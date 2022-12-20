Автор решающего пенальти в финале ЧМ-2022 мог перейти в «Спартак». Из-за трансфера Монтиэля в клубе случился скандал

Рассказываем об одном из героев мирового первенства и вспоминаем историю его несостоявшегося переезда в Россию.

Не глядя на ворота

В роли исполнителя решающего 11-метрового в лучшем финале за всю историю мировых чемпионатов можно было представить кого угодно. Кандидатур было много, но четвертым к «точке» подошел аргентинский защитник Гонсало Монтиэл. И сделал то, что у него получается безупречно. Десять пенальти с учетом послематчевых — десять точных ударов, два из них — на турнире в Катаре. Причем и голландцам Монтиэль забил, выйдя на замену. Одна из камер перед ударом Гонсало выхватила лицо Лео Месси, он что-то пробормотал себе под нос. Как выяснилось позже, Лео сказал следующее: «Диего, помоги ему». И Марадона услышал — Монтиэль своим ударом принес Аргентине чемпионство.

Гонсало Монтиэл забивает решающий пенальти в финале ЧМ-2022. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Весь турнир он — как и на победном для Аргентины Кубке Америки — конкурировал на правом фланге обороны с Науэлем Молиной. Ни тогда, ни сейчас Монтиэль не был безоговорочно основным, но доказал, что на него можно положиться. На континентальном первенстве после пары игр в группе вышел на замену в полуфинале с Колумбией, а решающий матч с Бразилией отыграл полностью, хотя та встреча могла закончиться для него уже на первых минутах.

Казалось, Фред готов сломать Монтиэлю ногу, но тот остался на поле, а его окровавленная гетра стала одним из символов первого за 28 лет триумфа «Альбиселесте». Сейчас же вся Аргентина смакует не только удар Гонсало, но и стоп-кадр, где в момент удара он смотрит в сторону от ворот. Оценки разные — от восторга до слов о наглости футболиста, но они не меняют сути. 25-летний защитник вошел в историю.

Пожарный

История Монтиэля в чем-то типична для Южной Америки. Небогатая семья. Отец — каменщик. Мать — домохозяйка. Ничего лишнего и каждодневный тяжелый труд, чтобы дома была еда. Гонсало не оставался в стороне с детских лет, помогая деду отвозить на продажу фрукты. А потом, когда стал профессиональным футболистом, отдавал первые заработанные деньги родителям, чтобы они смогли построить новый дом.

Что до любви к футболу, то ее будущему герою Аргентины прививали с рождения. Так, по настоянию деда и бабушки второе имя, данное Гонсало при крещении, — Ариэль. В честь звезды «Ривера» Ортеги. И символично, что выступавший с Ариэлем в одной команде Марсело Гальярдо сыграл важнейшую роль в карьере Монтиэля, решив, что на фланге он проявит себя ярче, чем в центре обороны.

Гонсало Монтиэл (в белом). Фото Global Look Press

А в академии «Ривера» Гонсало мог завершать матч даже на позиции «девятки». За самоотдачу его прозвали Эль Бомберо — Пожарный. «У нас он всегда был капитаном во всех возрастах. Не из-за голоса, а как лидер и из-за харизмы. Мальчик с большой самоотдачей, с желанием расти день ото дня. Он всегда был у нас в центре внимания», — вспоминал скаут красно-белых Габриэль Родригес.

В сборной это проявилось в полной мере, и на чемпионате мира Монтиэль отдал всего себя за 118 сыгранных минут. Лионель Скалони не сомневался, что этот игрок не подведет. Для этого достаточно вспомнить историю подготовки Монтиэля к Кубку Америки. В начале года он перенес коронавирус, после чего подхватил мононуклеоз и долго набирал форму, буквально сражаясь за место в составе.

Красно-белый скандал

А ведь Монтиэль вполне мог представлять на турнире в Катаре один из клубов РПЛ. Одно время ходили слухи, что он может стать частью сделки по возвращении в «Ривер» из «Зенита» Себастьяна Дриусси. Однако данная тема не продвинулась дальше разговоров, тогда как несостоявшийся трансфер в «Спартак» обернулся грандиозным скандалом и привел к уходу из столичного клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — заявил Попов в интервью «СЭ». — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро — притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Гонсало Монтиэл в «Севилье». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В итоге Монтиэль оказался в «Севилье», которая заплатила за его переход 11 миллионов евро. Причем, по некоторым источникам, речь шла о приобретении 80 процентов экономических прав на игрока. Кроме того, «Ривер Плейт» в случае продажи футболиста получит 15 процентов от суммы сделки. И, скорее всего, она будет солидной, ведь речь идет о чемпионе мира.

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