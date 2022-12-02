«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики

Комментарий футболиста после поражения от Германии (2:4).

Гол полузащитника сборной Коста-Рики Ельцина Техеды, выступающего уже на третьем чемпионате мира, вкупе с его именем автоматически определил самого желаемого спикера для группы журналистов из России. Шутка ли сказать — опорный полузащитник, названный в честь первого президента нашей страны, сравнял счет в матче топ-сборной! Это первый гол Ельцина на чемпионатах мира, и пройти мимо такого факта не представлялось возможным.

Правда, для этого нужно было еще и желание самого Техеды, и наличие переводчика, поскольку мы не владеем испанским, а он — английским. Переводчица в итоге помогла уже после, а вопросы на английском Ельцин понимал — просто отвечать на нем не мог. 30-летний хавбек оказался очень доброжелательным и общительным человеком с красивыми чертами лица — так что Наина Иосифовна и их с Борисом Николаевичем дочери, увидев фотографию коста-риканского Ельцина, наверняка его одобрят.

А самое интересное — Ельцин хочет играть в России! Убежден, для многих клубов это был бы мощная пиар-акция. Тем более что и игрок хороший — посредственность на трех чемпионатах мира играть не будет и Германии не забьет. А желание сыграть на четвертом первенстве говорит о не утраченных амбициях.

Ельцин Техеда. Фото AFP

Россия — очень классная страна, в которой немного холодно

— Помнишь ли ты, как к тебе относились на чемпионате мира-2018 в России из-за твоей фамилии?

— Да. У меня часто спрашивали о моем имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

— Что бы ты сказал семье Ельцина от Коста-Рики?

— Мне нечего сказать его семье. У меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится. Но я ничего не знаю о семье Ельцина.

— Знаком ли ты с политической карьерой Ельцина? Может, читал какие-то книги.

— Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать. Но мне очень нравится мое имя.

— Были ли у тебя предложения от клубов из России?

— Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России.

— Сборной России в Катаре нет. Что думаешь о том, почему она сюда не попала?

— У России прекрасная сборная с отличными игроками. В Европе очень много сильных команд, с которыми тяжело соревноваться (очевидно, Ельцин не в курсе, что ФИФА дисквалифицировала Россию из стыков, а времени объяснять это у нас с коллегами не было, — Прим. И.Р.).

— Какое впечатление у тебя осталось от России?

— Я приезжал в Россию перед началом чемпионата мира-2018. У нас был товарищеский матч. Это очень классная страна, в которой немного холодно.

Возможно, если бы мы были в другой группе, ситуация развернулась бы иначе

— Что ты чувствовал в то время, когда понимал, что Коста-Рика выходит в плей-офф?

— Был невероятно счастлив! Вся команда очень сильно этого хотела. Оставалось 13 минут до окончания матча, у нас были моменты. Нам нужно было продолжать играть несмотря ни на что.

— Какие ощущения были, когда забил мяч такой большой команде, как Германия?

— Я был очень счастлив. Не так много забиваю. Но Германия — это чемпионы мира. Забить им — особое удовольствие.

— Это твой третий чемпионат мира. Планируешь попасть на четвертый?

— Конечно. Мне очень нравится упорно готовиться, улучшать свои качества. Я надеюсь, что бог поможет мне попасть на четвертый чемпионат мира.

— Какой матч на этом чемпионате мира был самым сложным? А какой получился лучше всего?

— Перед любым матчем ты нервничаешь. На чемпионате мира играют лучшие команды. Испания забила нам 7 мячей, это был очень тяжелый день. Япония — очень быстрая. Германия — невероятно сильная физически. Это очень тяжелые соперники, с которыми сложно выйти в плей-офф. Возможно, если бы мы были в другой группе, ситуация развернулась бы иначе.

— Кто может выиграть этот чемпионат мира?

— Никто этого не знает. Есть много сильных команд. Например, Франция. Мне нравится их стиль. Бразилия очень сильна. Надеюсь, что одна из этих команд выиграет.

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