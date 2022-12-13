«Мбаппе напоминает Пеле. Марадона был сильнее Месси. Не добивайте Роналду!» Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о предстоящих полуфиналах ЧМ-2022 в Катаре.

Жаль, что в «ПСЖ» Мбаппе играет с Месси и Неймаром

C самого начала турнира симпатизирую сборной Франции. Прежде всего из-за фантастического футболиста в составе этой команды — Мбаппе. Считаю, он одареннее и Месси, и Роналду. По природному таланту Кильян превосходит и аргентинца, и португальца. Другое дело, сможет ли он полностью реализовать свой огромный потенциал. Но если ничего с ним не случится, думаю, в ближайшие лет 10 он будет лучшим футболистом мира.

Мне даже немного жаль, что в «ПСЖ» Мбаппе играет рядом с двумя другими звездами — Неймаром и Месси. Три великолепных мастера — все-таки многовато для одной команды. Есть же такая русская пословица: лучшее — враг хорошего. В какой-то степени они невольно мешают друг другу, «крадут» время. Хочется, чтобы Мбаппе чаще встречался с мячом, чтобы у него было больше шансов себя проявить. Но при таких партнерах... Сами понимаете. (Смеется.)

У француза — невероятный рывок с места! Защитники не понимают, что происходит. Причем Мбаппе уходит от них как влево, так и вправо — раскачивает! Он все время видит опорную ногу соперника и толкает мяч мимо нее. Ценнейше качество для форварда, бомбардира. Реактивный парень. Просто улетает!

Он мне чем-то даже напоминает Пеле. Феноменально переключает скорости! Как только защитник его догоняет, он еще добавляет и несется вперед.

Игроки сборной Марокко. Фото Reuters

Марокко — чемпион мира? Я этого не исключаю

Наверное, я, как и многие, жду финала Франция — Аргентина.

Почему мне еще нравятся «Трехцветные»? Перед турниром они потеряли три ключевые фигуры — Погба, Бензема, Канте. Но как смогли перестроиться, как вышли из положения! Мбаппе стал больше играть на команду. Раньше он быстро расставался с мячом и сразу же предлагал себя, чтобы забить. А здесь стал более коллективным футболистом. Жиру в отсутствие Бензема великолепен. Гризманн опустился глубже и прекрасно справляется с функциями плеймейкера. О таком дирижере можно только мечтать!

Однако матч с англичанами показал, что в центре поля французам порой недостает креатива. Британцы нейтрализовали Гризманна, а больше никто из подопечных Дешама не взял на себя функции разыгрывающего. Во всяком случае во втором тайме мне команда Саутгейта понравилась больше. Забей Кейн второй пенальти — неизвестно, как бы все закончилось. Не понимаю тех, кто критикует англичан. Они очень качественно провели этот турнир. Немного не повезло.

Если в полуфинале Мбаппе получит простор, удержать его будет крайне тяжело. Но его надо снабжать передачами. Повторюсь, если африканцы прикроют Гризманна, у команды Дешама возникнут проблемы.

Не уверен, что французы пройдут марокканцев на одной ноге. В этом матче может быть все что угодно! Африканцы физически крепкие ребята. В их составе есть представители «ПСЖ», «Челси». Организованная команда, атлетичная. А вы видели, как выпрыгнул тот парень, который забил победный гол в ворота португальцев? Да, конечно, стоит говорить и об ошибке вратаря.

Но она наводит на следующую мысль. Голкипер французов Льорис великолепен при игре на линии, совершает сложные спасения. Но он не исполин, не обладает высоким ростом. Поэтому на выходах может столкнуться со сложностями. «Второй этаж» — не его конек. Думаю, марокканцы попробуют это использовать, будут «грузить» навесы в штрафную.

Кто знает, может быть, Марокко вообще выиграет этот турнир? Я такой сценарий не отметаю, хотя, конечно, на бумаге записными фаворитами являются французы.

Леандро Паредес. Фото Reuters

Паредес — убийца!

Во второй паре полуфиналистов шансы аргентинцев чуть предпочтительнее. Есть Месси. Он решает. Но где остальная команда? Не могу сказать, что южноамериканцы поразили меня коллективными действиями. Где Ди Мария? Я ждал от него большего. Фактически Месси — один. Больше там никто не выделяется. И защитники тяжеловаты.

И меня, конечно, поражает футболист по фамилии Паредес. Бывший игрок «Зенита». Это просто какой-то убийца! Он же все время, когда идет в борьбу, нарушает правила. Из раза в раз. Ну не умеет человек мяч отбирать. Его должны были удалять. Все время идет в стык жестко, безрассудно. Очень грубый хавбек. Вместе с тем обладает другими качествами — великолепный пас, поставленный удар. Но в отборе он — извините меня...

У хорватов есть свои козыри. Опытные Перишич, Модрич еще не сказали своего последнего слова в футболе. Могут выдать очень сильный матч, который придется как раз на полуфинал.

Кроме того, считаю, хорваты не дадут Месси такой свободы, какая у него была в поединке с Нидерландами. Те же Брозович, Ковачич — весьма цепкие ребята. Балканская школа футбола. Там люди умеют здорово играть по конкретному футболисту. Могут «перекусить» Месси в середине поля.

Ну и нельзя не сказать о великолепной игре в центре обороны Ловрена. Зенитовец действует без ошибок. Я всегда говорил, что если Деян наберет форму, то он в порядке. То же самое происходило с Дзюбой. Все зависит от физических кондиций. Ловрен молодец, в отличных кондициях подошел к чемпионату мира, взял себя в руки. По последним матчам «Зенита» было видно, как он добавляет.

Да, у хорватов довольно возрастная команда. Но в то же время и опытная. Четыре года назад она дошла до финала ЧМ в России. А какой у хорватов характер, какие волевые качества! Так что в этой паре тоже пока ничего не ясно.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Роналду меня не разочаровал, а вот Жоау Феликс...

Невзрачная игра Криштиану Роналду в Катаре для меня не стала откровением. Последние годы он отдалялся от своей оптимальной формы. Уже в «Ювентусе» периодически сбоил, сдавал. В «МЮ» вообще все закончилось скандальным расставанием... Возраст. В феврале ему исполнится 38 лет.

Да, статистика Роналду не впечатлила. Но, мне кажется, и тренер португальцев не перестроился. Имея в рукаве такого туза, можно было лучше встроить его в командные действия. Может быть, поменять позицию. Здесь, предположу, Фернанду Сантуш недоработал. Считаю, Анчелотти лучше бы вмонтировал Криштиану в игру сборной Португалии.

Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду? Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ — конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Феликс. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет.

Месси или Марадона? У Диего не было рядом Хави и Иньесты

Что ж, Роналду ушел, но остался Месси. Способен ли Лео в одиночку выиграть чемпионат мира, как это в 1986 году сделал Марадона? Уф... Будет сложно. С другой стороны, без Месси Аргентина не дошла бы и до полуфинала.

Он уже многое совершил на этом турнире. А вот дальше... Марадона был все-таки сильнее. Был более самодостаточным футболистом. Он сделал сам себя. Месси — более зависимый игрок. Его расцвет пришелся на тот период, когда рядом с ним в «Барселоне» блистали Хави и Иньеста. Фантастические игроки. Гениальные! У Марадоны таких партнеров не было — ни в клубе, ни в сборной, но он выиграл чемпионат мира.