Упамекано и Конате — не самая сыгранная центральная пара защитников планеты. Скандинавы должны использовать этот фактор и открыть счет голам на турнире в Катаре.

Прогноз от «СЭ»: Дания забьет за 1.64.

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