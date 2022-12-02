Грустный конец эпохи корявой звезды. Томас Мюллер завершит карьеру в сборной после провала в Катаре?

Главный герой золотого немецкого поколения.

Сборная Германии решила присоединиться к флешмобу некоторых фаворитов чемпионата мира — и провалила групповой этап. Случайным это развитие событий не назовешь, а вот закономерным — вполне. Но помимо второго подряд позорного вылета с мирового первенства у болельщиков будестим, кажется, появился еще один повод для грусти.

Один из главных лидеров команды, самый титулованный немецкий футболист в истории намекнул на завершение карьеры в национальной команде. Томас Мюллер выступал в составе взрослой сборной Германии с 2010 года. Но теперь, похоже, его эпоха подошла к концу:

«Если это был мой последний матч, я хочу кое-что сказать болельщикам сборной Германии: это было огромное удовольствие, я пережил прекрасные моменты и оставлял свое сердце на поле в каждом матче. Я всегда старался изо всех сил, хотя и не всегда добивался успеха, я делал это с любовью», — заявил полузащитник после игры.

Из таких высказываний сложно сделать вывод, была ли это инициатива самого полузащитника или так решили немецкие футбольные чиновники. Или сам Ханси Флик. Но вряд ли кто-то удивится, если окажется, что 33-летний футболист провел последнюю игру в майке бундестим как раз против Коста-Рики на чемпионате мира.

Мальчик-болбой

Первое появление Томаса в сборной получилось громким. И вовсе не из-за его игровых действий. Он дебютировал в товарищеском матче против сборной Аргентины — вышел на замену на 66-й минуте встречи. После игры Мюллеру также выпала честь представить команду на пресс-конференции. И тут произошел конфуз.

В зале появился Диего Марадона, на тот момент возглавлявший аргентинцев. Заметив 20-летнего футболиста, тот отказался сидеть с ним за одним столом и вернулся в помещение только тогда, когда Томас уже ушел. Свое поведение Марадона объяснил тем, что не хотел сидеть рядом с болбоем.

Но уже через несколько месяцев Диего и весь мир точно знал, кто такой Мюллер. Полузащитник был включен в состав бундестим на чемпионат мира в ЮАР и стал важным игроком сборной. На том ЧМ Аргентина выхватила от Германии четыре безответных мяча, один из которых записал на свой счет Томас. Он также поучаствовал в одном из голов Мирослава Клозе, лежа отдав передачу на Лукаса Подольски, который, в свою очередь, ассистировал форварду.

Бундестим тогда дошла до полуфинала и проиграла Испании. Мюллер тот матч пропустил из-за перебора желтых карточек. В Германии до сих пор задаются вопросом — а что было бы, если бы Томас все-таки сыграл в этой встрече? Но, как известно, в футболе, как и в истории, условного наклонения не бывает. Ну а Мюллер возьмет свое уже на следующем чемпионате мира в Бразилии.

Томас Мюллер в матче против Аргентины в 2010 году. Фото Getty Images

Чемпион мира

В 2014 году на Томаса и на саму немецкую сборную возлагали большие надежды. Мюллер стал лучшим молодым игроком предыдущего мирового первенства и забрал «Золотую бутсу». В Бразилии Мюллеру не хватило двух мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром. Но его самого этого нисколько не волновало — Германия выиграла мундиаль в четвертый раз в истории. И когда колумбийская журналистка спросила Томаса о «Золотой бутсе», он ответил в свойственной себе грубоватой манере. Но не с целью оскорбить кого-то, а скорее показать, важны ли ему личные награды:

«Меня не интересует это дерьмо. Мы — чемпионы мира. Кубок наш. Какая, к черту, «Золотая бутса»?! Засуньте ее себе в задницу», — заявил Мюллер.

Томаса действительно никогда не волновали какие-либо персональные звания и титулы. Он всегда отличался большим рвением принести пользу команде, а не записать на свой счет голы, очки и награды. Когда его вновь спросили о бомбардирских амбициях в сезоне-2014/15, он ответил уже не так грязно, но вполне доходчиво:

«Этим я не забиваю голову. Главное, чтобы титул снова приехал в Мюнхен. Звание лучшего бомбардира вообще не важно, у меня другие приоритеты», — заявил Томас.

Томас Мюллер на ЧМ-2014. Фото Global Look Press

Футболист без позиции

Несмотря на то что Мюллер никогда не отличался бомбардирскими достижениями, в Германии он всегда был одной из главных звезд. И это с учетом того, что не обладает ни техникой, ни скоростью. Более того, у него нет внушительных физических данных — Томас высокий, худощавый футболист. А о полном отсутствии мышц шутил и он сам, и его товарищи по команде.

Но тем не менее даже этот, казалось бы, недостаток, Мюллер сделал своим достоинством. Он практически не получал травм по ходу своей карьеры — согласно статистике, провел в лазарете считаные дни. Большую часть игр он пропускал по болезни, но никак не из-за травм. Его главная ценность — в умении оказаться в нужном месте в нужное время. Томас даже придумал для себя особую позицию — еще в 2011 году он назвал себя Raumdeuter, что в переводе с немецкого означает «искатель пространства». Мюллера называют и полузащитником, и нападающим, но его роль и функции на поле не вписываются в четкое определение позиции — в разные моменты игры он и нападающий, и вингер, и «десятка».

«Моя идеальная позиция — под нападающим. Здесь у меня больше свободы для маневров, чем на флангах, где игроки все-таки должны быть более тактически дисциплинированными. Да, мне часто везет, но, согласитесь, когда ты забиваешь пять голов на чемпионате мира, глупо все списывать на удачу», — заявил Томас SZ.de.

В 2015 году позицию «раумдойтер» даже добавили в симулятор Football Manager. А Мюллера по ходу карьеры чаще использовали именно на этой позиции. Это приносило свои плоды — футболист стал самым титулованным в истории Германии. И если в «Баварии» он уже дважды становился победителем Лиги чемпионов и, вероятно, сможет завоевать еще немало титулов, то история в национальной сборной завершилась очень и очень грустно.

Томас Мюллер на ЧМ-2018. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Печальный конец

На двух последних чемпионатах мира Томас, мягко говоря, не блистал. Впрочем, как и вся сборная, которая провалилась как на мировом первенстве в России в 2018 году, так и в Катаре. А Мюллер отличился лишь считаным количеством ударов по воротам на двух турнирах.

На чемпионатах Европы ситуация у бундестим была получше — полуфинал и поражение от Франции в 2016 году, а также 1/8 финала в 2021. Мюллер на этих турнирах не забивал, но выполнял большое количество черновой работы и склеивал коллектив.

Примечательно, что в матче чемпионата Европы-2016 против Италии Мюллер был в числе лидеров, которые не сумели забить в серии пенальти. Тогда же свои попытки не реализовали Месут Озил и Бастиан Швайнштайгер. И хоть Германия впервые за долгое время тогда сумела победить итальянцев, уже тогда прозвенел тревожный звоночек для бундестим.

Сборной Франции немцы проиграли. И именно с этой игры начались беды некогда грозной команды на главных турнирах. Мюллера даже временно перестали приглашать в сборную — с 2019 по 2021 год. Но теперь, похоже, Томас понимает, что после провала в Катаре его могут не вызвать в национальную команду уже никогда.

Немецкие СМИ, в частности, по-прежнему высоко отзываются об игре футболиста. В частности, Spiegel опубликовал материал с заголовком «Почему нападающий, который не забивает, все еще важен». Sportbild и Kicker назвали реплику Мюллера после игры как прощание с национальной командой.

Официально пока ни сборная Германии, ни сам Томас заявлений не делали. Но такое развитие событий будет вполне закономерным.