«Мбаппе напоминает Пеле. Марадона был сильнее Месси. Не добивайте Роналду!» Мнение Орлова

Сегодня, 10:00
C самого начала турнира симпатизирую сборной Франции. Прежде всего из-за фантастического футболиста в составе этой команды — Мбаппе. Считаю, он одареннее и Месси, и Роналду. По природному таланту Кильян превосходит и аргентинца, и португальца. Другое дело, сможет ли он полностью реализовать свой огромный потенциал. Но если ничего с ним не случится, думаю, в ближайшие лет 10 он будет лучшим футболистом мира.
Мне даже немного жаль, что в «ПСЖ» Мбаппе играет рядом с двумя другими звездами — Неймаром и Месси. Три великолепных мастера — все-таки многовато для одной команды. Есть же такая русская пословица: лучшее — враг хорошего. В какой-то степени они невольно мешают друг другу, «крадут» время. Хочется, чтобы Мбаппе чаще встречался с мячом, чтобы у него было больше шансов себя проявить. Но при таких партнерах... Сами понимаете. (Смеется.)
У француза — невероятный рывок с места! Защитники не понимают, что происходит. Причем Мбаппе уходит от них как влево, так и вправо — раскачивает! Он все время видит опорную ногу соперника и толкает мяч мимо нее. Ценнейше качество для форварда, бомбардира. Реактивный парень. Просто улетает!
Он мне чем-то даже напоминает Пеле. Феноменально переключает скорости! Как только защитник его догоняет, он еще добавляет и несется вперед.
Наверное, я, как и многие, жду финала Франция — Аргентина.
Почему мне еще нравятся «Трехцветные»? Перед турниром они потеряли три ключевые фигуры — Погба, Бензема, Канте. Но как смогли перестроиться, как вышли из положения! Мбаппе стал больше играть на команду. Раньше он быстро расставался с мячом и сразу же предлагал себя, чтобы забить. А здесь стал более коллективным футболистом. Жиру в отсутствие Бензема великолепен. Гризманн опустился глубже и прекрасно справляется с функциями плеймейкера. О таком дирижере можно только мечтать!
Однако матч с англичанами показал, что в центре поля французам порой недостает креатива. Британцы нейтрализовали Гризманна, а больше никто из подопечных Дешама не взял на себя функции разыгрывающего. Во всяком случае во втором тайме мне команда Саутгейта понравилась больше. Забей Кейн второй пенальти — неизвестно, как бы все закончилось. Не понимаю тех, кто критикует англичан. Они очень качественно провели этот турнир. Немного не повезло.
Если в полуфинале Мбаппе получит простор, удержать его будет крайне тяжело. Но его надо снабжать передачами. Повторюсь, если африканцы прикроют Гризманна, у команды Дешама возникнут проблемы.
Не уверен, что французы пройдут марокканцев на одной ноге. В этом матче может быть все что угодно! Африканцы физически крепкие ребята. В их составе есть представители «ПСЖ», «Челси». Организованная команда, атлетичная. А вы видели, как выпрыгнул тот парень, который забил победный гол в ворота португальцев? Да, конечно, стоит говорить и об ошибке вратаря.
Но она наводит на следующую мысль. Голкипер французов Льорис великолепен при игре на линии, совершает сложные спасения. Но он не исполин, не обладает высоким ростом. Поэтому на выходах может столкнуться со сложностями. «Второй этаж» — не его конек. Думаю, марокканцы попробуют это использовать, будут «грузить» навесы в штрафную.
Кто знает, может быть, Марокко вообще выиграет этот турнир? Я такой сценарий не отметаю, хотя, конечно, на бумаге записными фаворитами являются французы.
Во второй паре полуфиналистов шансы аргентинцев чуть предпочтительнее. Есть Месси. Он решает. Но где остальная команда? Не могу сказать, что южноамериканцы поразили меня коллективными действиями. Где Ди Мария? Я ждал от него большего. Фактически Месси — один. Больше там никто не выделяется. И защитники тяжеловаты.
И меня, конечно, поражает футболист по фамилии Паредес. Бывший игрок «Зенита». Это просто какой-то убийца! Он же все время, когда идет в борьбу, нарушает правила. Из раза в раз. Ну не умеет человек мяч отбирать. Его должны были удалять. Все время идет в стык жестко, безрассудно. Очень грубый хавбек. Вместе с тем обладает другими качествами — великолепный пас, поставленный удар. Но в отборе он — извините меня...
У хорватов есть свои козыри. Опытные Перишич, Модрич еще не сказали своего последнего слова в футболе. Могут выдать очень сильный матч, который придется как раз на полуфинал.
Кроме того, считаю, хорваты не дадут Месси такой свободы, какая у него была в поединке с Нидерландами. Те же Брозович, Ковачич — весьма цепкие ребята. Балканская школа футбола. Там люди умеют здорово играть по конкретному футболисту. Могут «перекусить» Месси в середине поля.
Ну и нельзя не сказать о великолепной игре в центре обороны Ловрена. Зенитовец действует без ошибок. Я всегда говорил, что если Деян наберет форму, то он в порядке. То же самое происходило с Дзюбой. Все зависит от физических кондиций. Ловрен молодец, в отличных кондициях подошел к чемпионату мира, взял себя в руки. По последним матчам «Зенита» было видно, как он добавляет.
Да, у хорватов довольно возрастная команда. Но в то же время и опытная. Четыре года назад она дошла до финала ЧМ в России. А какой у хорватов характер, какие волевые качества! Так что в этой паре тоже пока ничего не ясно.
Невзрачная игра Криштиану Роналду в Катаре для меня не стала откровением. Последние годы он отдалялся от своей оптимальной формы. Уже в «Ювентусе» периодически сбоил, сдавал. В «МЮ» вообще все закончилось скандальным расставанием... Возраст. В феврале ему исполнится 38 лет.
Да, статистика Роналду не впечатлила. Но, мне кажется, и тренер португальцев не перестроился. Имея в рукаве такого туза, можно было лучше встроить его в командные действия. Может быть, поменять позицию. Здесь, предположу, Фернанду Сантуш недоработал. Считаю, Анчелотти лучше бы вмонтировал Криштиану в игру сборной Португалии.
Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду? Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ — конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.
А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.
Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.
Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Феликс. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет.
Что ж, Роналду ушел, но остался Месси. Способен ли Лео в одиночку выиграть чемпионат мира, как это в 1986 году сделал Марадона? Уф... Будет сложно. С другой стороны, без Месси Аргентина не дошла бы и до полуфинала.
Он уже многое совершил на этом турнире. А вот дальше... Марадона был все-таки сильнее. Был более самодостаточным футболистом. Он сделал сам себя. Месси — более зависимый игрок. Его расцвет пришелся на тот период, когда рядом с ним в «Барселоне» блистали Хави и Иньеста. Фантастические игроки. Гениальные! У Марадоны таких партнеров не было — ни в клубе, ни в сборной, но он выиграл чемпионат мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)