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Сестра просит Роналду покинуть сборную. А сам Криштиану угрожал уехать с ЧМ-2022, не попав в стартовый состав на матч с Швейцарией?

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
1/4
Telegram Дзен
Что происходит в сборной Португалии.

Решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1) вызвало бурную реакцию у всех причастных к жизни футболиста людей. Кто что сказал? И насколько далеко зашел конфликт?

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Сестры

Сестры Роналду крайне возмущены произошедшим. Катя Авейру выдала: «Я бы так хотела, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной и сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали бы, что все хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда он поднялся, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались, вы никогда не узнаете, как сильно».

Не забыла она упомянуть и «мелочность» португальского народа: «Неправильно, что они продолжают проклинать, высказывать обиды и неблагодарность — очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Хотя сквозили и примиряющие нотки: «Португалия победила, и слава Богу. Сверкнули новые таланты, это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да. Роналду не управляет сборной, а принимает решения своего начальства».

Другая сестра, Элма, тоже прошлась по болельщикам после игры со Швейцарией: «Стыдно унижать человека, который так много отдал. Хочу попросить 1 процент ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку — вы из нее едите. Поддержите Португалию. Португалия — команда. Уважайте ее. Уважайте тренера. Главное, уважайте Роналду — он запомнится навеки. Его достижения никогда не будут забыты».

Джорджина, девушка Роналду

Напомнила о себе и девушка форварда Джорджина Родригес. «Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернандо Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще одну ночь», — написала после матча Джорджина в соцсети.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Главный тренер Фернанду Сантуш

Невозможно представить, как главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу надоели вопросы о конфликте с Роналду, но он все равно отвечает.

«У нас нет никаких проблем. Мы знаем друг друга много лет и отлично ладим. Тренер должен уметь принимать решения. И эта ситуация не изменит наших отношений. Я уже все объяснил. А Криштиану проявил себя как настоящий капитан», — приводит слова 68-летнего специалиста A Bola.

Футболисты

Безусловно, многие журналисты спрашивали 21-летнего Гонсало Рамуша об отношении к Криштиану Роналду. Форвард «Бенфики» вышел вместо капитана в стартовом составе, сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу.

«Криштиану Роналду — наш лидер. Он капитан, лидер, и мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой ориентир, кумир многих из нас», — приводит Goal слова Рамуша.

«Начну ли я в старте следующую игру? Это вопрос, который надо задавать не мне. Как отреагировал Криштиану Роналду на то, что будет запасным? Он говорил со мной так же, как со всеми. Он капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», — цитирует Рамуша Record.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Криштиану Роналду. Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» и лидер сборной Португалии Бруну Фернандеш встал на защиту нападающего. «Мы выиграли потому, что Роналду не было в составе? Мы выиграли первые две игры с Криштиану в стартовом составе! Если бы Криштиану играл с первых минут, он мог бы забить три гола, и никто бы не говорил о том, что он остался в запасе. Роналду делает свою работу, исполняет свою роль и доволен результатом, потому что цель каждого из нас — пройти на ЧМ-2022 как можно дальше», — приводит слова Фернандеша Yahoo Sports.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва сказал, что понимает капитана национальной команды. «Как думаете, кому-нибудь нравится сидеть на скамейке запасных? Если бы тренер в следующей игре посадил меня на скамейку запасных, я бы разозлился. Роналду великолепно проявил себя в раздевалке. И с ним все было в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть. Но я думаю, что он помогает нам сейчас», — сказал Силва.

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс не увидел связи между отсутствием Роналду в старте и великолепным выступлением Португалии. «Бывают успешные игры, в которых у нас все получается, и менее удачные, где нам приходится тяжело, но это не зависит лишь от присутствия или отсутствия на поле Криштиану», — сказал Феликс после игры.

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39-летний защитник «Порту» Пепе точно среди тех, к чьему мнению прислушивается Криштиану. Ветеран рассуждает очень здраво. «Отсутствие Роналду в стартовом составе? Он прекрасно знает, что самое главное — команда. То, что произошло сегодня, было выбором тренера, и его нужно уважать», — приводит слова Пепе A Bola.

А вот мнение бывшего игрока «Зенита» и сборной Португалии Мигеля Данни: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Однако я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» — сказал Данни «СЭ».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Сам Роналду

Сразу после матча со Швейцарией Роналду в одиночестве раньше всех игроков сборной Португалии ушел в раздевалку. При этом в соцсетях 37-летний нападающий радовался результату.

«Удивительный вечер для Португалии, с историческим результатом. Роскошная игра сборной, которая полна талантов и молодости. Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! До самого конца! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в социальных сетях.

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А сегодня в СМИ, таких как Foot Mercato и Record, появились сообщения о том, что Криштиану угрожал дважды покинуть сборную — после ранней замены в игре с Кореей, а также в тот момент, когда узнал, что не попал в стартовый состав на игру со Швейцарией. А Marca поведала, что звезда отказалась тренироваться с запасными после встречи 1/8 финала. Правда, федерация футбола Португалии уже опровергла новости об угрозах. Но не является ли это попыткой сбить градус дискуссии?

Сам Криштиану в четверг написал следующее: «Наша команда слишком сплочена, чтобы ее могли сломить извне. Наша нация слишком смелая, чтобы дать запугать себя любому противнику. Команда, которая, в прямом смысле этого слова, будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед Португалия».

Впрочем, самое важное, что Роналду все еще в Катаре. Значит, мы его можем увидеть на ЧМ-2022.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Джорджина Родригес
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П 61
П 62
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1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.26
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.70 X 5.00 П2 1.38
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.80 X 3.70 П2 1.71
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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