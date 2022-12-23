Не трогайте футбольные правила! Экспериментируйте в медиалиге

Ван Бастен, Венгер, Эллерей

Разговоры о необходимости внести изменения в правила игры возникают регулярно, в последние лет пять я не раз рассказывал в «СЭ», что и зачем хотят сделать с любимой игрой миллионов. И реально ли это.

Сравнительно недавно свои предложения вносили Марко ван Бастен и Арсен Венгер. Так совпало, что новаторами они выступили, едва придя на руководящие должности в ФИФА.

Оба заговорили о настоящих революциях в футболе — в том футболе, где они много добились при старых правилах, которые вдруг стали для них чересчур консервативными. Сразу скажу, что часть предложенного «революционерами» вообще не приняли всерьез, а с чем-то недолго поэкспериментировали.

Вот о чем на весь мир заявил ван Бастен:

— отменить положение «вне игры» и желтые карточки;

— обязать судью удалять с поля игрока, совершившего пять фолов;

— отменить дополнительное время и послематчевые 11-метровые удары, вместо них ввести буллиты;

— в детско-юношеском футболе разрешить непрекращающиеся замены, подобные баскетбольным;

— запретить раз и навсегда всем игрокам дискутировать с арбитрами и обращаться к ним в ходе матча, подобные полномочия делегировать исключительно капитанам команд;

— разделить матч не на два тайма, а на четыре;

— последние десять минут матча отсчитывать как чистое время — исключая все задержки и остановки.

Арсен Венгер. Фото Global Look Press

Кроме того, ван Бастен, как и Дэвид Эллерей (директор ИФАБ и бывший советник генерального секретаря РФС), предлагал ввести скамейки штрафников. Эта идея в разных вариантах обсуждается с конца 1990-х, тестируется в соревнованиях низшего уровня, но до сих пор не стала правилом в профессиональном футболе.

Потом реформаторы предлагали вот это:

— вместо двух таймов по 45 минут играть два тайма по 30 минут, но учитывать только чистое игровое время — как, например, в хоккее;

— назначать пенальти, а не свободный удар в случаях, когда вратарь берет мяч в руки, получая пас от своего игрока;

— отменить правило, предписывающее при выполнении штрафных и свободных ударов бить только по неподвижному мячу;

— разрешить иной ввод мяч в игру со штрафного, свободного или углового, не ударом или пасом партнеру, как сейчас, можно просто начать ведение мяча;

— изменить правило, касающееся 11-метрового удара: запретить добивания.

В юношеских турнирах, было дело, тестировали новую процедуру выполнения послематчевых 11-метровых. Чтобы уравнять возможности соперников, вместо очередности АБАБАБАБАБ (А — первая команда, Б — вторая) проверяли очередность АББААББААБ. Это новшество после тестирования в правила так и не внесли.

Венгер, заняв пост в ФИФА, предложил вернуться к тому, что существовало раньше: фиксировать положение «вне игры», когда между игроком атакующей команды и предпоследним игроком обороняющейся команды есть просвет, зазор. Если же хотя бы незначительная часть тела, головы, ноги нападающего оказывается на одной линии с защитником, офсайд не фиксируется. Потому что слишком часто фиксируются миллиметровые офсайды, а это многим не нравится.

Но Венгер лукавил или просто сделал вброс, чтобы привлечь внимание. Потому что тогда придется делать ровно то же самое: высчитывать те же миллиметры и сантиметры и пытаться определить, заходит ли пятка или подмышка нападающего своей проекцией на защитника. Те же проблемы — только задом наперед. К тому же теперь у ФИФА есть новейшая технология полуавтоматического определения офсайда. Может, пора успокоиться?

Марко ван Бастен. Фото Global Look Press

ИФАБ

В своем материале о серии послематчевых 11-метровых ударов и необходимости внесения изменений в правила игры обозреватель «СЭ» Дмитрий Кузнецов высказал одну мысль, которую я назвал бы даже страшной: «Ходят несколько альтернативных опций ударам с «точки». Учитывая изоляцию российского футбола, может, попробовать что-то новенькое нам?»

Страшная она по нескольким причинам. Так, «а давайте попробуем», думает не только он. Более того, почему-то считается, что так можно сделать по щелчку пальца. И, более того, кто-то даже пытается делать.

Но в профессиональном футболе пока еще есть все еще устойчивая структура, созданная годами система. В ней есть ФИФА, УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация, куда, возможно, перейдет РФС. И есть Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) — сравнительно консервативный орган. Барьер на пути «революционеров». Этакий хранитель правил. Единственный орган, уполномоченный раз в год менять их и уточнять.

Любому важному решению ИФАБ предшествует детальное обсуждение на всех уровнях Международного совета, а также тесты на соревнованиях невысокого уровня (любительские турниры среди взрослых, детско-юношеские турниры). Зачастую такое тестирование занимает годы. И невозможно самим экспериментировать — можно только участвовать в экспериментах ИФАБ.

Страшная мысль еще потому, что любимый футбол может измениться до неузнаваемости. Правила и так сильно перетрясли в последние лет 20-30. Но иногда новшества хотя бы выглядели логичными — например, шли на пользу атаке, вводились для увеличения темпа игры и борьбы с симулянтами. А чем так разонравились послематчевые пенальти?!

Оставьте футбол в покое! Сегодня и так довели общую ситуацию до того, что правила перестали понимать даже сами судьи — настолько много и часто их меняли. Нужно наконец остановиться и не трогать ту небольшую книжку, которую большинство болельщиков и футболистов и в руках не держали.

Вот кто-то предлагает продолжать дополнительное время, если 30 минут не выявили победителя. Как написано в материале коллеги Кузнецова, «но в новом формате — каждые 10 минут у команд убирать по игроку. Из этого можно сделать целое шоу — пусть игроков убирают жребием или решением тренера, которое он озвучивает в микрофон (как вариант). Если после 10-минутки счет ничейный — играть в формате «9 на 9» и так далее. Да, это будет дикий, немного уличный, но футбол, а не примитивные удары. И голы в какой-то момент обязательно посыпятся».

Во-первых, не голы посыпятся, а игроки повалятся. От усталости. Во-вторых, как известно, матч нельзя начинать или продолжать, если в какой-то из команд менее семи футболистов. Представьте, что в основное время удалили по два игрока, в дополнительное — еще по одному. То есть играют восемь на восемь. Или удаляли неравное число. А затем убирать «лишних», как предлагается выше? Но в какой-то момент наступил тот самый лимит, о котором говорят правила. То есть матч нужно прервать?

Страшна мысль «может, нам попробовать» еще тем, что мой коллега упомянул желание сделать из футбола шоу. То есть идея в том, чтобы футбол был не соревнованием, не игрой, не состязанием, а шоу. И под это нужно подогнать правила. А пипл будет хавать — с пивом, чипсами, попкорном и тому подобным.

Юрген Клопп. Фото Global Look Press

Медиалига

Но позвольте. Для шоу есть медиалига, разного рода матчи звезд, турниры ветеранов. А болотный футбол или флорентийский футбол — это самое настоящее шоу. Экспериментируйте там, если вам нужно шоу.

Полностью поддерживаю главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он так отреагировал на проект изменений:

— Футбол — удивительная игра, которой не нужны изменения. А ван Бастен может придумать свою собственную игру.

Международные турниры

И еще в качестве справочной информации. Этой осенью заговорили, что турнир в ОАЭ с участием нескольких клубов РПЛ может пройти по правилам медиалиги.

Не может! Есть соответствующие регламенты — тех же ФИФА и УЕФА, которые четко разъясняют, как можно и нужно организовывать международные турниры. Даже товарищеские. Даже если в них будут играть только российские команды, но на территории другой страны.

В одном из документов говорится о гарантии того, что международный клубный турнир пройдет в соответствии с правилами игры ИФАБ. Ну и каким боком тут правила медиалиги?

Понятно, что речь о командах РПЛ, а не о сборной артистов или ветеранов. В таком случае необходимо в определенные сроки получать все необходимые разрешения и согласовывать условия проведения турнира с ФИФА, АФК и/или УЕФА. Разрешат они выполнять буллиты?