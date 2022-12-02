Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:00

«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда.
Фото Reuters
Ельцин Техеда.
Фото AFP
1/2
Telegram Дзен
Комментарий футболиста после поражения от Германии (2:4).
Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Коста-Рика
2:4
Германия

Гол полузащитника сборной Коста-Рики Ельцина Техеды, выступающего уже на третьем чемпионате мира, вкупе с его именем автоматически определил самого желаемого спикера для группы журналистов из России. Шутка ли сказать — опорный полузащитник, названный в честь первого президента нашей страны, сравнял счет в матче топ-сборной! Это первый гол Ельцина на чемпионатах мира, и пройти мимо такого факта не представлялось возможным.

Правда, для этого нужно было еще и желание самого Техеды, и наличие переводчика, поскольку мы не владеем испанским, а он — английским. Переводчица в итоге помогла уже после, а вопросы на английском Ельцин понимал — просто отвечать на нем не мог. 30-летний хавбек оказался очень доброжелательным и общительным человеком с красивыми чертами лица — так что Наина Иосифовна и их с Борисом Николаевичем дочери, увидев фотографию коста-риканского Ельцина, наверняка его одобрят.

А самое интересное — Ельцин хочет играть в России! Убежден, для многих клубов это был бы мощная пиар-акция. Тем более что и игрок хороший — посредственность на трех чемпионатах мира играть не будет и Германии не забьет. А желание сыграть на четвертом первенстве говорит о не утраченных амбициях.

Ельцин Техеда. Фото AFP
Ельцин Техеда.
Фото AFP

Россия — очень классная страна, в которой немного холодно

— Помнишь ли ты, как к тебе относились на чемпионате мира-2018 в России из-за твоей фамилии?

— Да. У меня часто спрашивали о моем имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

— Что бы ты сказал семье Ельцина от Коста-Рики?

— Мне нечего сказать его семье. У меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится. Но я ничего не знаю о семье Ельцина.

— Знаком ли ты с политической карьерой Ельцина? Может, читал какие-то книги.

— Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать. Но мне очень нравится мое имя.

— Были ли у тебя предложения от клубов из России?

— Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России.

— Сборной России в Катаре нет. Что думаешь о том, почему она сюда не попала?

— У России прекрасная сборная с отличными игроками. В Европе очень много сильных команд, с которыми тяжело соревноваться (очевидно, Ельцин не в курсе, что ФИФА дисквалифицировала Россию из стыков, а времени объяснять это у нас с коллегами не было, — Прим. И.Р.).

— Какое впечатление у тебя осталось от России?

— Я приезжал в Россию перед началом чемпионата мира-2018. У нас был товарищеский матч. Это очень классная страна, в которой немного холодно.

Сборная Чили, сборная России, сборная Германии. До России ФИФА отстраняла от ЧМ много стран. Кого еще банили не по футбольным причинам?

Возможно, если бы мы были в другой группе, ситуация развернулась бы иначе

— Что ты чувствовал в то время, когда понимал, что Коста-Рика выходит в плей-офф?

— Был невероятно счастлив! Вся команда очень сильно этого хотела. Оставалось 13 минут до окончания матча, у нас были моменты. Нам нужно было продолжать играть несмотря ни на что.

— Какие ощущения были, когда забил мяч такой большой команде, как Германия?

— Я был очень счастлив. Не так много забиваю. Но Германия — это чемпионы мира. Забить им — особое удовольствие.

— Это твой третий чемпионат мира. Планируешь попасть на четвертый?

— Конечно. Мне очень нравится упорно готовиться, улучшать свои качества. Я надеюсь, что бог поможет мне попасть на четвертый чемпионат мира.

— Какой матч на этом чемпионате мира был самым сложным? А какой получился лучше всего?

— Перед любым матчем ты нервничаешь. На чемпионате мира играют лучшие команды. Испания забила нам 7 мячей, это был очень тяжелый день. Япония — очень быстрая. Германия — невероятно сильная физически. Это очень тяжелые соперники, с которыми сложно выйти в плей-офф. Возможно, если бы мы были в другой группе, ситуация развернулась бы иначе.

— Кто может выиграть этот чемпионат мира?

— Никто этого не знает. Есть много сильных команд. Например, Франция. Мне нравится их стиль. Бразилия очень сильна. Надеюсь, что одна из этих команд выиграет.

Стартовал новый этап конкурса прогнозов по ЧМ. Заходи и играй!

Эмоции футболистов сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена
Ельцин Техеда
Футбол
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
2
6
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.40 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев ответил на вопрос, следит ли за матчами «Манчестер Юнайтед»
Пиняев рассказал, следил ли «Манчестер Юнайтед» за его состоянием во время травмы
Пиняев заявил, что не думал о завершении карьеры из-за травмы
Пиняев — о перенесенной травме: «Даже не предполагал, что все окажется настолько серьезно»
«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Бывший тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему команда неудачно провела осеннюю часть сезона
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Это конец великой футбольной державы». Как мировые СМИ отреагировали на вылет Германии с ЧМ
Отец Неймара уверен, что футболист сможет выступить в финале ЧМ-2022, если туда попадет Сборная Бразилии
Ельцин Техеда: «Россия — это очень классная страна, в которой немного холодно»
Ельцин Техеда: «Я бы очень хотел поиграть в России! У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»
В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии
Ельцин Техеда: «Моим родителям очень понравилась фамилия президента России, поэтому меня так назвали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

«Это конец великой футбольной державы». Как мировые СМИ отреагировали на вылет Германии с ЧМ